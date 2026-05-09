День матері 2026: які квіти подарувати матусі за знаком Зодіаку

День матері — чудова нагода порадувати найріднішу людину та вручити красивий букет. Астрологи переконані: обрати найкращі квіти для мами можна за її знаком Зодіаку. Вони підкреслять характер, посилять гармонію і, звичайно, подарують особливі емоції.

Овен

Мами-Овни сильні, активні та дуже цілеспрямовані. Вони люблять яскраві емоції та все, що заряджає енергією. Оберіть насичено-червоні тюльпани або розкішні півонії. Такі квіти підкреслять її силу та природну харизму.

Телець

Тельці цінують красу, затишок і вишуканість. Для них важлива не кількість, а естетика. Подаруйте троянди пастельних відтінків або витончені лілії. Вони принесуть відчуття гармонії.

Близнюки

Мами-Близнюки люблять усе незвичайне та яскраве. Тому ідеально підійдуть різнокольорові композиції з лавандою, ліліями чи польовими квітами. Такий ефектний букет викличе щиру усмішку.

Рак

Раки дуже ніжні та чутливі. Вони цінують щирість і тепло. Подаруйте такій матусі жасмин або ніжні білі лілії. Ці квіти символізують турботу, любов і душевний затишок.

Лев

Леви обожнюють розкіш та увагу. Оберіть букет, який підкреслить силу та природне сяйво. Найкраще підійдуть: соняшники, гладіолуси або пишні авторські композиції.

Діва

Діви цінують стриману красу та елегантність без зайвого пафосу. Ніжні айстри, ромашки чи маргаритки стануть чудовим вибором. Вони символізують чистоту, внутрішню гармонію та витончену простоту.

Терези

Для Мам-Терезів важлива краса у кожній деталі. Щоб створити атмосферу справжньої естетичної насолоди, подаруйте гортензії або класичні троянди у ніжних відтінках.

Скорпіон

Скорпіони люблять глибину, символізм та особливу атмосферу. Найкращий вибір — темні орхідеї або насичені гвоздики. Такий букет підкреслить її сильну енергетику та загадковість.

Стрілець

Стрільці життєрадісні, активні та люблять усе нестандартне. Оберіть мамі букет, який відображає дух пригод та оптимізм: яскраві гладіолуси, екзотичні квіти або сміливі авторські композиції.

Козеріг

Козероги стримані, мудрі та практичні. Вони цінують класику. Фіалки, жоржини або елегантні монобукети стануть ідеальним рішенням, покажуть вашу повагу та вдячність.

Водолій

Водолії обожнюють усе оригінальне. Іриси, незвичайні орхідеї або дизайнерські композиції стануть чудовим сюрпризом. Вони підкреслять її творчу натуру та незалежність.

Риби

Риби дуже романтичні, ніжні та мрійливі.

Обирайте жасмин, лілії або композиції у м'яких пастельних кольорах. Такі квіти подарують спокій, натхнення та відчуття душевного тепла.

