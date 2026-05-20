Китайський гороскоп на сьогодні, 20 травня 2026: яким знакам Зодіаку пощастить

Китайське зодіакальне коло, радісна дівчина.

Китайський гороскоп на сьогодні, 20 травня, обіцяє день, у якому події можуть розгортатися зовсім не за планом. Але саме це принесе удачу деяким знакам Зодіаку. Середа буде насиченою енергіями змін, рішень і внутрішніх відкриттів.

Новини.LIVE з посиланням на Horoscope.com розповідає, кому пощастить, а кому варто бути обережним у цю середу, 20 травня.

Щур

Ви відчуєте потужний приплив енергії, але розпорошуватися не варто. Зосередьтеся на одній важливій справі, і тоді отримаєте найкращий результат. У роботі та за кермом будьте максимально уважними.

Бик

День може принести внутрішні сумніви, які заважатимуть рухатися до мети. Вам важливо не піддаватися роздратуванню і не загострювати конфлікти. Чітко формулюйте свої думки та бажання, говоріть спокійно і впевнено.

Тигр

Для вас це сприятливий час для практичних справ і рішень. Водночас ближче до вечора з'явиться бажання змін і свободи. Намагайтеся не діяти імпульсивно, щоб не витратити сили даремно.

Кролик

Емоції можуть підштовхнути вас до поспішних рішень. Не намагайтеся контролювати все навколо, дайте іншим пройти власний шлях. Краще спрямувати увагу на творчість і особисті ідеї.

Дракон

День буде активним, але ризик у тому, що плітки та зайві розмови можуть забрати енергію. Вам варто сповільнитися і впорядкувати думки, щоб не втратити головне.

Змія

Ілюзії можуть збити вас зі шляху, тому важливо спиратися на факти. Не робіть висновків про інших без доказів. Планування та холодний розум сьогодні принесуть більше користі, ніж емоційні припущення.

Кінь

Можливі затримки у справах, але вони дадуть час переглянути свої цілі. Чесність і терпіння допоможуть уникнути непорозумінь. Говоріть прямо, але м'яко, і тоді день складеться значно легше.

Козел

Важливо не ігнорувати відпочинок і маленькі радості. Сумніви можуть заважати рухатися вперед, тому варто поговорити з людиною, якій довіряєте.

Мавпа

Вам потрібне перезавантаження і зміна обстановки. Прогулянка або коротка подорож допоможуть відновити сили. Інтуїція сьогодні підкаже правильний вибір краще, ніж довгі роздуми.

Півень

Можливе втручання у чужі конфлікти, але не поспішайте ставати на чийсь бік. Спочатку розберіться в ситуації. Увечері краще переключитися на приємні справи та відпочинок у колі друзів.

Собака

День може бути напруженим, тому не беріть на себе забагато. Делегування і підтримка інших людей допоможуть зберегти сили.

Свиня

Спілкування сьогодні буде активним, але вимагатиме гнучкості. Можливі зміни планів через інших людей. Поставтеся до цього спокійно, тоді отримаєте несподівані приємні результати.

