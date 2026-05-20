Китайский гороскоп на сегодня, 20 мая 2026: каким знакам Зодиака повезет

Китайский гороскоп на 20 мая: Крысе — энергия, Свиньям — перемены
Китайский гороскоп на сегодня, 20 мая, обещает день, в котором события могут разворачиваться совсем не по плану. Но именно это принесет удачу некоторым знакам Зодиака. Среда будет насыщена энергиями перемен, решений и внутренних открытий.
Новини.LIVE со ссылкой на Horoscope.com рассказывает, кому повезет, а кому стоит быть осторожным в эту среду, 20 мая.
Крыса
Вы почувствуете мощный прилив энергии, но распыляться не стоит. Сосредоточьтесь на одном важном деле, и тогда получите наилучший результат. В работе и за рулем будьте максимально внимательными.
Бык
День может принести внутренние сомнения, которые будут мешать двигаться к цели. Вам важно не поддаваться раздражению и не обострять конфликты. Четко формулируйте свои мысли и желания, говорите спокойно и уверенно.
Тигр
Для вас это благоприятное время для практических дел и решений. В то же время ближе к вечеру появится желание перемен и свободы. Старайтесь не действовать импульсивно, чтобы не потратить силы впустую.
Кролик
Эмоции могут подтолкнуть вас к поспешным решениям. Не пытайтесь контролировать все вокруг, дайте другим пройти собственный путь. Лучше направить внимание на творчество и личные идеи.
Дракон
День будет активным, но риск в том, что сплетни и лишние разговоры могут забрать энергию. Вам стоит замедлиться и упорядочить мысли, чтобы не упустить главное.
Змея
Иллюзии могут сбить вас с пути, поэтому важно опираться на факты. Не делайте выводов о других без доказательств. Планирование и холодный ум сегодня принесут больше пользы, чем эмоциональные предположения.
Лошадь
Возможны задержки в делах, но они дадут время пересмотреть свои цели. Честность и терпение помогут избежать недоразумений. Говорите прямо, но мягко, и тогда день сложится значительно легче.
Козел
Важно не игнорировать отдых и маленькие радости. Сомнения могут мешать двигаться вперед, поэтому стоит поговорить с человеком, которому доверяете.
Обезьяна
Вам нужна перезагрузка и смена обстановки. Прогулка или короткое путешествие помогут восстановить силы. Интуиция сегодня подскажет правильный выбор лучше, чем долгие размышления.
Петух
Возможно вмешательство в чужие конфликты, но не спешите становиться на чью-то сторону. Сначала разберитесь в ситуации. Вечером лучше переключиться на приятные дела и отдых в кругу друзей.
Собака
День может быть напряженным, поэтому не берите на себя слишком много. Делегирование и поддержка других людей помогут сохранить силы.
Свинья
Общение сегодня будет активным, но потребует гибкости. Возможны изменения планов из-за других людей. Отнеситесь к этому спокойно, тогда получите неожиданные приятные результаты.
