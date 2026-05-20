Главная Праздники Китайский гороскоп на 20 мая: Крысе — энергия, Свиньям — перемены

Дата публикации 20 мая 2026 07:00
Китайский гороскоп на сегодня, 20 мая 2026: каким знакам Зодиака повезет
Китайский зодиакальный круг, радостная девушка. Коллаж: Новини.LIVE

Китайский гороскоп на сегодня, 20 мая, обещает день, в котором события могут разворачиваться совсем не по плану. Но именно это принесет удачу некоторым знакам Зодиака. Среда будет насыщена энергиями перемен, решений и внутренних открытий.

Новини.LIVE со ссылкой на Horoscope.com рассказывает, кому повезет, а кому стоит быть осторожным в эту среду, 20 мая.

Крыса

Вы почувствуете мощный прилив энергии, но распыляться не стоит. Сосредоточьтесь на одном важном деле, и тогда получите наилучший результат. В работе и за рулем будьте максимально внимательными.

Бык

День может принести внутренние сомнения, которые будут мешать двигаться к цели. Вам важно не поддаваться раздражению и не обострять конфликты. Четко формулируйте свои мысли и желания, говорите спокойно и уверенно.

Тигр

Для вас это благоприятное время для практических дел и решений. В то же время ближе к вечеру появится желание перемен и свободы. Старайтесь не действовать импульсивно, чтобы не потратить силы впустую.

Кролик

Эмоции могут подтолкнуть вас к поспешным решениям. Не пытайтесь контролировать все вокруг, дайте другим пройти собственный путь. Лучше направить внимание на творчество и личные идеи.

Дракон

День будет активным, но риск в том, что сплетни и лишние разговоры могут забрать энергию. Вам стоит замедлиться и упорядочить мысли, чтобы не упустить главное.

Змея

Иллюзии могут сбить вас с пути, поэтому важно опираться на факты. Не делайте выводов о других без доказательств. Планирование и холодный ум сегодня принесут больше пользы, чем эмоциональные предположения.

Лошадь

Возможны задержки в делах, но они дадут время пересмотреть свои цели. Честность и терпение помогут избежать недоразумений. Говорите прямо, но мягко, и тогда день сложится значительно легче.

Козел

Важно не игнорировать отдых и маленькие радости. Сомнения могут мешать двигаться вперед, поэтому стоит поговорить с человеком, которому доверяете.

Обезьяна

Вам нужна перезагрузка и смена обстановки. Прогулка или короткое путешествие помогут восстановить силы. Интуиция сегодня подскажет правильный выбор лучше, чем долгие размышления.

Петух

Возможно вмешательство в чужие конфликты, но не спешите становиться на чью-то сторону. Сначала разберитесь в ситуации. Вечером лучше переключиться на приятные дела и отдых в кругу друзей.

Собака

День может быть напряженным, поэтому не берите на себя слишком много. Делегирование и поддержка других людей помогут сохранить силы.

Свинья

Общение сегодня будет активным, но потребует гибкости. Возможны изменения планов из-за других людей. Отнеситесь к этому спокойно, тогда получите неожиданные приятные результаты.

Ольга Зорич - Редактор
Ольга Зорич
