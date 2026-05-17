Які знаки Зодіаку здійснять заповітне бажання до кінця травня 2026: гороскоп

Зодіакальне коло, усміхнена красива дівчина. Колаж: Новини.LIVE

Астрологи назвали знаки Зодіаку, які здійснять заповітні мрії вже до кінця травня. Причиною стануть сильні астрологічні аспекти, що відкривають нові можливості у фінансах, коханні, кар'єрі та особистісному розвитку.

Новини.LIVE розповідає, хто потрапив у список щасливчиків.

Телець

Для вас це час, коли навіть найсміливіші задуми можуть матеріалізуватися. Особливо успішними будуть справи та задуми, що стосуються грошей, роботи та кар'єри. Будьте сміливішими та чітко формулюйте, чого хочете.

Близнюки

З середини травня можливе знайомство, дзвінок або випадкова пропозиція, яка допоможе реалізувати давню мрію. Особливо якщо мрія стосується переїзду, навчання або змін в особистому житті. Не відкладайте відповіді й не сумнівайтеся в собі.

Рак

Для вас кінець травня стане часом тихого, але дуже важливого здійснення мрії. Венера посилить вашу інтуїцію, а Юпітер допоможе притягнути потрібних людей. Ваше бажання може здійснитися через близьке коло: сім'ю, кохану людину або старого друга. Відвертість у цей період працює сильніше за будь-які хитрощі.

Читайте також:

Діва

Для вас цей період пов'язаний із професійним проривом. Бажання, яке здається майже недосяжним — нова посада, вдалий контракт, фінансовий ривок — здатне здійснитися ще до завершення травня. Ваш головний ресурс зараз — дисципліна. Ви вже зробили значно більше, ніж думаєте, і Всесвіт готовий за це винагородити. Завершуйте старі справи та не залишайте дрібниць недоробленими.

Козеріг

Усе, що ви терпляче будували останні місяці, почне приносити реальний результат. Особливість вашого успіху в тому, що він буде не випадковим подарунком долі, а заслуженою нагородою. Не знецінюйте свої досягнення.

Також ділимося іншими астрологічними прогнозами

Яким знакам Зодіаку Всесвіт допомагатиме в усьому до 20 травня.

Які знаки Зодіаку знайдуть роботу мрії у травні.

Кому зі знаків Зодіаку чекати на яскраві пригоди влітку 2026 року.