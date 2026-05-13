Каким знакам Зодиака Вселенная будет помогать во всех делах до 20 мая 2026: гороскоп

Зодиакальный круг, улыбающаяся девушка. Коллаж: Новини.LIVE

Астрологи назвали знаки Зодиака, для которых наступает особый период — до 20 мая Вселенная открывает для них коридор удачи. Это будет время уверенных решений, удачных совпадений и позитивных перемен.

Новини.LIVE со ссылкой на YourTang рассказывает, кто оказался в списке любимчиков Вселенной и что их ждет.

Близнецы

До 18 мая Венера будет усиливать вашу природную харизму. Вы будете буквально излучать обаяние и уверенность. В вашей жизни запускается долгий цикл изменений, который постепенно выведет вас на совершенно новый уровень. В этот период появятся финансовые возможности, важные знакомства.

Телец

Это ваше время силы. До 20 мая Вселенная будет буквально подталкивать к новому этапу жизни. Вы почувствуете прилив энергии, мотивации и желания действовать. Особенно успешными будут вопросы карьеры, личных целей и финансового роста. Главное сейчас — не сомневаться в собственных силах.

Скорпион

Для вас май становится месяцем глубокого обновления. Вселенная будто убирает лишнее с вашего пути, чтобы освободить место для нового счастливого этапа. До 20 мая возможны важные финансовые новости, неожиданные предложения или завершение сложного этапа. То, что долго оставалось неопределенным, наконец-то станет понятным. Вы почувствуете внутреннюю ясность и готовность двигаться вперед.

Читайте также:

Дева

Земная энергия этого периода идеально вам подходит. Вы почувствуете, будто сама судьба поддерживает каждый ваш шаг. Это удачное время для обучения, путешествий, освоения новых навыков и смелых решений, которые могут изменить ваше будущее. Все, во что вы вложите силы до 20 мая, будет иметь хорошую перспективу. Доверяйте своей логике и внутреннему ощущению правильного направления.

Козерог

Для вас открывается светлая полоса, особенно в личной жизни и сфере отношений. До 20 мая возможно важное знакомство, укрепление связей или новый романтический этап. Также это сильный период для реализации желаний. Вы начнете видеть реальные доказательства того, что ваши старания не были напрасными.

Также делимся другими интересными прогнозами астрологов

Кому из знаков Зодиака ждать ярких приключений летом 2026 года.

Какие знаки Зодиака найдут работу мечты в мае.

Каким знакам Зодиака повезет встретить искреннюю любовь до конца весны.