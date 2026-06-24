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Головна Свята Календар свят на липень 2026: яка головна подія місяця чекає українців

Календар свят на липень 2026: яка головна подія місяця чекає українців

Ua ru
Дата публікації: 24 червня 2026 11:21
Календар свят на липень 2026: скільки вихідних, які важливі дати зустрінемо
Українці відзначають державне свято. Фото: forpost.media

Літо у самому розпалі. Українці планують відпустки, відпочинок та подорожі. Водночас липень 2026 року буде багатим на державні та професійні свята. Зокрема, ми зустрінемо одну з головних дат місяця — День Української Державності. Також із професійними святами ми вітатимемо поліцейських, медиків й багатьох військових.

Новини.LIVE ділиться календарем свят та вихідних на липень 2026, який підкаже, коли час для відпочинку та допоможе не пропустити важливі події.

Вихідні та робочі дні у липні 2026

В Україні триває воєнний стан, тож усі додаткові (святкові) вихідні скасовано. Це передбачено ЗУ "Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану". Тож, у липні вихідними будуть лише субота та неділя.

У липні буде 31 день:

  • робочі — 23;
  • вихідні (субота та неділя) — 8.

Вихідними у другий літній місяць стануть такі дати:

Читайте також:
  • 4 та 5 липня; 
  • 11 та 12 липня;  
  • 18 та 19 липня;
  • 25 та 26 липня.

Календар свят на липень 2026

Список усіх важливих державних, професійних і міжнародних свят на липень 2026:

  • 1 липня — День державного реєстратора в Україні, День архітектури України, День слідчого;
  • 2 липня — День податківця, Міжнародний день спортивного журналіста;
  • 3 липняДень армійської авіації Сухопутних військ Збройних Сил України, День зенітних ракетних військ Повітряних Сил України, Всесвітній день без поліетиленових пакетів;
  • 4 липняДень судового експерта України, День Національної поліції України, Міжнародний день Дніпра;
  • 5 липняДень Військово-Морських Сил Збройних Сил України, День звільнення міста Краматорська від проросійських терористів, День звільнення міста Слов'янська від проросійських терористів, Всесвітній день бікіні;
  • 6 липня — Міжнародний день поцілунків;
  • 7 липня — День працівника природно-заповідної справи, Міжнародний день миру та любові;
  • 10 липня — Всесвітній день енергетичної незалежності, День Ніколи Тесли;
  • 11 липня — Всесвітній день народонаселення;
  • 12 липня — Всесвітній день бортпровідника, День рибалки;
  • 13 липня — Міжнародний день головоломки, Міжнародний день гірських порід, Всесвітній день року;
  • 14 липня — Міжнародний день небінарних людей;
  • 15 липняДень Української Державності, День миротворця, День хрещення Київської Русі;
  • 16 липняДень прийняття Декларації про суверенітет України, День бухгалтера;
  • 17 липняДень етнографа України;
  • 18 липня — Міжнародний день Нельсона Мандели;
  • 19 липня — День тренера, День працівників металургійної тa гірничодобувної промисловості;
  • 20 липня — Міжнародний день Місяця, День дослідження космосу;
  • 22 липня — День визволення Сєвєродонецька від проросійських сепаратистів;
  • 24 липня — День фінансового працівника в Україні, Всесвітній день БДСМ;
  • 25 липня — День системного адміністратора;
  • 26 липня — День працівників торгівлі, День парашутиста;
  • 27 липняДень медика, Всесвітній день бабусь, дідусів та людей похилого віку;
  • 28 липня — Міжнародний день боротьби iз вірусними гепатитами
  • 29 липняДень вшанування полеглих воїнів Сил спеціальних операцій (ССО) Збройних Сил України;
  • 30 липня — Всесвітній день боротьби з торгівлею людьми, Всесвітній день вишивки, Міжнародний день дружби;
  • 31 липня — Міжнародний день фахівців з впровадження цифрових технологій, День системного адміністратора, Міжнародний день рятувальника, День народження Гаррі Поттера.

Також ділимося з вами православним церковним календарем свят на липень 2026, який допоможе не пропустити головні релігійні події місяця.

День Української Державності календар свят вихідні дні
Ілона Мазур - Редактор
Автор:
Ілона Мазур
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