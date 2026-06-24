Календар свят на липень 2026: скільки вихідних, які важливі дати зустрінемо

Календар свят на липень 2026: яка головна подія місяця чекає українців
Літо у самому розпалі. Українці планують відпустки, відпочинок та подорожі. Водночас липень 2026 року буде багатим на державні та професійні свята. Зокрема, ми зустрінемо одну з головних дат місяця — День Української Державності. Також із професійними святами ми вітатимемо поліцейських, медиків й багатьох військових.
Новини.LIVE ділиться календарем свят та вихідних на липень 2026, який підкаже, коли час для відпочинку та допоможе не пропустити важливі події.
Вихідні та робочі дні у липні 2026
В Україні триває воєнний стан, тож усі додаткові (святкові) вихідні скасовано. Це передбачено ЗУ "Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану". Тож, у липні вихідними будуть лише субота та неділя.
У липні буде 31 день:
- робочі — 23;
- вихідні (субота та неділя) — 8.
Вихідними у другий літній місяць стануть такі дати:
- 4 та 5 липня;
- 11 та 12 липня;
- 18 та 19 липня;
- 25 та 26 липня.
Календар свят на липень 2026
Список усіх важливих державних, професійних і міжнародних свят на липень 2026:
- 1 липня — День державного реєстратора в Україні, День архітектури України, День слідчого;
- 2 липня — День податківця, Міжнародний день спортивного журналіста;
- 3 липня — День армійської авіації Сухопутних військ Збройних Сил України, День зенітних ракетних військ Повітряних Сил України, Всесвітній день без поліетиленових пакетів;
- 4 липня — День судового експерта України, День Національної поліції України, Міжнародний день Дніпра;
- 5 липня — День Військово-Морських Сил Збройних Сил України, День звільнення міста Краматорська від проросійських терористів, День звільнення міста Слов'янська від проросійських терористів, Всесвітній день бікіні;
- 6 липня — Міжнародний день поцілунків;
- 7 липня — День працівника природно-заповідної справи, Міжнародний день миру та любові;
- 10 липня — Всесвітній день енергетичної незалежності, День Ніколи Тесли;
- 11 липня — Всесвітній день народонаселення;
- 12 липня — Всесвітній день бортпровідника, День рибалки;
- 13 липня — Міжнародний день головоломки, Міжнародний день гірських порід, Всесвітній день року;
- 14 липня — Міжнародний день небінарних людей;
- 15 липня — День Української Державності, День миротворця, День хрещення Київської Русі;
- 16 липня — День прийняття Декларації про суверенітет України, День бухгалтера;
- 17 липня — День етнографа України;
- 18 липня — Міжнародний день Нельсона Мандели;
- 19 липня — День тренера, День працівників металургійної тa гірничодобувної промисловості;
- 20 липня — Міжнародний день Місяця, День дослідження космосу;
- 22 липня — День визволення Сєвєродонецька від проросійських сепаратистів;
- 24 липня — День фінансового працівника в Україні, Всесвітній день БДСМ;
- 25 липня — День системного адміністратора;
- 26 липня — День працівників торгівлі, День парашутиста;
- 27 липня — День медика, Всесвітній день бабусь, дідусів та людей похилого віку;
- 28 липня — Міжнародний день боротьби iз вірусними гепатитами
- 29 липня — День вшанування полеглих воїнів Сил спеціальних операцій (ССО) Збройних Сил України;
- 30 липня — Всесвітній день боротьби з торгівлею людьми, Всесвітній день вишивки, Міжнародний день дружби;
- 31 липня — Міжнародний день фахівців з впровадження цифрових технологій, День системного адміністратора, Міжнародний день рятувальника, День народження Гаррі Поттера.
Також ділимося з вами православним церковним календарем свят на липень 2026, який допоможе не пропустити головні релігійні події місяця.