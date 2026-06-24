Календарь праздников на июль 2026: сколько выходных, какие важные даты нас ждут

Календарь праздников на июль 2026: какое главное событие ждет украинцев
Лето в самом разгаре. Украинцы планируют отпуска, отдых и путешествия. При этом июль 2026 года будет богат на государственные и профессиональные праздники. В частности, нас ждет одна из главных дат месяца — День украинской государственности. Также в рамках профессиональных праздников мы будем поздравлять полицейских, медиков и многих военных.
Новини.LIVE делится календарем праздников и выходных на июль 2026 года, который подскажет, когда пора отдыхать, и поможет не пропустить важные события.
Выходные и рабочие дни в июле 2026
В Украине продолжается военное положение, поэтому все дополнительные (праздничные) выходные отменены. Это предусмотрено ЗУ "Об организации трудовых отношений в условиях военного положения". Таким образом, в июле выходными будут только суббота и воскресенье.
В июле будет 31 день:
- рабочие — 23;
- выходные (суббота и воскресенье) — 8.
Выходными во второй летний месяц станут следующие даты:
- 4 и 5 июля;
- 11 и 12 июля;
- 18 и 19 июля;
- 25 и 26 июля.
Календарь праздников на июль 2026
Список всех важных государственных, профессиональных и международных праздников в июле 2026 года:
- 1 июля — День государственного регистратора в Украине, День архитектуры Украины, День следователя;
- 2 июля — День налоговика, Международный день спортивного журналиста;
- 3 июля — День армейской авиации Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины, День зенитных ракетных войск Воздушных Сил Украины, Всемирный день без полиэтиленовых пакетов;
- 4 июля — День судебного эксперта Украины, День Национальной полиции Украины, Международный день Днепра;
- 5 июля — День Военно-морских сил Вооруженных сил Украины, День освобождения города Краматорска от пророссийских террористов, День освобождения города Славянска от пророссийских террористов, Всемирный день бикини;
- 6 июля — Международный день поцелуев;
- 7 июля — День работника природоохранной деятельности, Международный день мира и любви;
- 10 июля — Всемирный день энергетической независимости, День Николы Теслы;
- 11 июля — Всемирный день народонаселения;
- 12 июля — Всемирный день бортпроводника, День рыбака;
- 13 июля — Международный день головоломок, Международный день горных пород, Всемирный день года;
- 14 июля — Международный день небинарных людей;
- 15 июля — День украинской государственности, День миротворца, День крещения Киевской Руси;
- 16 июля — День принятия Декларации о суверенитете Украины, День бухгалтера;
- 17 июля — День этнографа Украины;
- 18 июля — Международный день Нельсона Манделы;
- 19 июля — День тренера, День работников металлургической и горнодобывающей промышленности;
- 20 июля — Международный день Луны, День исследования космоса;
- 22 июля — День освобождения Северодонецка от пророссийских сепаратистов;
- 24 июля — День финансового работника в Украине, Всемирный день БДСМ;
- 25 июля — День системного администратора;
- 26 июля — День работников торговли, День парашютиста;
- 27 июля — День медика, Всемирный день бабушек, дедушек и пожилых людей;
- 28 июля — Международный день борьбы с вирусными гепатитами
- 29 июля — День памяти павших воинов Сил специальных операций (ССО) Вооружённых Сил Украины;
- 30 июля — Всемирный день борьбы с торговлей людьми, Всемирный день вышивки, Международный день дружбы;
- 31 июля — Международный день специалистов по внедрению цифровых технологий, День системного администратора, Международный день спасателя, День рождения Гарри Поттера.
Также делимся с вами православным церковным календарем праздников на июль 2026 года, который поможет не пропустить главные религиозные события месяца.