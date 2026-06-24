Календарь праздников на июль 2026: сколько выходных, какие важные даты нас ждут

Украинцы отмечают государственный праздник. Фото: forpost.media

Лето в самом разгаре. Украинцы планируют отпуска, отдых и путешествия. При этом июль 2026 года будет богат на государственные и профессиональные праздники. В частности, нас ждет одна из главных дат месяца — День украинской государственности. Также в рамках профессиональных праздников мы будем поздравлять полицейских, медиков и многих военных.

Новини.LIVE делится календарем праздников и выходных на июль 2026 года, который подскажет, когда пора отдыхать, и поможет не пропустить важные события.

Выходные и рабочие дни в июле 2026

В Украине продолжается военное положение, поэтому все дополнительные (праздничные) выходные отменены. Это предусмотрено ЗУ "Об организации трудовых отношений в условиях военного положения". Таким образом, в июле выходными будут только суббота и воскресенье.

В июле будет 31 день:

рабочие — 23;

выходные (суббота и воскресенье) — 8.

Выходными во второй летний месяц станут следующие даты:

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4 и 5 июля;

11 и 12 июля;

18 и 19 июля;

25 и 26 июля.

Календарь праздников на июль 2026

Список всех важных государственных, профессиональных и международных праздников в июле 2026 года:

1 июля — День государственного регистратора в Украине, День архитектуры Украины, День следователя;

— День государственного регистратора в Украине, День архитектуры Украины, День следователя; 2 июля — День налоговика, Международный день спортивного журналиста;

— День налоговика, Международный день спортивного журналиста; 3 июля — День армейской авиации Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины, День зенитных ракетных войск Воздушных Сил Украины , Всемирный день без полиэтиленовых пакетов;

— , Всемирный день без полиэтиленовых пакетов; 4 июля — День судебного эксперта Украины, День Национальной полиции Украины , Международный день Днепра;

— , Международный день Днепра; 5 июля — День Военно-морских сил Вооруженных сил Украины , День освобождения города Краматорска от пророссийских террористов, День освобождения города Славянска от пророссийских террористов, Всемирный день бикини;

— , День освобождения города Краматорска от пророссийских террористов, День освобождения города Славянска от пророссийских террористов, Всемирный день бикини; 6 июля — Международный день поцелуев;

— Международный день поцелуев; 7 июля — День работника природоохранной деятельности, Международный день мира и любви;

— День работника природоохранной деятельности, Международный день мира и любви; 10 июля — Всемирный день энергетической независимости, День Николы Теслы;

— Всемирный день энергетической независимости, День Николы Теслы; 11 июля — Всемирный день народонаселения;

— Всемирный день народонаселения; 12 июля — Всемирный день бортпроводника, День рыбака;

— Всемирный день бортпроводника, День рыбака; 13 июля — Международный день головоломок, Международный день горных пород, Всемирный день года;

— Международный день головоломок, Международный день горных пород, Всемирный день года; 14 июля — Международный день небинарных людей;

— Международный день небинарных людей; 15 июля — День украинской государственности, День миротворца, День крещения Киевской Руси ;

— ; 16 июля — День принятия Декларации о суверенитете Украины , День бухгалтера ;

— , ; 17 июля — День этнографа Украины ;

— ; 18 июля — Международный день Нельсона Манделы;

— Международный день Нельсона Манделы; 19 июля — День тренера, День работников металлургической и горнодобывающей промышленности;

— День тренера, День работников металлургической и горнодобывающей промышленности; 20 июля — Международный день Луны, День исследования космоса;

— Международный день Луны, День исследования космоса; 22 июля — День освобождения Северодонецка от пророссийских сепаратистов;

— День освобождения Северодонецка от пророссийских сепаратистов; 24 июля — День финансового работника в Украине, Всемирный день БДСМ;

— День финансового работника в Украине, Всемирный день БДСМ; 25 июля — День системного администратора;

— День системного администратора; 26 июля — День работников торговли, День парашютиста;

— День работников торговли, День парашютиста; 27 июля — День медика , Всемирный день бабушек, дедушек и пожилых людей;

— , Всемирный день бабушек, дедушек и пожилых людей; 28 июля — Международный день борьбы с вирусными гепатитами

— Международный день борьбы с вирусными гепатитами 29 июля — День памяти павших воинов Сил специальных операций (ССО) Вооружённых Сил Украины ;

— ; 30 июля — Всемирный день борьбы с торговлей людьми, Всемирный день вышивки, Международный день дружбы;

— Всемирный день борьбы с торговлей людьми, Всемирный день вышивки, Международный день дружбы; 31 июля — Международный день специалистов по внедрению цифровых технологий, День системного администратора, Международный день спасателя, День рождения Гарри Поттера.

Также делимся с вами православным церковным календарем праздников на июль 2026 года, который поможет не пропустить главные религиозные события месяца.