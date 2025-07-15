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День Государственности — как и почему появился этот праздник?

Ua ru
Дата публикации 15 июля 2025 08:15
Что такое День Украинской Государственности 2025 — история праздника
Флаг Украины. Фото: REUTERS/Maja Smiejkowska

Сегодня, 15 июля, Украина отмечает День Государственности. Это праздник, который еще не "укрепился" в памяти многих украинцев, но от этого он не становится менее важным.

День Украинской Государственности — относительно молодой праздник, он появился всего четыре года назад. Хотя попытки "дописать" его в календарь праздничных и выдающихся дат украинцев были и раньше.

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Что это за праздник? Как и почему он появился? Что он означает и почему некоторым из тех, кто читает этот текст, дата 15 июля очень знакома? Объясняем.

День Державності
Айдентика ко Дню Государственности. Фото: МКСК

Как появился День Украинской Государственности?

Это произошло четыре года назад, 24 августа 2021 года.

Президент Украины Владимир Зеленский во время выступления на торжествах, посвященных 30-летию украинской независимости, объявил о введении нового праздника.

Согласно подписанному президентом указу, День украинской государственности должны были ежегодно отмечать 28 июля (что и происходило до недавнего времени, об этом чуть ниже — ред.)

"Мы начинаем отмечать День Украинской Государственности. Ее точкой отсчета мы считаем год основания Киева — столицы Киевской Руси-Украины, которую недаром называют местом, где все начинается.

Зарождение нашей государственности мы будем отмечать в день расцвета нашей государственности — в День крещения Киевской Руси-Украины", — заявил Владимир Зеленский.

Почему День Украинской Государственности отмечают 15 июля?

Логичный вопрос, ведь указ устанавливал праздник на 28 июля. Здесь все просто, на самом деле.

В конце июня 2023 года Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроект об изменении трех праздничных дат: Рождество Христово (с 7 января на 25 декабря), День Защитников и Защитниц Украины (с 14 на 1 октября) и День Украинской Государственности (с 28 на 15 июля).

Причина: изменение церковного календаря в Украине. Переход ПЦУ и УГКЦ на новоюлианский календарь относительно неподвижных праздников сдвинул дату Рождества с 7 января на 25 декабря. Соответственно, решили утвердить изменение дат и по ряду других праздников.

Что такое День Украинской Государственности и для чего он украинцам?

Ключевые тезисы из вышеупомянутого указа Владимира Зеленского следующие:

  • С целью утверждения преемственности более тысячелетней истории украинского государства.
  • С целью утверждения исторической справедливости.

"... Опираясь на историю украинской государственности, которая уходит своими корнями во времена основания города Киева и расцвета государства во времена князя Киевского Владимира Великого — государственника, который принятием в 988 году Христианства засвидетельствовал цивилизационный выбор Киевской Руси".

Далее слово Институту национальной памяти:

  • День Государственности отмечается в тот же день, когда украинские христианские церкви чтят память Киевского князя Владимира Великого и День Крещения Руси-Украины.
  • В основе концепции государственных мероприятий к этой дате — преемственность и преемственность государствообразующих традиций Украины от Руси до наших дней.

"Ядром государственности является воля к самоопределению, исторический опыт народа, его менталитет и правовые традиции. А государство — это способ обеспечения и залог целостного существования нации", — резюмируют в УИНП.

Напомним, портал Новини.LIVE собрал подборку искренних, красивых и оригинальных поздравлений в прозе, стихах и открытках, которыми можно поделиться с родными, друзьями и коллегами в День Украинской Государственности.

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Александр Ильющенков - редактор-аналитик
Автор:
Александр Ильющенков
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