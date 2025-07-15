Что такое День Украинской Государственности 2025 — история праздника

День Государственности — как и почему появился этот праздник?
Сегодня, 15 июля, Украина отмечает День Государственности. Это праздник, который еще не "укрепился" в памяти многих украинцев, но от этого он не становится менее важным.
День Украинской Государственности — относительно молодой праздник, он появился всего четыре года назад. Хотя попытки "дописать" его в календарь праздничных и выдающихся дат украинцев были и раньше.
Что это за праздник? Как и почему он появился? Что он означает и почему некоторым из тех, кто читает этот текст, дата 15 июля очень знакома? Объясняем.
Как появился День Украинской Государственности?
Это произошло четыре года назад, 24 августа 2021 года.
Президент Украины Владимир Зеленский во время выступления на торжествах, посвященных 30-летию украинской независимости, объявил о введении нового праздника.
Согласно подписанному президентом указу, День украинской государственности должны были ежегодно отмечать 28 июля (что и происходило до недавнего времени, об этом чуть ниже — ред.)
"Мы начинаем отмечать День Украинской Государственности. Ее точкой отсчета мы считаем год основания Киева — столицы Киевской Руси-Украины, которую недаром называют местом, где все начинается.
Зарождение нашей государственности мы будем отмечать в день расцвета нашей государственности — в День крещения Киевской Руси-Украины", — заявил Владимир Зеленский.
Почему День Украинской Государственности отмечают 15 июля?
Логичный вопрос, ведь указ устанавливал праздник на 28 июля. Здесь все просто, на самом деле.
В конце июня 2023 года Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроект об изменении трех праздничных дат: Рождество Христово (с 7 января на 25 декабря), День Защитников и Защитниц Украины (с 14 на 1 октября) и День Украинской Государственности (с 28 на 15 июля).
Причина: изменение церковного календаря в Украине. Переход ПЦУ и УГКЦ на новоюлианский календарь относительно неподвижных праздников сдвинул дату Рождества с 7 января на 25 декабря. Соответственно, решили утвердить изменение дат и по ряду других праздников.
Что такое День Украинской Государственности и для чего он украинцам?
Ключевые тезисы из вышеупомянутого указа Владимира Зеленского следующие:
- С целью утверждения преемственности более тысячелетней истории украинского государства.
- С целью утверждения исторической справедливости.
"... Опираясь на историю украинской государственности, которая уходит своими корнями во времена основания города Киева и расцвета государства во времена князя Киевского Владимира Великого — государственника, который принятием в 988 году Христианства засвидетельствовал цивилизационный выбор Киевской Руси".
Далее слово Институту национальной памяти:
- День Государственности отмечается в тот же день, когда украинские христианские церкви чтят память Киевского князя Владимира Великого и День Крещения Руси-Украины.
- В основе концепции государственных мероприятий к этой дате — преемственность и преемственность государствообразующих традиций Украины от Руси до наших дней.
"Ядром государственности является воля к самоопределению, исторический опыт народа, его менталитет и правовые традиции. А государство — это способ обеспечения и залог целостного существования нации", — резюмируют в УИНП.
Напомним, портал Новини.LIVE собрал подборку искренних, красивых и оригинальных поздравлений в прозе, стихах и открытках, которыми можно поделиться с родными, друзьями и коллегами в День Украинской Государственности.
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