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Главная Праздники День Украинской Государственности 2025 — суть даты и поздравления

День Украинской Государственности 2025 — суть даты и поздравления

Ua ru
Дата публикации 15 июля 2025 06:34
С Днем Украинской Государственности 15 июля 2025 года — история и поздравления с праздником
День Украинской Государственности в Хмельницком. Фото: khm.gov.ua

Сегодня, 15 июля, Украина в третий раз празднует День Украинской Государственности — молодой, но чрезвычайно важный государственный праздник. В этот день украинцы вспоминают героическую историю, чествуют погибших, вдохновляются единством и испытывают гордость за свою страну.

Новини.LIVE делится подборкой искренних, красивых и оригинальных поздравлений в прозе, стихах и открытках, которыми можно поделиться с родными, друзьями и коллегами в День Украинской Государственности.

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День Украинской Государственности — в чем суть праздника и почему он важен

Дата 15 июля выбрана не случайно — она тесно связана с Днем крещения Руси-Украины и чествованием святого равноапостольного князя Владимира Великого.

День Украинской Государственности — праздник, который объединяет прошлое, настоящее и будущее. Он напоминает нам о глубоких исторических корнях нашей нации, что украинская государственность существовала задолго до современной независимости, а также о преемственности государственных традиций, которые начинаются еще со времен Киевской Руси.

Сегодня мы с благодарностью вспоминаем князя Владимира Великого, который сделал определяющий шаг в становлении нашего государства, и одновременно — воинов современности, защищающих нашу страну.

 

День Української Державності — у чому суть свята та чому воно важливе
Девушка держит флаг Украины. фото: freepik.com

Красивые стихи на украинском языке с Днем Украинской Государственности 2025

Вітаю, Україно!
Вставай! Борися до кінця!
За мирне й чисте небо,
Та вільне краще майбуття!
Не забуваймо тих Героїв,
Котрі пішли у небеса,
Тих, що рятують Україну,
ціною власного життя!

***

Зі святом Державності вітаю,
Бажаю щастя я без краю!
Щоб Україна тільки процвітала
Та тільки кращою ставала!

***
Сьогодні в Неньки України свято,
Бо третій День Державності настав.
Бажаю, щоб вона завжди була багата
Мільйонами корисних добрих справ.

Искренние поздравления с Днем Украинской Государственности 2025 в прозе

Искренне поздравляю тебя с Днем Украинской Государственности! Желаю крепкой веры в светлое будущее, победы и силы духа. Вместе мы построим сильную, независимую и успешную Украину.

***

С праздником! Сегодня — особый день для каждого украинца. Пусть в сердцах царит гордость, а в делах — решимость и единство.

***

Поздравляю с Днем Украинской Государственности! Пусть мир, согласие и добро станут нашей общей реальностью. Спасибо тем, кто стоит на защите Украины — благодаря им мы имеем будущее.

***

День Украинской Государственности — это возможность вспомнить о пути, который прошла наша нация. Цените каждую победу, каждую жертву и каждый шаг к независимости. С праздником!

***

В этот день вспомним тех, кто отдал свою жизнь за свободу, и поблагодарим тех, кто продолжает защищать нашу землю. Пусть Украина будет свободным и сильным государством. С Днем Украинской Государственности!

Открытки с Днем Украинской Государственности 2025 года

Щирі привітання з Днем Української Державності 2025
Открытки с Днем Украинской Государственности 2025. Коллаж: Новини.LIVE
Листівки з Днем Української Державності 2025 року
Открытки с Днем Украинской Государственности 2025. Коллаж: Новини.LIVE
День Української Державності — листівки
Открытки с Днем Украинской Государственности 2025. Коллаж: Новини.LIVE
Щирі привітання з Днем Української Державності у листівках 2025
Открытки с Днем Украинской Государственности 2025. Коллаж: Новини.LIVE
Привітання з Днем Української Державності 2025 року
Открытки с Днем Украинской Государственности 2025. Коллаж: Новини.LIVE
День Української Державності 2025 — щирі привітання
Открытки с Днем Украинской Государственности 2025. Коллаж: Новини.LIVE
З Днем Української Державності 15 липня 2025 — листівки
Открытки с Днем Украинской Государственности 2025. Коллаж: Новини.LIVE

Видеопоздравления с Днем Украинской Государственности 2025 года

 

 

Напомним, мы делились красивыми поздравлениями с именинами Владимира, которые отмечают 15 июля.

Также мы подготовили для вас календарь праздников на июль 2025 года, который поможет не пропустить самые важные события второго месяца лета.

поздравления открытки пожелания 15 июля День Украинской Государственности праздник
Елена Дрозд - Редактор
Автор:
Елена Дрозд
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