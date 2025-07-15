С Днем Украинской Государственности 15 июля 2025 года — история и поздравления с праздником

День Украинской Государственности 2025 — суть даты и поздравления
Сегодня, 15 июля, Украина в третий раз празднует День Украинской Государственности — молодой, но чрезвычайно важный государственный праздник. В этот день украинцы вспоминают героическую историю, чествуют погибших, вдохновляются единством и испытывают гордость за свою страну.
Новини.LIVE делится подборкой искренних, красивых и оригинальных поздравлений в прозе, стихах и открытках, которыми можно поделиться с родными, друзьями и коллегами в День Украинской Государственности.
День Украинской Государственности — в чем суть праздника и почему он важен
Дата 15 июля выбрана не случайно — она тесно связана с Днем крещения Руси-Украины и чествованием святого равноапостольного князя Владимира Великого.
День Украинской Государственности — праздник, который объединяет прошлое, настоящее и будущее. Он напоминает нам о глубоких исторических корнях нашей нации, что украинская государственность существовала задолго до современной независимости, а также о преемственности государственных традиций, которые начинаются еще со времен Киевской Руси.
Сегодня мы с благодарностью вспоминаем князя Владимира Великого, который сделал определяющий шаг в становлении нашего государства, и одновременно — воинов современности, защищающих нашу страну.
Красивые стихи на украинском языке с Днем Украинской Государственности 2025
Вітаю, Україно!
Вставай! Борися до кінця!
За мирне й чисте небо,
Та вільне краще майбуття!
Не забуваймо тих Героїв,
Котрі пішли у небеса,
Тих, що рятують Україну,
ціною власного життя!
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Зі святом Державності вітаю,
Бажаю щастя я без краю!
Щоб Україна тільки процвітала
Та тільки кращою ставала!
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Сьогодні в Неньки України свято,
Бо третій День Державності настав.
Бажаю, щоб вона завжди була багата
Мільйонами корисних добрих справ.
Искренние поздравления с Днем Украинской Государственности 2025 в прозе
Искренне поздравляю тебя с Днем Украинской Государственности! Желаю крепкой веры в светлое будущее, победы и силы духа. Вместе мы построим сильную, независимую и успешную Украину.
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С праздником! Сегодня — особый день для каждого украинца. Пусть в сердцах царит гордость, а в делах — решимость и единство.
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Поздравляю с Днем Украинской Государственности! Пусть мир, согласие и добро станут нашей общей реальностью. Спасибо тем, кто стоит на защите Украины — благодаря им мы имеем будущее.
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День Украинской Государственности — это возможность вспомнить о пути, который прошла наша нация. Цените каждую победу, каждую жертву и каждый шаг к независимости. С праздником!
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В этот день вспомним тех, кто отдал свою жизнь за свободу, и поблагодарим тех, кто продолжает защищать нашу землю. Пусть Украина будет свободным и сильным государством. С Днем Украинской Государственности!
Открытки с Днем Украинской Государственности 2025 года
Видеопоздравления с Днем Украинской Государственности 2025 года
Напомним, мы делились красивыми поздравлениями с именинами Владимира, которые отмечают 15 июля.
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