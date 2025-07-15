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Головна Свята День Української Державності 2025 — суть свята та щирі привітання

День Української Державності 2025 — суть свята та щирі привітання

Ua ru
Дата публікації: 15 липня 2025 06:34
З Днем Української Державності 15 липня 2025 року — історія та привітання зі святом
День Української Державності у Хмельницькому. Фото: khm.gov.ua

Сьогодні, 15 липня, Україна втретє святкує День Української Державності — молоде, але надзвичайно важливе державне свято. Цього дня українці згадують героїчну історію, вшановують загиблих, надихаються єдністю та відчувають гордість за свою країну.

Новини.LIVE ділиться добіркою щирих, красивих та оригінальних привітань у прозі, віршах та листівках, якими можна поділитися з рідними, друзями та колегами у День Української Державності.

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День Української Державності — у чому суть свята та чому воно важливе

Дату 15 липня обрано не випадково — вона тісно пов'язана з Днем хрещення Русі-України та вшануванням святого рівноапостольного князя Володимира Великого.

День Української Державності — свято, яке об'єднує минуле, теперішнє та майбутнє. Воно нагадує нам про глибоке історичне коріння нашої нації, що українська державність існувала задовго до сучасної незалежності, а також про спадкоємність державницьких традицій, які починаються ще з часів Київської Русі. 

Сьогодні ми з вдячністю згадуємо князя Володимира Великого, який зробив визначальний крок у становленні нашої держави, і водночас — воїнів сучасності, які захищають нашу країну.

 

День Української Державності — у чому суть свята та чому воно важливе
Дівчина тримає прапор України. Фото: freepik.com

Красиві вірші українською мовою з Днем Української Державності 2025

Вітаю, Україно!
Вставай! Борися до кінця!
За мирне й чисте небо,
Та вільне краще майбуття!
Не забуваймо тих Героїв,
Котрі пішли у небеса,
Тих, що рятують Україну,
ціною власного життя!

***

Зі святом Державності вітаю,
Бажаю щастя я без краю!
Щоб Україна тільки процвітала
Та тільки кращою ставала!

***
Сьогодні в Неньки України свято,
Бо третій День Державності настав.
Бажаю, щоб вона завжди була багата
Мільйонами корисних добрих справ.

Щирі привітання з Днем Української Державності 2025 у прозі 

Щиро вітаю тебе з Днем Української Державності! Бажаю міцної віри у світле майбутнє, перемоги та сили духу. Разом ми збудуємо сильну, незалежну та успішну Україну.

***

Зі святом! Сьогодні — особливий день для кожного українця. Нехай у серцях панує гордість, а у справах — рішучість та єдність.

***

Вітаю з Днем Української Державності! Нехай мир, злагода та добро стануть нашою спільною реальністю. Дякуємо тим, хто стоїть на захисті України — завдяки їм ми маємо майбутнє.

***

День Української Державності — це нагода згадати про шлях, який пройшла наша нація. Цінуймо кожну перемогу, кожну жертву та кожен крок до незалежності. Зі святом!

***

В цей день згадаємо тих, хто віддав своє життя за свободу, і подякуємо тим, хто продовжує боронити нашу землю. Нехай Україна буде вільною та сильною державою. З Днем Української Державності!

Листівки з Днем Української Державності 2025 року

Щирі привітання з Днем Української Державності 2025
Листівки з Днем Української Державності 2025. Колаж: Новини.LIVE
Листівки з Днем Української Державності 2025 року
Листівки з Днем Української Державності 2025. Колаж: Новини.LIVE
День Української Державності — листівки
Листівки з Днем Української Державності 2025. Колаж: Новини.LIVE
Щирі привітання з Днем Української Державності у листівках 2025
Листівки з Днем Української Державності 2025. Колаж: Новини.LIVE
Привітання з Днем Української Державності 2025 року
Листівки з Днем Української Державності 2025. Колаж: Новини.LIVE
День Української Державності 2025 — щирі привітання
Листівки з Днем Української Державності 2025. Колаж: Новини.LIVE
З Днем Української Державності 15 липня 2025 — листівки
Листівки з Днем Української Державності 2025. Колаж: Новини.LIVE

Відеопривітання з Днем Української Державності 2025 року

 

 

Нагадаємо, ми ділилися красивими привітаннями з іменинами Володимира, які відзначають 15 липня. 

Також ми підготували для вас календар свят на липень 2025 року, який допоможе не пропустити найважливіші події другого місяця літа.

привітання листівки побажання 15 липня День Української Державності свято
Олена Дрозд - Редактор
Автор:
Олена Дрозд
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