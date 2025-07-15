З Днем Української Державності 15 липня 2025 року — історія та привітання зі святом

День Української Державності 2025 — суть свята та щирі привітання
Сьогодні, 15 липня, Україна втретє святкує День Української Державності — молоде, але надзвичайно важливе державне свято. Цього дня українці згадують героїчну історію, вшановують загиблих, надихаються єдністю та відчувають гордість за свою країну.
Новини.LIVE ділиться добіркою щирих, красивих та оригінальних привітань у прозі, віршах та листівках, якими можна поділитися з рідними, друзями та колегами у День Української Державності.
День Української Державності — у чому суть свята та чому воно важливе
Дату 15 липня обрано не випадково — вона тісно пов'язана з Днем хрещення Русі-України та вшануванням святого рівноапостольного князя Володимира Великого.
День Української Державності — свято, яке об'єднує минуле, теперішнє та майбутнє. Воно нагадує нам про глибоке історичне коріння нашої нації, що українська державність існувала задовго до сучасної незалежності, а також про спадкоємність державницьких традицій, які починаються ще з часів Київської Русі.
Сьогодні ми з вдячністю згадуємо князя Володимира Великого, який зробив визначальний крок у становленні нашої держави, і водночас — воїнів сучасності, які захищають нашу країну.
Красиві вірші українською мовою з Днем Української Державності 2025
Вітаю, Україно!
Вставай! Борися до кінця!
За мирне й чисте небо,
Та вільне краще майбуття!
Не забуваймо тих Героїв,
Котрі пішли у небеса,
Тих, що рятують Україну,
ціною власного життя!
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Зі святом Державності вітаю,
Бажаю щастя я без краю!
Щоб Україна тільки процвітала
Та тільки кращою ставала!
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Сьогодні в Неньки України свято,
Бо третій День Державності настав.
Бажаю, щоб вона завжди була багата
Мільйонами корисних добрих справ.
Щирі привітання з Днем Української Державності 2025 у прозі
Щиро вітаю тебе з Днем Української Державності! Бажаю міцної віри у світле майбутнє, перемоги та сили духу. Разом ми збудуємо сильну, незалежну та успішну Україну.
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Зі святом! Сьогодні — особливий день для кожного українця. Нехай у серцях панує гордість, а у справах — рішучість та єдність.
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Вітаю з Днем Української Державності! Нехай мир, злагода та добро стануть нашою спільною реальністю. Дякуємо тим, хто стоїть на захисті України — завдяки їм ми маємо майбутнє.
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День Української Державності — це нагода згадати про шлях, який пройшла наша нація. Цінуймо кожну перемогу, кожну жертву та кожен крок до незалежності. Зі святом!
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В цей день згадаємо тих, хто віддав своє життя за свободу, і подякуємо тим, хто продовжує боронити нашу землю. Нехай Україна буде вільною та сильною державою. З Днем Української Державності!
Листівки з Днем Української Державності 2025 року
Відеопривітання з Днем Української Державності 2025 року
Нагадаємо, ми ділилися красивими привітаннями з іменинами Володимира, які відзначають 15 липня.
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