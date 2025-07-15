З Днем Української Державності 15 липня 2025 року — історія та привітання зі святом

День Української Державності у Хмельницькому. Фото: khm.gov.ua

Сьогодні, 15 липня, Україна втретє святкує День Української Державності — молоде, але надзвичайно важливе державне свято. Цього дня українці згадують героїчну історію, вшановують загиблих, надихаються єдністю та відчувають гордість за свою країну.

Новини.LIVE ділиться добіркою щирих, красивих та оригінальних привітань у прозі, віршах та листівках, якими можна поділитися з рідними, друзями та колегами у День Української Державності.

Реклама

Читайте також:

День Української Державності — у чому суть свята та чому воно важливе

Дату 15 липня обрано не випадково — вона тісно пов'язана з Днем хрещення Русі-України та вшануванням святого рівноапостольного князя Володимира Великого.

День Української Державності — свято, яке об'єднує минуле, теперішнє та майбутнє. Воно нагадує нам про глибоке історичне коріння нашої нації, що українська державність існувала задовго до сучасної незалежності, а також про спадкоємність державницьких традицій, які починаються ще з часів Київської Русі.

Сьогодні ми з вдячністю згадуємо князя Володимира Великого, який зробив визначальний крок у становленні нашої держави, і водночас — воїнів сучасності, які захищають нашу країну.

Дівчина тримає прапор України. Фото: freepik.com

Красиві вірші українською мовою з Днем Української Державності 2025

Вітаю, Україно!

Вставай! Борися до кінця!

За мирне й чисте небо,

Та вільне краще майбуття!

Не забуваймо тих Героїв,

Котрі пішли у небеса,

Тих, що рятують Україну,

ціною власного життя!

***

Зі святом Державності вітаю,

Бажаю щастя я без краю!

Щоб Україна тільки процвітала

Та тільки кращою ставала!

***

Сьогодні в Неньки України свято,

Бо третій День Державності настав.

Бажаю, щоб вона завжди була багата

Мільйонами корисних добрих справ.

Щирі привітання з Днем Української Державності 2025 у прозі

Щиро вітаю тебе з Днем Української Державності! Бажаю міцної віри у світле майбутнє, перемоги та сили духу. Разом ми збудуємо сильну, незалежну та успішну Україну.

***

Зі святом! Сьогодні — особливий день для кожного українця. Нехай у серцях панує гордість, а у справах — рішучість та єдність.

***

Вітаю з Днем Української Державності! Нехай мир, злагода та добро стануть нашою спільною реальністю. Дякуємо тим, хто стоїть на захисті України — завдяки їм ми маємо майбутнє.

***

День Української Державності — це нагода згадати про шлях, який пройшла наша нація. Цінуймо кожну перемогу, кожну жертву та кожен крок до незалежності. Зі святом!

***

В цей день згадаємо тих, хто віддав своє життя за свободу, і подякуємо тим, хто продовжує боронити нашу землю. Нехай Україна буде вільною та сильною державою. З Днем Української Державності!

Листівки з Днем Української Державності 2025 року

Листівки з Днем Української Державності 2025. Колаж: Новини.LIVE

Листівки з Днем Української Державності 2025. Колаж: Новини.LIVE

Листівки з Днем Української Державності 2025. Колаж: Новини.LIVE

Листівки з Днем Української Державності 2025. Колаж: Новини.LIVE

Листівки з Днем Української Державності 2025. Колаж: Новини.LIVE

Листівки з Днем Української Державності 2025. Колаж: Новини.LIVE

Листівки з Днем Української Державності 2025. Колаж: Новини.LIVE

Відеопривітання з Днем Української Державності 2025 року

Нагадаємо, ми ділилися красивими привітаннями з іменинами Володимира, які відзначають 15 липня.

Також ми підготували для вас календар свят на липень 2025 року, який допоможе не пропустити найважливіші події другого місяця літа.