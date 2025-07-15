Що таке День Української Державності 2025 — історія свята

Прапор України. Фото: REUTERS/Maja Smiejkowska

Сьогодні, 15 липня, Україна відзначає День Державності. Це свято, яке ще не "укріпилось" у пам'яті багатьох українців, але від цього воно не стає менш важливим.

День Української Державності — відносно молоде свято, воно з'явилося лише чотири роки тому. Хоча спроби "дописати" його у календар святкових та визначних дат українців були й раніше.

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Айдентика до Дня Державності. Фото: МКСК

Як з'явився День Української Державності?

Це сталося чотири роки тому, 24 серпня 2021 року.

Президент України Володимир Зеленський під час виступу на урочистостях, присвячених 30-річчю української незалежності, оголосив про запровадження нового свята.

Згідно з підписаним президентом указом, День Української Державності мали щорічно відзначати 28 липня (що і відбувалося до недавнього часу, про це трохи нижче. — Ред.).

"Ми починаємо відзначати День Української Державності. Її точкою відліку ми вважаємо рік заснування Києва — столиці Київської Русі-України, яку недаремно називають місцем, де все починається.

Зародження нашої державності ми відзначатимемо в день розквіту нашої державності – у День хрещення Київської Русі-України", — заявив Володимир Зеленський.

Чому День Української Державності відзначають 15 липня?

Логічне питання, адже указ встановлював свято на 28 липня. Тут все просто насправді.

Наприкінці червня 2023 року Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради законопроєкт про зміну трьох святкових дат: Різдво Христове (з 7 січня на 25 грудня), День Захисників та Захисниць України (з 14 на 1 жовтня) та День Української Державності (з 28 на 15 липня).

Причина: зміна церковного календаря в Україні. Перехід ПЦУ та УГКЦ на новоюліанський календар щодо нерухомих свят посунув дату Різдва з 7 січня на 25 грудня. Відповідно, вирішили затвердити зміну дат і щодо низки інших свят.

Що таке День Української Державності та для чого він українцям?

Ключові тези з вищезгаданого указу Володимира Зеленського такі:

З метою утвердження спадкоємності понад тисячолітньої історії українського державотворення.

З метою утвердження історичної справедливості.

"... Спираючись на історію української державності, яка сягає своїм корінням часів заснування міста Києва та розквіту держави за часів князя Київського Володимира Великого — державотворця, який прийняттям у 988 році Християнства засвідчив цивілізаційний вибір Київської Руси".

Далі слово Інституту національної пам'яті:

День Державності відзначається того ж дня, коли українські християнські церкви вшановують памʼять Київського князя Володимира Великого та День Хрещення Руси–України.

В основі концепції державних заходів до цієї дати — тяглість і спадкоємність державотворчих традицій України від Русі до сьогодення.

"Ядром державності є воля до самовизначення, історичний досвід народу, його менталітет і правові традиції. А держава – це спосіб забезпечення і запорука цілісного існування нації", — резюмують в УІНП.

Нагадаємо, портал Новини.LIVE зібрав добірку щирих, красивих та оригінальних привітань у прозі, віршах та листівках, якими можна поділитися з рідними, друзями та колегами у День Української Державності.