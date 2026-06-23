Івана Купала 2026: привітання зі святом у листівках, віршах і прозі

Святкування Івана Купала в Україні. Колаж: Новини.LIVE

Ілона Мазур Редактор

Українці втретє відзначатимуть Івана Купала за новим церковним календарем, а саме у ніч з 23 на 24 червня. Це одне з наймістичніших свят року, сповнене давніми традиціями, ритуалами та легендами. Традиційно у цю дату заведено вітати одне одного, бажати миру, щастя та злагоди.

Новини.LIVE ділиться добіркою найкращих привітань із цим яскравим святом у віршах, прозі та листівках.

Зі святом Івана Купала 2026: душевні привітання у прозі

Вітаю зі святом Івана Купала! Бажаю вам відшукати свій символічний цвіт папороті — те особливе щастя, про яке мріє серце.

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Щиро вітаю вас зі святом Івана Купала! Нехай цей літній день подарує чудовий настрій, натхнення та заряд позитивної енергії.

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Зі святом Івана Купала! Нехай сьогодні здійсняться найпотаємніші мрії, а серце наповниться щирою любов'ю та душевним спокоєм.

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Нехай у це чарівне свято здійсниться ваше найзаповітніше бажання. Бажаю, щоб кожен день приносив радість, добрі новини та надію. Зі святом Івана Купала!

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Вітаю зі святом Івана Купала! Нехай у домі панують затишок і достаток, на роботі супроводжує успіх, а в душі завжди квітне радість.

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Щиро бажаю у свято Івана Купала міцного здоров'я, душевної рівноваги та невичерпної енергії.

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Від щирого серця вітаю зі святом Івана Купала! Нехай цей магічний день принесе у ваше життя натхнення, щастя та душевний спокій.

Красиві привітання зі святом Івана Купала 2026 у віршах українською мовою

На Івана, на Купала,

посилаю свій привіт:

побажати хочу щастя,

довгих і прекрасних літ!

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На Івана на Купала

Веселіше в світі стало!

Сонце, яскравіше розгоряйся,

Всіх теплом зігріти старайся!

Зі святом!

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З днем Купали вітаємо,

Тільки кращого бажаємо:

Веселіться, відпочивайте,

Про друзів не забувайте.

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На Івана, на Купала

Розгулятись місця мало,

Хочуть всі у ліс піти

Квітку папороті знайти.

Якщо квітку цю знайдеш,

То багато заживеш!

Як не знайдеш то не злися,

Співай, гуляй і веселися.

Привітання зі святом Івана Купала 2026: оригінальні та яскраві листівки

Листівки до свята Івана Купала 2026. Колаж: Новини.LIVE

Листівки до свята Івана Купала 2026. Колаж: Новини.LIVE

Листівки до свята Івана Купала 2026. Колаж: Новини.LIVE

Листівки до свята Івана Купала 2026. Колаж: Новини.LIVE

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