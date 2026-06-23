Івана Купала 2026: як і з чого плести вінок, щоб привабити удачу

Плетіння вінка на Івана Купала. Колаж: Новини.LIVE

Ілона Мазур Редактор

В Україні за новим церковним календарем Івана Купала зустрічають у ніч із 23 на 24 червня. Це свято сповнене особливих традицій. Особливе місце в купальських обрядах займає вінок, який наші предки сприймали як символ щастя та достатку. Вірила, правильно сплетений вінок здатний стати своєрідним оберегом на весь рік.

Новини.LIVE розповідає, які квіти та трави використовувати та як плести вінок на Івана Купала, щоб залучити у життя справжню удачу та добробут.

Які трави та квіти можна вплітати у купальський вінок

Вінок на Івана Купала використовували під час обрядів, ворожінь, а також як оберіг для дому і родини. Особливою силою наділяли рослини, зібрані напередодні свята або рано-вранці. Кожна квітка та трава мала власне значення.

Для плетіння купальського вінка традиційно використовують:

барвінок — символ довгого життя та щирого кохання;

— символ довгого життя та щирого кохання; незабудки — вірність та гармонія у стосунках;

— вірність та гармонія у стосунках; мак — знак родючості та сімейного достатку;

— знак родючості та сімейного достатку; хміль — для мудрості та життєвої енергії;

— для мудрості та життєвої енергії; волошки — як символ ніжності, молодості та жіночої краси;

— як символ ніжності, молодості та жіночої краси; мальви — знак надії, любові та душевного тепла;

— знак надії, любові та душевного тепла; ромашки — для чистих помислів, щастя та сонячної енергії;

— для чистих помислів, щастя та сонячної енергії; любисток — щоб привернути взаємні почуття та зміцнити родинні зв'язки;

— щоб привернути взаємні почуття та зміцнити родинні зв'язки; калину — як оберіг жіночої вроди та добробуту;

— як оберіг жіночої вроди та добробуту; деревій — для сили духу, незалежності та внутрішньої стійкості;

— для сили духу, незалежності та внутрішньої стійкості; чорнобривці — для захисту оселі та збереження краси;

— для захисту оселі та збереження краси; безсмертник — на здоров'я та довголіття.

А основу вінка робили з молодих і гнучких гілочок верби або виноградної лози. Вони добре тримають форму та дозволяють легко закріпити рослини.

Які рослини не можна використовувати для вінка на Івана Купала

У народних традиціях існували й певні застереження. Вважалося, що деякі рослини не варто вплітати у святковий вінок, адже вони могли принести нещастя.

До таких рослин належали:

вовчі ягоди;

папороть;

дурман.

У давнину люди вірили, що ці рослини можуть притягувати негаразди, насилати недуги або погано впливати на долю людини.

Як правильно плести вінок на Івана Купала 2026

За повір'ями, під час плетіння вінка важливо думати про хороше. Про те, що приносить радість. Потрібно налаштовуватися на щасливе майбутнє.

Далі плетіння вінка складається з кількох простих кроків:

Візьміть кілька тонких гілочок верби чи лози та скрутіть їх у коло відповідного розміру. Кінці можна зафіксувати травою або непомітною ниткою. Поступово вплітайте підготовлені квіти та трави, обережно обмотуючи стебла навколо основи. Намагайтеся розподіляти рослини рівномірно, щоб вінок виглядав пишним та гармонійним. Коли композиція стане достатньо густою, закріпіть останні стебла та перевірте, чи добре тримається форма.

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