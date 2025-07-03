Івана Купала 2025 — нова дата, українські традиції та привітання

Івана Купала 2025 — нова дата святкування в Україні та привітання
Свято Івана Купала — одне з найстаріших, найколоритніших і наймістичніших в українській культурі. Воно поєднує у собі як прадавні язичницькі ритуали та вірування, так і християнські символи й традиції. У 2023 році відбулася важлива календарна реформа, яка змінила дати багатьох релігійних свят, зокрема й Купала.
Новини.LIVE розповідає, яка нова дата святкування Івана Купала, які традиції існують та як красиво привітати близьких, друзів та знайомих.
Коли святкують Івана Купала у 2025 році
З 2023 року Україна офіційно перейшла на новоюліанський календар. Це означає, що багато релігійних свят, зокрема і Різдво Івана Хрестителя (з яким пов'язали Купала), стали відзначати на 13 днів раніше.
Таким чином, Івана Купала має нову незмінну дату святкування — 24 червня або ж у ніч з 23 на 24 червня.
Слід зауважити, що серед українців досі жива звичка святкувати за старим стилем — у ніч із 6 на 7 липня. Тож не дивно, що саме зараз, на початку липня, українці згадують купальські традиції, проводять обряди та діляться щирими привітаннями.
Івана Купала — що відомо про походження свята та його трансформації
Коріння Купала — язичницьке. Це свято літнього сонцестояння, природи, вогню та води. Після християнізації його почали пов'язувати з днем народження Івана Хрестителя. Саме тому свято змінило не лише сенс, а й дату.
Українські традиції на Івана Купала
Святкування Івана Купала завжди було насичене обрядами, піснями, незвичайними ритуалами, пов'язаними з вогнем та водою. Ось лише кілька найвідоміших традицій:
- Збір цілющих трав, які зберігали увесь рік;
- Стрибки через купальське вогнище — для очищення від зла та негативу й зміцнення здоров'я;
- Пари стрибали разом через вогнище, взявшись за руки, щоб перевірити своє кохання на міцність — якщо вдалось стрибнути не розірвавши рук, кохання щире;
- Вінки на воді — дівчата плели їх із польових квітів і пускали по річці, щоб дізнатися долю;
- Пошуки квітки папороті — за легендою, вона розцвітає лише раз на рік і приносить щастя та кохання.
У багатьох селах і містечках досі відтворюють ці традиції, проводять купальські гуляння, співають, водять хороводи та ворожать.
Народні прикмети на Івана Купала
Наші предки уважно стежили за природою цього дня, бо вірили, що вона може розкрити таємниці майбутнього:
- Зоряна ніч — буде гарний урожай.
- Безвітряна ніч — тепла та щедра осінь.
- Густа роса вранці — до багатого врожаю овочів.
- Дощ на Купала — до вологої погоди у серпні.
- Гроза цієї ночі — літо буде щедрим, але зі зливами.
- Суха ніч — добрий знак для молодят і для тих, хто планує весілля.
Привітання до свята Івана Купала 2025 — яскрава та щира проза
Оберіть найкраще побажання, щоб поділитися святковим настроєм із близькими:
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Вітаю зі святом Івана Купала! Нехай ця ніч подарує чарівну енергію, нові надії та натхнення. Бажаю любові, радості й душевного тепла!
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Зі святом! Нехай чарівна квітка папороті знайдеться у твоєму житті — у вигляді справжнього кохання, удачі та здійснення мрій!
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Нехай свято Івана Купала принесе тобі радість, щастя й світлу енергію літа! Нехай всі невдачі згорять у вогнищі, а бажання здійсняться разом із віночком, що пливе за водою.
Івана Купала 2025 — листівки до свята
Відеопривітання зі святом Івана Купала
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