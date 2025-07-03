Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівДімІндустріїПсихологіяСпортСмакШоу-бізнес 1МедцентрНерухомістьШоу-бізнесАрміяЕксклюзивЕкономікаКіноХронікиШтабАвтоВійнаАктуальноПромоЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --Шоу-бізнес АрхівЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняПсихологія 1ЛайфстайлБоксЗдоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїІнвестиціїФінансиМодаРецептиТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Шоу-бізнес
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Туризм
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Свята Івана Купала 2025 — нова дата святкування в Україні та привітання

Івана Купала 2025 — нова дата святкування в Україні та привітання

Ua ru
Дата публікації: 3 липня 2025 19:53
Івана Купала 2025 — нова дата, українські традиції та привітання
Українці відзначають Івана Купала. Фото: shutterstock.com

Свято Івана Купала — одне з найстаріших, найколоритніших і наймістичніших в українській культурі. Воно поєднує у собі як прадавні язичницькі ритуали та вірування, так і християнські символи й традиції. У 2023 році відбулася важлива календарна реформа, яка змінила дати багатьох релігійних свят, зокрема й Купала.

Новини.LIVE розповідає, яка нова дата святкування Івана Купала, які традиції існують та як красиво привітати близьких, друзів та знайомих. 

Реклама
Читайте також:

Коли святкують Івана Купала у 2025 році

З 2023 року Україна офіційно перейшла на новоюліанський календар. Це означає, що багато релігійних свят, зокрема і Різдво Івана Хрестителя (з яким пов'язали Купала), стали відзначати на 13 днів раніше.

Таким чином, Івана Купала має нову незмінну дату святкування — 24 червня або ж у ніч з 23 на 24 червня.

Слід зауважити, що серед українців досі жива звичка святкувати за старим стилем — у ніч із 6 на 7 липня. Тож не дивно, що саме зараз, на початку липня, українці згадують купальські традиції, проводять обряди та діляться щирими привітаннями.

 

Коли святкують Івана Купала у 2025 році
Українці відзначають Івана Купала. Фото: depositphotos.com

Івана Купала — що відомо про походження свята та його трансформації

Коріння Купала — язичницьке. Це свято літнього сонцестояння, природи, вогню та води. Після християнізації його почали пов'язувати з днем народження Івана Хрестителя. Саме тому свято змінило не лише сенс, а й дату.

Українські традиції на Івана Купала

Святкування Івана Купала завжди було насичене обрядами, піснями, незвичайними ритуалами, пов'язаними з вогнем та водою. Ось лише кілька найвідоміших традицій:

  1. Збір цілющих трав, які зберігали увесь рік;
  2. Стрибки через купальське вогнище — для очищення від зла та негативу й зміцнення здоров'я;
  3. Пари стрибали разом через вогнище, взявшись за руки, щоб перевірити своє кохання на міцність — якщо вдалось стрибнути не розірвавши рук, кохання щире;
  4. Вінки на воді — дівчата плели їх із польових квітів і пускали по річці, щоб дізнатися долю;
  5. Пошуки квітки папороті — за легендою, вона розцвітає лише раз на рік і приносить щастя та кохання.

У багатьох селах і містечках досі відтворюють ці традиції, проводять купальські гуляння, співають, водять хороводи та ворожать.

 

Українські традиції на Івана Купала
Свято Івана Купала в Україні. Фото: google.com

Народні прикмети на Івана Купала

Наші предки уважно стежили за природою цього дня, бо вірили, що вона може розкрити таємниці майбутнього:

  • Зоряна ніч — буде гарний урожай.
  • Безвітряна ніч — тепла та щедра осінь.
  • Густа роса вранці — до багатого врожаю овочів.
  • Дощ на Купала — до вологої погоди у серпні.
  • Гроза цієї ночі — літо буде щедрим, але зі зливами.
  • Суха ніч — добрий знак для молодят і для тих, хто планує весілля.

 


Привітання до свята Івана Купала 2025 — яскрава та щира проза

Оберіть найкраще побажання, щоб поділитися святковим настроєм із близькими:

***

Вітаю зі святом Івана Купала! Нехай ця ніч подарує чарівну енергію, нові надії та натхнення. Бажаю любові, радості й душевного тепла!

***

Зі святом! Нехай чарівна квітка папороті знайдеться у твоєму житті — у вигляді справжнього кохання, удачі та здійснення мрій!

***

Нехай свято Івана Купала принесе тобі радість, щастя й світлу енергію літа! Нехай всі невдачі згорять у вогнищі, а бажання здійсняться разом із віночком, що пливе за водою.

Івана Купала 2025 — листівки до свята 

 

Івана Купала 2025 — листівки до свята
Листівки зі святом Івана Купала 2025. Колаж: Новини.LIVE
Привітання зі святом Івана Купала 2025
Листівки зі святом Івана Купала 2025. Колаж: Новини.LIVE
Привітання до свята Івана Купала 2025
Листівки зі святом Івана Купала 2025. Колаж: Новини.LIVE

Відеопривітання зі святом Івана Купала 

 

Також пропонуємо вам скористатися точним календарем свят на липень 2025 року, який допоможе не пропустити важливі державні, професійні та міжнародні дати. 

прикмети традиції привітання Івана Купала свято дата
Олена Дрозд - Редактор
Автор:
Олена Дрозд
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації