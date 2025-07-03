Івана Купала 2025 — нова дата, українські традиції та привітання

Українці відзначають Івана Купала. Фото: shutterstock.com

Свято Івана Купала — одне з найстаріших, найколоритніших і наймістичніших в українській культурі. Воно поєднує у собі як прадавні язичницькі ритуали та вірування, так і християнські символи й традиції. У 2023 році відбулася важлива календарна реформа, яка змінила дати багатьох релігійних свят, зокрема й Купала.

Новини.LIVE розповідає, яка нова дата святкування Івана Купала, які традиції існують та як красиво привітати близьких, друзів та знайомих.

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Коли святкують Івана Купала у 2025 році

З 2023 року Україна офіційно перейшла на новоюліанський календар. Це означає, що багато релігійних свят, зокрема і Різдво Івана Хрестителя (з яким пов'язали Купала), стали відзначати на 13 днів раніше.

Таким чином, Івана Купала має нову незмінну дату святкування — 24 червня або ж у ніч з 23 на 24 червня.

Слід зауважити, що серед українців досі жива звичка святкувати за старим стилем — у ніч із 6 на 7 липня. Тож не дивно, що саме зараз, на початку липня, українці згадують купальські традиції, проводять обряди та діляться щирими привітаннями.

Українці відзначають Івана Купала. Фото: depositphotos.com

Івана Купала — що відомо про походження свята та його трансформації

Коріння Купала — язичницьке. Це свято літнього сонцестояння, природи, вогню та води. Після християнізації його почали пов'язувати з днем народження Івана Хрестителя. Саме тому свято змінило не лише сенс, а й дату.

Українські традиції на Івана Купала

Святкування Івана Купала завжди було насичене обрядами, піснями, незвичайними ритуалами, пов'язаними з вогнем та водою. Ось лише кілька найвідоміших традицій:

Збір цілющих трав, які зберігали увесь рік; Стрибки через купальське вогнище — для очищення від зла та негативу й зміцнення здоров'я; Пари стрибали разом через вогнище, взявшись за руки, щоб перевірити своє кохання на міцність — якщо вдалось стрибнути не розірвавши рук, кохання щире; Вінки на воді — дівчата плели їх із польових квітів і пускали по річці, щоб дізнатися долю; Пошуки квітки папороті — за легендою, вона розцвітає лише раз на рік і приносить щастя та кохання.

У багатьох селах і містечках досі відтворюють ці традиції, проводять купальські гуляння, співають, водять хороводи та ворожать.

Свято Івана Купала в Україні. Фото: google.com

Народні прикмети на Івана Купала

Наші предки уважно стежили за природою цього дня, бо вірили, що вона може розкрити таємниці майбутнього:

Зоряна ніч — буде гарний урожай.

Безвітряна ніч — тепла та щедра осінь.

Густа роса вранці — до багатого врожаю овочів.

Дощ на Купала — до вологої погоди у серпні.

Гроза цієї ночі — літо буде щедрим, але зі зливами.

Суха ніч — добрий знак для молодят і для тих, хто планує весілля.



Привітання до свята Івана Купала 2025 — яскрава та щира проза

Оберіть найкраще побажання, щоб поділитися святковим настроєм із близькими:

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Вітаю зі святом Івана Купала! Нехай ця ніч подарує чарівну енергію, нові надії та натхнення. Бажаю любові, радості й душевного тепла!

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Зі святом! Нехай чарівна квітка папороті знайдеться у твоєму житті — у вигляді справжнього кохання, удачі та здійснення мрій!

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Нехай свято Івана Купала принесе тобі радість, щастя й світлу енергію літа! Нехай всі невдачі згорять у вогнищі, а бажання здійсняться разом із віночком, що пливе за водою.

Івана Купала 2025 — листівки до свята

Листівки зі святом Івана Купала 2025. Колаж: Новини.LIVE

Листівки зі святом Івана Купала 2025. Колаж: Новини.LIVE

Листівки зі святом Івана Купала 2025. Колаж: Новини.LIVE

Відеопривітання зі святом Івана Купала

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