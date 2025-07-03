Ивана Купала 2025 — новая дата, украинские традиции и поздравления

Украинцы отмечают Ивана Купала. Фото: shutterstock.com

Праздник Ивана Купала — один из старейших, самых колоритных и мистических в украинской культуре. Он сочетает в себе как древние языческие ритуалы и верования, так и христианские символы и традиции. В 2023 году состоялась важная календарная реформа, которая изменила даты многих религиозных праздников, в том числе и Купала.

Новини.LIVE рассказывает, какая новая дата празднования Ивана Купала, какие традиции существуют и как красиво поздравить близких, друзей и знакомых.

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Когда празднуют Ивана Купала в 2025 году

С 2023 года Украина официально перешла на новоюлианский календарь. Это означает, что многие религиозные праздники, в том числе и Рождество Иоанна Крестителя (с которым связали Купала), стали отмечать на 13 дней раньше.

Таким образом Ивана Купала имеет новую неизменную дату празднования — 24 июня или в ночь с 23 на 24 июня.

Следует заметить, что среди украинцев до сих пор жива привычка праздновать по старому стилю — в ночь с 6 на 7 июля. Неудивительно, что именно сейчас, в начале июля, украинцы вспоминают купальские традиции, проводят обряды и делятся искренними поздравлениями.

Украинцы отмечают Ивана Купала. Фото: depositphotos.com

Ивана Купала — что известно о происхождении праздника и его трансформации

Корни Купала — языческие. Это праздник летнего солнцестояния, природы, огня и воды. После христианизации его начали связывать с днем рождения Иоанна Крестителя. Именно поэтому праздник изменил не только смысл, но и дату.

Украинские традиции на Ивана Купала

Празднование Ивана Купала всегда было насыщено обрядами, песнями, необычными ритуалами, связанными с огнем и водой. Вот лишь несколько самых известных традиций:

Сбор целебных трав, которые хранили весь год; Прыжки через купальский костер — для очищения от зла и негатива и укрепления здоровья; Пары прыгали вместе через костер, взявшись за руки, чтобы проверить свою любовь на прочность — если удалось прыгнуть не разорвав рук, любовь искренняя; Венки на воде — девушки плели их из полевых цветов и пускали по реке, чтобы узнать судьбу; Поиски цветка папоротника — по легенде, он расцветает только раз в год и приносит счастье и любовь.

Во многих селах и городках до сих пор воспроизводят эти традиции, проводят купальские гуляния, поют, водят хороводы и гадают.

Праздник Ивана Купала в Украине. Фото: google.com

Народные приметы на Ивана Купала

Наши предки внимательно следили за природой в этот день, потому что верили, что она может раскрыть тайны будущего:

Звездная ночь — будет хороший урожай.

Безветренная ночь — теплая и щедрая осень.

Густая роса утром — к богатому урожаю овощей.

Дождь на Купала — к влажной погоде в августе.

Гроза этой ночью — лето будет щедрым, но с ливнями.

Сухая ночь — хороший знак для молодоженов и для тех, кто планирует свадьбу.



Поздравления к празднику Ивана Купала 2025 — яркая и искренняя проза

Выберите лучшее пожелание, чтобы поделиться праздничным настроением с близкими:

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Поздравляю с праздником Ивана Купала! Пусть эта ночь подарит волшебную энергию, новые надежды и вдохновение. Желаю любви, радости и душевного тепла!

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С праздником! Пусть волшебный цветок папоротника найдется в твоей жизни — в виде настоящей любви, удачи и исполнения желаний!

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Пусть праздник Ивана Купала принесет тебе радость, счастье и светлую энергию лета! Пусть все неудачи сгорят в костре, а желания исполнятся вместе с веночком, плывущим по воде.

Ивана Купала 2025 — открытки к празднику

Открытки с праздником Ивана Купала 2025. Коллаж: Новини.LIVE

Открытки с праздником Ивана Купала 2025. Коллаж: Новини.LIVE

Открытки с праздником Ивана Купала 2025. Коллаж: Новини.LIVE

Видеопоздравление с праздником Ивана Купала

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