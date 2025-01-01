З Днем ангела Василя — теплі привітання у віршах, прозі та листівках

Чоловік з крилами ангела. Фото: Freepik

Першого січня за новим церковним календарем відзначається Василів день, а це гарний привід, щоб сказати своїм рідним приємні слова. Ми розповідаємо, як можна щиро привітати всіх Василів з іменинами у віршах, прозі та листівках.

Новини.LIVE ділиться найкращими ідеями привітань.

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Василю, вітаємо з Днем ангела!

Нехай Господь береже тебе від зла.

Здоров’я, щастя, мир і доброта.

Нехай супроводжують тебе завжди!

***

Василю, вітаємо тебе з Днем ангела!

Бажаємо тобі успіхів у всіх справах,

І щоб життя було наповнене святим духом!

Нехай Господь благословить твій шлях,

І захистить від усякого зла.

Здоров’я, миру і достатку бажаю,

Нехай радість в серці завжди палає.

Твій ангел-охоронець нехай тебе веде,

До щастя, миру і добра.

Нехай життя твоє буде ясним, як день,

І сповнене любові, як рай.

***

Василю, з Днем ангела тебе вітаю,

І від щирого серця щастя бажаю.

Нехай Господь завжди буде з тобою,

І наповнить твоє життя радістю.

Зображення чоловіка у вигляді ангела. Фото ілюстративне: Pinterest

Привітання з іменинами Василя в прозі

Василю, вітаємо тебе з Днем ангела і бажаємо, щоб у твоєму серці ніколи не згасала любов! Нехай ангел-охоронець завжди буде поруч і захищає тебе від усіх негаразд. Зі святом!

***

Василю, зі святом тебе! Бажаю, щоб твій небесний покровитель завжди наповнював твоє серце світлом віри і благодаттю. Божого благословення! З Днем ангела!

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У твої іменини, Василю, дозволь мені тебе привітати з цим світлим днем! Бажаю тобі міцного здоров’я, щастя, світлих моментів, вірних людей поруч і, звісно ж, мирного неба над головою! З Днем ангела тебе!

З Днем ангела Василя — красиві листівки

Привітання з Днем ангела Василя. Фото ілюстративне: Pinterest

Привітання з Днем ангела Василя. Фото ілюстративне: Pinterest

Привітання з Днем ангела Василя. Фото ілюстративне: Pinterest

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