З Днем ангела Василя — теплі привітання у віршах, прозі та листівках

Іменини Василя — як можна тепло привітати найдорожчих
Першого січня за новим церковним календарем відзначається Василів день, а це гарний привід, щоб сказати своїм рідним приємні слова. Ми розповідаємо, як можна щиро привітати всіх Василів з іменинами у віршах, прозі та листівках.
Новини.LIVE ділиться найкращими ідеями привітань.
День ангела Василя 2025 — теплі вірші українською мовою
Василю, вітаємо з Днем ангела!
Нехай Господь береже тебе від зла.
Здоров’я, щастя, мир і доброта.
Нехай супроводжують тебе завжди!
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Василю, вітаємо тебе з Днем ангела!
Бажаємо тобі успіхів у всіх справах,
І щоб життя було наповнене святим духом!
Нехай Господь благословить твій шлях,
І захистить від усякого зла.
Здоров’я, миру і достатку бажаю,
Нехай радість в серці завжди палає.
Твій ангел-охоронець нехай тебе веде,
До щастя, миру і добра.
Нехай життя твоє буде ясним, як день,
І сповнене любові, як рай.
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Василю, з Днем ангела тебе вітаю,
І від щирого серця щастя бажаю.
Нехай Господь завжди буде з тобою,
І наповнить твоє життя радістю.
Привітання з іменинами Василя в прозі
Василю, вітаємо тебе з Днем ангела і бажаємо, щоб у твоєму серці ніколи не згасала любов! Нехай ангел-охоронець завжди буде поруч і захищає тебе від усіх негаразд. Зі святом!
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Василю, зі святом тебе! Бажаю, щоб твій небесний покровитель завжди наповнював твоє серце світлом віри і благодаттю. Божого благословення! З Днем ангела!
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У твої іменини, Василю, дозволь мені тебе привітати з цим світлим днем! Бажаю тобі міцного здоров’я, щастя, світлих моментів, вірних людей поруч і, звісно ж, мирного неба над головою! З Днем ангела тебе!
З Днем ангела Василя — красиві листівки
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