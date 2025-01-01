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Именины Василия — как можно тепло поздравить самых дорогих

1 января 2025 00:12
Светлана Конюшенко - Редактор
С Днем ангела Василия — теплые поздравления в стихах, прозе и открытках
Мужчина с крыльями ангела. Фото: Freepik
Светлана Конюшенко - Редактор

Первого января по новому церковному календарю отмечается день Василия, а это хороший повод, чтобы сказать своим родным приятные слова. Мы рассказываем, как можно поздравить всех Василиев с именинами в стихах, прозе и открытках.

Новини.LIVE делится самыми лучшими идеями поздравлений.

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День ангела Василия 2025 — теплые стихи на украинском языке

Василю, вітаємо з Днем ангела!

Нехай Господь береже тебе від зла.

Здоров’я, щастя, мир і доброта.

Нехай супроводжують тебе завжди!

***

Василю, вітаємо тебе з Днем ангела!

Бажаємо тобі успіхів у всіх справах,

І щоб життя було наповнене святим духом!

Нехай Господь благословить твій шлях,

І захистить від усякого зла.

Здоров’я, миру і достатку бажаю,

Нехай радість в серці завжди палає.

Твій ангел-охоронець нехай тебе веде,

До щастя, миру і добра.

Нехай життя твоє буде ясним, як день,

І сповнене любові, як рай.

***

Василю, з Днем ангела тебе вітаю,

І від щирого серця щастя бажаю.

Нехай Господь завжди буде з тобою,

І наповнить твоє життя радістю.

Ангел
Изображение мужчины в виде ангела. Фото иллюстративное: Pinterest

Поздравления с именинами Василия в прозе

Василий, поздравляем тебя с Днем ангела и желаем, чтобы в твоем сердце никогда не угасала любовь! Пусть ангел-хранитель всегда будет рядом и защищает тебя от всех невзгод. С праздником!

***

Василий, с праздником тебя! Желаю, чтобы твой небесный покровитель всегда наполнял твое сердце светом веры и благодатию. Божьего благословения! С Днем ангела!

***

В твои именины, Василий, позволь мне тебя поздравить с этим светлым днем! Желаю тебе крепкого здоровья, счастья, светлых моментов, верных людей рядом и, конечно, мирного неба над головой! С Днем ангела тебя!

С Днем ангела Василия — красивые открытки

Открытка
Поздравление с Днем ангела Василия. Фото иллюстративное: Pinterest
Открытка
Поздравление с Днем ангела Василия. Фото иллюстративное: Pinterest
Открытка
Поздравление с Днем ангела Василия. Фото иллюстративное: Pinterest

Напомним, мы писали о том, как можно красиво поздравить с Новым годом 2025 в открытках.

Ранее мы рассказывали о том, как патриотически поздравить украинских защитников с Новым годом 2025.

Также мы сообщали, какие праздники будут отмечать украинцы в январе 2025 года.

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