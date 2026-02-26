День ангела у березні 2026 — хто святкує іменини та як назвати дитину

День ангела у березні. Колаж: Новини.LIVE

Особливе свято для кожного християнина — День ангела. У цю дату людина вшановує свого небесного покровителя. Вважається, що він оберігає та допомагає упродовж усього життя. У березні 2026 року, за церковним календарем імен, багато українців святкуватимуть свої іменини. Це гарна нагода привітати рідних теплими словами. Також календар стане корисним для батьків, які саме обирають красиве ім'я для своєї дитини.

Новини.LIVE розповідає, хто святкує іменини у березні 2026 року та яке ім'я обрати для немовляти.

День ангела у березні 2026 за новим церковним календарем

У кого День ангела 1 березня

Чоловічі імена: Олександр, Антон, Василь, Веніамін, Іван, Михайло, Нестор, Петро, Ян.

Жіночі імена: Олександра, Ганна, Антоніна, Дар'я, Євдокія, Мотрона, Надія, Ольга.

У кого День ангела 2 березня

Чоловічі імена: Арсен, Богдан, Лев, Володимир, Йосип, Микола, Сава.

Жіночі імена: Анна.

У кого День ангела 3 березня

Чоловічі імена: Михайло, Максим, Євген.

Жіночі імена: Марта, Марфа.

У кого День ангела 4 березня

Чоловічі імена: Акакій, Давид, Олександр, Василь, Лев, В'ячеслав, Георгій, Григорій, Данило, Єгор, Павло, Яків, Ярослав.

Жіночі імена: Уляна, Юліана.

У кого День ангела 5 березня

Чоловічі імена: Адріан, Георгій, Давид, Єгор, Іван, Кирило, Костянтин, Лука, Марк, Микола, Теодор, Федір, Ян.

Жіночі імена: Іраїда.

У кого День ангела 6 березня

Чоловічі імена: Аркадій, Костянтин, Максим, Теодор, Федір, Юліан.

Жіночі імена: Олена, Ілона.

У кого День ангела 7 березня

Чоловічі імена: Василь, Євген, Омелян, Лаврентій, Нестор, Микола, Ніл, Павло, Еміль.

Жіночі імена: Ганна, Антоніна, Євдокія, Катерина, Катаріна, Ксенія, Марія, Мотрона, Надія, Оксана.

У кого День ангела 8 березня

Чоловічі імена: Опанас, Володимир, Вольдемар, Дементій, Іван, Ян.

У кого День ангела 9 березня

Чоловічі імена: Акакій, Олександр, Олексій, Опанас, Валерій, Дмитро, Іван, Іраклій, Кирило, Леонтій, Михайло, Микола, Петро, Сергій, Тарас, Ян.

Жіночі імена: Олександра, Наталія.

У кого День ангела 10 березня

Чоловічі імена: Віктор, Георгій, Денис, Дмитро, Єгор, Іван, Леонід, Марк, Михайло, Павло, Ян.

Жіночі імена: Анастасія, Василина, Галина, Ніка.

У кого День ангела 11 березня

Чоловічі імена: Василь, Георгій, Єгор, Юхим, Іван, Ян.

Жіночі імена: Сабіна.

У кого День ангела 12 березня

Чоловічі імена: Олександр, Володимир, Вольдемар, Григорій, Дмитро, Іван, Костянтин, Семен, Сергій, Ян.

У кого День ангела 13 березня

Чоловічі імена: Олександр, Григорій, Михайло, Микола.

Жіночі імена: Христина.

У кого День ангела 14 березня

Чоловічі імена: Михайло, Ростислав.

У кого День ангела 15 березня

Чоловічі імена: Олександр, Олексій, Денис, Михайло, Тимофій, Еммануїл.

У кого День ангела 16 березня

Чоловічі імена: Олександр, Денис, Омелян, Іван, Павло, Роман, Трохим, Еміль, Юліан, Ян.

У кого День ангела 17 березня

Чоловічі імена: Олександр, Олексій, Віктор, Гаврило, Макар, Павло.

У кого День ангела 18 березня

Чоловічі імена: Данило, Дмитро, Кирило, Трохим.

Жіночі імена: Наталя.

У кого День ангела 19 березня

Чоловічі імена: Дмитро, Іван, Інокентій.

Жіночі імена: Дар'я, Софія.

У кого День ангела 20 березня

Чоловічі імена: Іван, Василь, Віктор, Віссаріон, Герман, Максим, Мирон, Микита, Севастьян, Сергій.

Жіночі імена: Клавдія, Марія, Олександра, Параска, Світлана, Уляна.

У кого День ангела 21 березня

Чоловічі імена: Володимир, Кирило, Серафим, Хома, Яків.

У кого День ангела 22 березня

Чоловічі імена: Василь.

Жіночі імена: Василиса, Дар'я, Таїсія.

У кого День ангела 23 березня

Чоловічі імена: Олексій, Василь, Ілля, Георгій, Макар, Сергій.

Жіночі імена: Анастасія, Варвара, Лідія, Пелагея.

У кого День ангела 24 березня

Чоловічі імена: Володимир, Захар, Мартін, Стефан, Петро, Яків.

У кого День ангела 25 березня

Чоловічі імена: Сава, Тихін.

У кого День ангела 26 березня

Чоловічі імена: Авраам, Василь, Гаврило, Степан.

Жіночі імена: Алла, Ганна, Лариса, Параска.

У кого День ангела 27 березня

Чоловічі імена: Єфрем, Іван, Макар, Олександр, Павло.

У кого День ангела 28 березня

Чоловічі імена: Василь, Іван, Іларіон, Ілля, Микола, Степан.

У кого День ангела 29 березня

Чоловічі імена: Іван, Кирило, Корнилій, Марк, Михайло, Пилип.

У кого День ангела 30 березня

Чоловічі імена: Іван, Захар.

У кого День ангела 31 березня

Чоловічі імена: Веніамін, Іван, Інокентій, Йосип.

Жіночі імена: Анна.

Також ділимося з вами церковним календарем свят на березень 2026 року. Він допоможе вам не пропустити головні релігійні події першого місяця весни. Адже саме у березні ми зустрічатимемо Благовіщення Пресвятої Богородиці та Собор архангела Гавриїла.