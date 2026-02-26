Календарь именин на март 2026 — кто празднует День ангела и как назвать ребенка

День ангела в марте. Коллаж: Новини.LIVE

Один из особых праздников для каждого христианина — День ангела. Именно в такую дату человек почитает своего святого покровителя, который, как считается, оберегает и помогает на протяжении всей жизни. Церковный календарь имен на март 2026 год подскажет, кто и когда будет отмечать именины. А также поможет родителям выбрать красивое имя для своего ребенка.

Новини.LIVE рассказывает, кто празднует именины в марте 2026 года и какое имя выбрать для младенца.

День ангела в марте 2026 года по новому церковному календарю

У кого День ангела 1 марта

Мужские имена: Александр, Антон, Василий, Вениамин, Иван, Михаил, Нестор, Петр, Ян.

Женские имена: Александра, Анна, Антонина, Дарья, Евдокия, Евдокия, Матрона, Надежда, Ольга.

У кого День ангела 2 марта

Мужские имена: Арсен, Богдан, Лев, Владимир, Иосиф, Николай, Савва.

Женские имена: Анна.

У кого День ангела 3 марта

Мужские имена: Михаил, Максим, Евгений, Михаил, Максим.

Женские имена: Марта, Марфа, Марфа.

У кого День ангела 4 марта

Мужские имена: Акакий, Давид, Александр, Василий, Лев, Вячеслав, Георгий, Григорий, Даниил, Егор, Павел, Яков, Ярослав.

Женские имена: Ульяна, Юлиана, Юлиана.

У кого День ангела 5 марта

Мужские имена: Адриан, Георгий, Давид, Егор, Иван, Кирилл, Константин, Лука, Марк, Николай, Теодор, Федор, Ян.

Женские имена: Ираида.

У кого День ангела 6 марта

Мужские имена: Аркадий, Константин, Максим, Теодор, Федор, Юлиан.

Женские имена: Елена, Илона, Елена, Илона.

У кого День ангела 7 марта

Мужские имена: Василий, Евгений, Емельян, Лаврентий, Нестор, Николай, Нил, Павел, Эмиль.

Женские имена: Анна, Антонина, Евдокия, Екатерина, Катарина, Ксения, Мария, Мотрона, Надежда, Оксана, Мария, Мотрона.

У кого День ангела 8 марта

Мужские имена: Афанасий, Владимир, Вольдемар, Дементий, Иван, Ян.

У кого День ангела 9 марта

Мужские имена: Акакий, Александр, Алексей, Афанасий, Валерий, Дмитрий, Иван, Ираклий, Кирилл, Леонтий, Михаил, Николай, Петр, Сергей, Тарас, Ян.

Женские имена: Александра, Наталья, Александра, Наталья.

У кого День ангела 10 марта

Мужские имена: Виктор, Георгий, Денис, Дмитрий, Егор, Иван, Леонид, Марк, Михаил, Павел, Ян.

Женские имена: Анастасия, Василиса, Галина, Галина, Ника.

У кого День ангела 11 марта

Мужские имена: Василий, Георгий, Егор, Ефим, Иван, Ян.

Женские имена: Сабина.

У кого День ангела 12 марта

Мужские имена: Александр, Владимир, Вольдемар, Григорий, Дмитрий, Иван, Константин, Семен, Сергей, Ян.

У кого День ангела 13 марта

Мужские имена: Александр, Григорий, Михаил, Николай, Григорий.

Женские имена: Кристина.

У кого День ангела 14 марта

Мужские имена: Михаил, Ростислав, Ростислав.

У кого День ангела 15 марта

Мужские имена: Александр, Алексей, Денис, Михаил, Тимофей, Эммануил.

У кого День ангела 16 марта

Мужские име на: Александр, Денис, Емельян, Иван, Павел, Роман, Трофим, Эмиль, Юлиан, Ян.

У кого День ангела 17 марта

Мужские имена: Александр, Алексей, Виктор, Гавриил, Макар, Павел.

У кого День ангела 18 марта

Мужские имена: Даниил, Дмитрий, Кирилл, Трофим.

Женские имена: Наталья.

У кого День ангела 19 марта

Мужские имена: Дмитрий, Иван, Иннокентий.

Женские имена: Дарья, София, Дарья, София.

У кого День ангела 20 марта

Мужские имена: Иван, Василий, Виктор, Виссарион, Герман, Максим, Мирон, Никита, Севастьян, Сергей.

Женские имена: Клавдия, Мария, Александра, Параска, Светлана, Ульяна, Клавдия, Мария, Александра, Параска.

У кого День ангела 21 марта

Мужские имена: Владимир, Кирилл, Серафим, Фома, Яков.

У кого День ангела 22 марта

Мужские имена: Василий.

Женские имена: Василиса, Дарья, Таисия.

У кого День ангела 23 марта

Мужские имена: Алексей, Василий, Илья, Георгий, Макар, Сергей.

Женские имена: Анастасия, Варвара, Лидия, Пелагея, Лидия, Пелагея.

У кого День ангела 24 марта

Мужские имена: Владимир, Захар, Мартин, Стефан, Петр, Яков.

У кого День ангела 25 марта

Мужские имена: Савва, Тихон, Тихон.

У кого День ангела 26 марта

Мужские имена: Авраам, Василий, Гавриил, Степан.

Женские имена: Алла, Анна, Лариса, Параска, Алла, Анна, Лариса, Параска.

У кого День ангела 27 марта

Мужские имена: Ефрем, Иван, Макар, Александр, Павел.

У кого День ангела 28 марта

Мужские имена: Василий, Иван, Илларион, Илья, Николай, Степан.

У кого День ангела 29 марта

Мужские имена: Иван, Кирилл, Корнилий, Марк, Михаил, Филипп.

У кого День ангела 30 марта

Мужские имена: Иван, Захар.

У кого День ангела 31 марта

Мужские имена: Вениамин, Иван, Иннокентий, Иосиф.

Женские имена: Анна.

Также делимся с вами церковным календарем праздников на март 2026 года. Он поможет вам не пропустить главные религиозные события первого месяца весны. Ведь именно в марте мы будем встречать Благовещение Пресвятой Богородицы и Собор архангела Гавриила.