З Днем ангела Ніни 14 січня 2026 — теплі привітання у віршах, прозі та листівках

Дівчина взимку у теплій хустині. Фото: АІ/Новини.LIVE

В Україні сьогодні, 14 січня, православні віряни згадують рівноапостольну Ніну, просвітительку Грузії. Святу шанують за її непохитну віру. За переказами, своїми щирими молитвами вона творила чудеса і зцілювала хворих. Усі жінки з цим прекрасним ім'ям цього дня відзначають свято. Їх вітають з іменинами, бажаючи миру, здоров'я та щастя.

Новини.LIVE ділиться добіркою красивих та теплих привітань у прозі, віршах та листівках.

Теплі привітання з іменинами Ніни у прозі

Дорога Ніночко, щиро вітаю тебе з Днем ангела! Нехай у твоєму житті завжди буде світло від добрих людей, щирих почуттів і теплих подій.

***

З іменинами, Ніно! Бажаю, щоб віра в людей і добро ніколи не згасала, а серце завжди було сповнене любові та вдячності за кожен прожитий день.

***

Ніно, з Днем ангела тебе! Бажаю, щоб життя щедро дарувало любов, затишок і приємні несподіванки.

***

Нехай ангел-охоронець невтомно оберігає тебе, відводячи тривоги й страхи. Бажаю миру в душі та світлих надій, які обов’язково здійсняться. З Днем ангела тебе!

***

Ніночко, з іменинами тебе! Нехай твої дні будуть наповнені спокоєм, натхненням і маленькими щасливими дивами.

***

Дорога Ніно, зі святом! Нехай у твоєму серці живе надія на мир і світле завтра.

День ангела Ніни 2026 — привітання у віршах українською мовою

Вітаю тебе, люба Ніно,

З іменинами твоїми.

Будь здоровою й коханою,

Будь красивою й бажаю.

Найкоштовніших тобі прикрас,

І життя без бід та образ!

***

Хай серце радістю наповниться сьогодні,

Хай Ніна — покровителька з небес,

Для тебе в Бога вимолить дві сотні,

Щасливих літ, здоров'я і чудес!

***

Найкращі вітання з Днем ангела Ніни,

Здоров'ячка, радості, щастя без міри,

Хай доля завжди тобі усміхається,

Усе, що задумала, завжди збувається!

***

Сонце із неба радісно сяє,

Проміння для тебе в букетик збирає,

Вітер шепоче, мов промовляє,

Тебе з іменинами Ніна вітає!

***

Ніночко люба, мамина втіхо!

Іскрися здоров'ям, дзвіночками сміху —

Щоб радість і щастя тебе обіймали,

Щоб ангели Божі тебе вберігали!

З іменинами Ніни 14 січня 2026 — красиві листівки

