Україна
Іменини Ніни 14 січня — теплі побажання та красиві листівки

Іменини Ніни 14 січня — теплі побажання та красиві листівки

Ua ru
Дата публікації: 14 січня 2026 07:01
З Днем ангела Ніни 14 січня 2026 — теплі привітання у віршах, прозі та листівках
Дівчина взимку у теплій хустині. Фото: АІ/Новини.LIVE

В Україні сьогодні, 14 січня, православні віряни згадують рівноапостольну Ніну, просвітительку  Грузії. Святу шанують за її непохитну віру. За переказами, своїми щирими молитвами вона творила чудеса і зцілювала хворих. Усі жінки з цим прекрасним ім'ям цього дня відзначають свято. Їх вітають з іменинами, бажаючи миру, здоров'я та щастя.

Новини.LIVE ділиться добіркою красивих та теплих привітань у прозі, віршах та листівках.

Читайте також:

Теплі привітання з іменинами Ніни у прозі

Дорога Ніночко, щиро вітаю тебе з Днем ангела! Нехай у твоєму житті завжди буде світло від добрих людей, щирих почуттів і теплих подій. 

***

З іменинами, Ніно! Бажаю, щоб віра в людей і добро ніколи не згасала, а серце завжди було сповнене любові та вдячності за кожен прожитий день.

***

Ніно, з Днем ангела тебе! Бажаю, щоб життя щедро дарувало любов, затишок і приємні несподіванки.

*** 

Нехай ангел-охоронець невтомно оберігає тебе, відводячи тривоги й страхи. Бажаю миру в душі та світлих надій, які обов’язково здійсняться. З Днем ангела тебе! 

*** 

Ніночко, з іменинами тебе! Нехай твої дні будуть наповнені спокоєм, натхненням і маленькими щасливими дивами. 

*** 

Дорога Ніно, зі святом! Нехай у твоєму серці живе надія на мир і світле завтра. 

День ангела Ніни 2026 — привітання у віршах українською мовою

Вітаю тебе, люба Ніно,
З іменинами твоїми.
Будь здоровою й коханою,
Будь красивою й бажаю.
Найкоштовніших тобі прикрас,
І життя без бід та образ!

***

Хай серце радістю наповниться сьогодні,
Хай Ніна — покровителька з небес,
Для тебе в Бога вимолить дві сотні,
Щасливих літ, здоров'я і чудес!

***

Найкращі вітання з Днем ангела Ніни,
Здоров'ячка, радості, щастя без міри,
Хай доля завжди тобі усміхається,
Усе, що задумала, завжди збувається!

***

Сонце із неба радісно сяє,
Проміння для тебе в букетик збирає,
Вітер шепоче, мов промовляє,
Тебе з іменинами Ніна вітає!

***

Ніночко люба, мамина втіхо!
Іскрися здоров'ям, дзвіночками сміху —
Щоб радість і щастя тебе обіймали,
Щоб ангели Божі тебе вберігали!

З іменинами Ніни 14 січня 2026 — красиві листівки

День ангела Ніни 2026 — привітання
Листівки з іменинами Ніни 2026. Колаж: Новини.LIVE
З іменинами Ніни 14 січня 2026 — красиві листівки
Листівки з іменинами Ніни 2026. Колаж: Новини.LIVE
Теплі привітання з іменинами Ніни
Листівки з іменинами Ніни 2026. Колаж: Новини.LIVE

Нагадаємо, раніше ми писали, у яку дату святкуватимуть Великдень 2026 року православні віряни.

іменини привітання листівки побажання День ангела 14 січня
Ольга Зорич - Редактор
Автор:
Ольга Зорич
