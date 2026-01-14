З Днем ангела Ніни 14 січня 2026 — теплі привітання у віршах, прозі та листівках

Іменини Ніни 14 січня — теплі побажання та красиві листівки
В Україні сьогодні, 14 січня, православні віряни згадують рівноапостольну Ніну, просвітительку Грузії. Святу шанують за її непохитну віру. За переказами, своїми щирими молитвами вона творила чудеса і зцілювала хворих. Усі жінки з цим прекрасним ім'ям цього дня відзначають свято. Їх вітають з іменинами, бажаючи миру, здоров'я та щастя.
Новини.LIVE ділиться добіркою красивих та теплих привітань у прозі, віршах та листівках.
Теплі привітання з іменинами Ніни у прозі
Дорога Ніночко, щиро вітаю тебе з Днем ангела! Нехай у твоєму житті завжди буде світло від добрих людей, щирих почуттів і теплих подій.
***
З іменинами, Ніно! Бажаю, щоб віра в людей і добро ніколи не згасала, а серце завжди було сповнене любові та вдячності за кожен прожитий день.
***
Ніно, з Днем ангела тебе! Бажаю, щоб життя щедро дарувало любов, затишок і приємні несподіванки.
***
Нехай ангел-охоронець невтомно оберігає тебе, відводячи тривоги й страхи. Бажаю миру в душі та світлих надій, які обов’язково здійсняться. З Днем ангела тебе!
***
Ніночко, з іменинами тебе! Нехай твої дні будуть наповнені спокоєм, натхненням і маленькими щасливими дивами.
***
Дорога Ніно, зі святом! Нехай у твоєму серці живе надія на мир і світле завтра.
День ангела Ніни 2026 — привітання у віршах українською мовою
Вітаю тебе, люба Ніно,
З іменинами твоїми.
Будь здоровою й коханою,
Будь красивою й бажаю.
Найкоштовніших тобі прикрас,
І життя без бід та образ!
***
Хай серце радістю наповниться сьогодні,
Хай Ніна — покровителька з небес,
Для тебе в Бога вимолить дві сотні,
Щасливих літ, здоров'я і чудес!
***
Найкращі вітання з Днем ангела Ніни,
Здоров'ячка, радості, щастя без міри,
Хай доля завжди тобі усміхається,
Усе, що задумала, завжди збувається!
***
Сонце із неба радісно сяє,
Проміння для тебе в букетик збирає,
Вітер шепоче, мов промовляє,
Тебе з іменинами Ніна вітає!
***
Ніночко люба, мамина втіхо!
Іскрися здоров'ям, дзвіночками сміху —
Щоб радість і щастя тебе обіймали,
Щоб ангели Божі тебе вберігали!
З іменинами Ніни 14 січня 2026 — красиві листівки
