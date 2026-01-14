Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортМетеоАвтоКино и сериалыМодаПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Праздники Именины Нины 14 января — теплые пожелания и красивые открытки

Именины Нины 14 января — теплые пожелания и красивые открытки

Ua ru
Дата публикации 14 января 2026 07:01
С Днем ангела Нины 14 января 2026 — теплые поздравления в стихах, прозе и открытках
Девушка зимой в теплом платке. Фото: АІ/Новини.LIVE

В Украине сегодня, 14 января, православные верующие вспоминают равноапостольную Нину, просветительницу Грузии. Святую почитают за ее непоколебимую веру. По преданию, своими искренними молитвами она творила чудеса и исцеляла больных. Все женщины с этим прекрасным именем в этот день отмечают праздник. Их поздравляют с именинами, желая мира, здоровья и счастья.

Новини.LIVE делится подборкой красивых и теплых поздравлений в прозе, стихах и открытках.

Реклама
Читайте также:

Теплые поздравления с именинами Нины в прозе

Дорогая Ниночка, искренне поздравляю тебя с Днем ангела! Пусть в твоей жизни всегда будет свет от добрых людей, искренних чувств и теплых событий.

***

С именинами, Нина! Желаю, чтобы вера в людей и добро никогда не угасала, а сердце всегда было полно любви и благодарности за каждый прожитый день.

***

Нина, с Днем ангела тебя! Желаю, чтобы жизнь щедро дарила любовь, уют и приятные неожиданности.

***

Пусть ангел-хранитель неутомимо оберегает тебя, отводя тревоги и страхи. Желаю мира в душе и светлых надежд, которые обязательно сбудутся. С Днем ангела тебя!

***

Ниночка, с именинами тебя! Пусть твои дни будут наполнены спокойствием, вдохновением и маленькими счастливыми чудесами.

***

Дорогая Нина, с праздником! Пусть в твоем сердце живет надежда на мир и светлое завтра.

День ангела Нины 2026 — поздравления в стихах на украинском языке

Вітаю тебе, люба Ніно,
З іменинами твоїми.
Будь здоровою й коханою,
Будь красивою й бажаю.
Найкоштовніших тобі прикрас,
І життя без бід та образ!

***

Хай серце радістю наповниться сьогодні,
Хай Ніна — покровителька з небес,
Для тебе в Бога вимолить дві сотні,
Щасливих літ, здоров'я і чудес!

***

Найкращі вітання з Днем ангела Ніни,
Здоров'ячка, радості, щастя без міри,
Хай доля завжди тобі усміхається,
Усе, що задумала, завжди збувається!

***

Сонце із неба радісно сяє,
Проміння для тебе в букетик збирає,
Вітер шепоче, мов промовляє,
Тебе з іменинами Ніна вітає!

***

Ніночко люба, мамина втіхо!
Іскрися здоров'ям, дзвіночками сміху —
Щоб радість і щастя тебе обіймали,
Щоб ангели Божі тебе вберігали!

С именинами Нины 14 января 2026 года — красивые открытки

День ангела Нины 2026 — поздравление
Открытки с именинами Нины 2026. Коллаж: Новини.LIVE
С именинами Нины 14 января 2026 года — красивые открытки
Открытки с именинами Нины 2026. Коллаж: Новини.LIVE
Теплые поздравления с именинами Нины
Открытки с именинами Нины 2026. Коллаж: Новини.LIVE

Напомним, ранее мы писали, в какую дату будут праздновать Пасху 2026 года православные верующие.

именины поздравления открытки пожелания День ангела 14 января
Ольга Зорич - Редактор
Автор:
Ольга Зорич
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации