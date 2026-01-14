С Днем ангела Нины 14 января 2026 — теплые поздравления в стихах, прозе и открытках

Девушка зимой в теплом платке. Фото: АІ/Новини.LIVE

В Украине сегодня, 14 января, православные верующие вспоминают равноапостольную Нину, просветительницу Грузии. Святую почитают за ее непоколебимую веру. По преданию, своими искренними молитвами она творила чудеса и исцеляла больных. Все женщины с этим прекрасным именем в этот день отмечают праздник. Их поздравляют с именинами, желая мира, здоровья и счастья.

Новини.LIVE делится подборкой красивых и теплых поздравлений в прозе, стихах и открытках.

Реклама

Читайте также:

Теплые поздравления с именинами Нины в прозе

Дорогая Ниночка, искренне поздравляю тебя с Днем ангела! Пусть в твоей жизни всегда будет свет от добрых людей, искренних чувств и теплых событий.

***

С именинами, Нина! Желаю, чтобы вера в людей и добро никогда не угасала, а сердце всегда было полно любви и благодарности за каждый прожитый день.

***

Нина, с Днем ангела тебя! Желаю, чтобы жизнь щедро дарила любовь, уют и приятные неожиданности.

***

Пусть ангел-хранитель неутомимо оберегает тебя, отводя тревоги и страхи. Желаю мира в душе и светлых надежд, которые обязательно сбудутся. С Днем ангела тебя!

***

Ниночка, с именинами тебя! Пусть твои дни будут наполнены спокойствием, вдохновением и маленькими счастливыми чудесами.

***

Дорогая Нина, с праздником! Пусть в твоем сердце живет надежда на мир и светлое завтра.

День ангела Нины 2026 — поздравления в стихах на украинском языке

Вітаю тебе, люба Ніно,

З іменинами твоїми.

Будь здоровою й коханою,

Будь красивою й бажаю.

Найкоштовніших тобі прикрас,

І життя без бід та образ!

***

Хай серце радістю наповниться сьогодні,

Хай Ніна — покровителька з небес,

Для тебе в Бога вимолить дві сотні,

Щасливих літ, здоров'я і чудес!

***

Найкращі вітання з Днем ангела Ніни,

Здоров'ячка, радості, щастя без міри,

Хай доля завжди тобі усміхається,

Усе, що задумала, завжди збувається!

***

Сонце із неба радісно сяє,

Проміння для тебе в букетик збирає,

Вітер шепоче, мов промовляє,

Тебе з іменинами Ніна вітає!

***

Ніночко люба, мамина втіхо!

Іскрися здоров'ям, дзвіночками сміху —

Щоб радість і щастя тебе обіймали,

Щоб ангели Божі тебе вберігали!

С именинами Нины 14 января 2026 года — красивые открытки

Открытки с именинами Нины 2026. Коллаж: Новини.LIVE

Открытки с именинами Нины 2026. Коллаж: Новини.LIVE

Открытки с именинами Нины 2026. Коллаж: Новини.LIVE

Напомним, ранее мы писали, в какую дату будут праздновать Пасху 2026 года православные верующие.