С Днем ангела Нины 14 января 2026 — теплые поздравления в стихах, прозе и открытках

В Украине сегодня, 14 января, православные верующие вспоминают равноапостольную Нину, просветительницу Грузии. Святую почитают за ее непоколебимую веру. По преданию, своими искренними молитвами она творила чудеса и исцеляла больных. Все женщины с этим прекрасным именем в этот день отмечают праздник. Их поздравляют с именинами, желая мира, здоровья и счастья.
Теплые поздравления с именинами Нины в прозе
Дорогая Ниночка, искренне поздравляю тебя с Днем ангела! Пусть в твоей жизни всегда будет свет от добрых людей, искренних чувств и теплых событий.
***
С именинами, Нина! Желаю, чтобы вера в людей и добро никогда не угасала, а сердце всегда было полно любви и благодарности за каждый прожитый день.
***
Нина, с Днем ангела тебя! Желаю, чтобы жизнь щедро дарила любовь, уют и приятные неожиданности.
***
Пусть ангел-хранитель неутомимо оберегает тебя, отводя тревоги и страхи. Желаю мира в душе и светлых надежд, которые обязательно сбудутся. С Днем ангела тебя!
***
Ниночка, с именинами тебя! Пусть твои дни будут наполнены спокойствием, вдохновением и маленькими счастливыми чудесами.
***
Дорогая Нина, с праздником! Пусть в твоем сердце живет надежда на мир и светлое завтра.
День ангела Нины 2026 — поздравления в стихах на украинском языке
Вітаю тебе, люба Ніно,
З іменинами твоїми.
Будь здоровою й коханою,
Будь красивою й бажаю.
Найкоштовніших тобі прикрас,
І життя без бід та образ!
***
Хай серце радістю наповниться сьогодні,
Хай Ніна — покровителька з небес,
Для тебе в Бога вимолить дві сотні,
Щасливих літ, здоров'я і чудес!
***
Найкращі вітання з Днем ангела Ніни,
Здоров'ячка, радості, щастя без міри,
Хай доля завжди тобі усміхається,
Усе, що задумала, завжди збувається!
***
Сонце із неба радісно сяє,
Проміння для тебе в букетик збирає,
Вітер шепоче, мов промовляє,
Тебе з іменинами Ніна вітає!
***
Ніночко люба, мамина втіхо!
Іскрися здоров'ям, дзвіночками сміху —
Щоб радість і щастя тебе обіймали,
Щоб ангели Божі тебе вберігали!
С именинами Нины 14 января 2026 года — красивые открытки
