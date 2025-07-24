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Головна Свята Іменини Христини 24 липня 2025 — найщиріші побажання та листівки

Іменини Христини 24 липня 2025 — найщиріші побажання та листівки

Ua ru
Дата публікації: 24 липня 2025 05:42
З Днем ангела Христини 24 липня 2025 — красиві листівки, привітання у прозі, віршах
Красива дівчина з крилами янгола. Фото: freepik.com

Сьогодні, 24 липня 2025 року, День ангела відзначають Христини. Цієї дати заведено вітати усіх жінок з цим прекрасним ім'ям та бажати їм миру, щастя та великої любові. 

Новини.LIVE підготував красиві та щирі привітання з іменинами у прозі, віршах та листівках для Христин.

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Коли Христини святкують День ангела за новим церковним календарем

За новим православним календарем Христини відзначають іменини у такі дати:

  • 6 лютого;
  • 13 березня;
  • 18 травня;
  • 31 травня;
  • 24 липня;
  • 5 серпня.

 

Коли Христини святкують День ангела за новим церковним календарем
Дівчинка з квітами. Фото: freepik.com

Як привітати Христину з іменинами — красива проза

Христино, щиро вітаю тебе з Днем ангела! Нехай твій небесний покровитель завжди крокує поряд, оберігаючи тебе від усіх негараздів. Бажаю миру в душі, гармонії в серці, міцного здоров'я й невичерпного щастя.

***

Дорога Христино, у цей особливий день бажаю тобі світла, тепла й підтримки з усіх боків. Нехай життя дарує лише щирих людей поруч, добрі вісті, натхнення для нових звершень і велике, справжнє кохання. З Днем ангела!

***

Мила Христино, прийми мої найщиріші вітання з іменинами! Радості тобі, любові, здійснення мрій і душевного затишку!

***

Рідна моя Христинко, вітаю тебе з Днем ангела! Нехай усе задумане неодмінно вдається, а в душі завжди живе надія, любов і віра у краще. Нехай життя буде добрим до тебе щодня!

***

Ангел запалив над тобою зірку, щоб вона вела тебе навіть у найтемніші часи. Христинко, бажаю тобі сили, світла й віри. З Днем ангела тебе!

***

Дорога Христинко, нехай кожен новий день дарує тобі крила — для мрій, для натхнення, для польоту до нових вершин. З Днем ангела!

З Днем ангела Христини 24 липня — зворушливі привітання у віршах українською мовою

Сьогодні настали іменини
В Христини, найкращої дівчини!
І я тебе, красуне, вітаю,
Любові тобі та радості бажаю.

***

Бажаю, щоб усе задумане здійснилось у житті,
З Днем Ангела, Христино, моя добра й мила,
Хай буде радість у твоїй душі,
І понад все — щоб була ти щаслива!

***

Перемог на кожнім кроці,
Досягати без вагання,
З днем ангела, Христинко,
Прийми привітання!

***

Христинко, пташко, від душі,
Привітання шлю тобі!
Щоб мрії збулися усі,
Сяяли очі, щоб твої,
Хай Ангел щастя принесе,
Та зло від тебе відверне!

***

Хай Христину нашу ангел вберігає,
І в усьому, завжди, їй допомагає!
Хай тобі Господь із неба,
Додає усе що треба.
Щоб добре серце мала,
І усім допомагала,
Розцвітала, багатіла,
І з роками молоділа.
Друзі щоб добра бажали,
На роботі поважали,
Щоби жити було мило,
Щоб завжди була щаслива!

***

В День Ангела, Христю, бажаю я любові
І від душі успішних перемог,
Натхнення, щастя світлого, здоров'я,
І хай тебе оберігає Бог!

***

Христинко! Я тебе вітаю з святом.
Хай життя буде багатим,
Хай дарує тобі радість,
Хай відступить біль і слабість.

День ангела Христини 2025 — красиві листівки з привітаннями

День ангела Христини 2025 — красиві листівки з привітаннями
Листівки з Днем ангела Христини. Колаж: Новини.LIVE
З Днем ангела Христини 24 липня — зворушливі привітання
Листівки з Днем ангела Христини. Колаж: Новини.LIVE
Як привітати Христину з іменинами
Листівки з Днем ангела Христини. Колаж: Новини.LIVE

Теплі відеопривітання з Днем ангела Христини 2025 року

 

 

 

Нагадаємо, ми ділилися православним календарем свят на серпень 2025 року, який допоможе не пропустити найголовніші дати місяця.

іменини привітання листівки побажання День ангела 24 липня
Олена Дрозд - Редактор
Автор:
Олена Дрозд
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