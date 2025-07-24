З Днем ангела Христини 24 липня 2025 — красиві листівки, привітання у прозі, віршах

Іменини Христини 24 липня 2025 — найщиріші побажання та листівки
Сьогодні, 24 липня 2025 року, День ангела відзначають Христини. Цієї дати заведено вітати усіх жінок з цим прекрасним ім'ям та бажати їм миру, щастя та великої любові.
Новини.LIVE підготував красиві та щирі привітання з іменинами у прозі, віршах та листівках для Христин.
Коли Христини святкують День ангела за новим церковним календарем
За новим православним календарем Христини відзначають іменини у такі дати:
- 6 лютого;
- 13 березня;
- 18 травня;
- 31 травня;
- 24 липня;
- 5 серпня.
Як привітати Христину з іменинами — красива проза
Христино, щиро вітаю тебе з Днем ангела! Нехай твій небесний покровитель завжди крокує поряд, оберігаючи тебе від усіх негараздів. Бажаю миру в душі, гармонії в серці, міцного здоров'я й невичерпного щастя.
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Дорога Христино, у цей особливий день бажаю тобі світла, тепла й підтримки з усіх боків. Нехай життя дарує лише щирих людей поруч, добрі вісті, натхнення для нових звершень і велике, справжнє кохання. З Днем ангела!
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Мила Христино, прийми мої найщиріші вітання з іменинами! Радості тобі, любові, здійснення мрій і душевного затишку!
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Рідна моя Христинко, вітаю тебе з Днем ангела! Нехай усе задумане неодмінно вдається, а в душі завжди живе надія, любов і віра у краще. Нехай життя буде добрим до тебе щодня!
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Ангел запалив над тобою зірку, щоб вона вела тебе навіть у найтемніші часи. Христинко, бажаю тобі сили, світла й віри. З Днем ангела тебе!
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Дорога Христинко, нехай кожен новий день дарує тобі крила — для мрій, для натхнення, для польоту до нових вершин. З Днем ангела!
З Днем ангела Христини 24 липня — зворушливі привітання у віршах українською мовою
Сьогодні настали іменини
В Христини, найкращої дівчини!
І я тебе, красуне, вітаю,
Любові тобі та радості бажаю.
***
Бажаю, щоб усе задумане здійснилось у житті,
З Днем Ангела, Христино, моя добра й мила,
Хай буде радість у твоїй душі,
І понад все — щоб була ти щаслива!
***
Перемог на кожнім кроці,
Досягати без вагання,
З днем ангела, Христинко,
Прийми привітання!
***
Христинко, пташко, від душі,
Привітання шлю тобі!
Щоб мрії збулися усі,
Сяяли очі, щоб твої,
Хай Ангел щастя принесе,
Та зло від тебе відверне!
***
Хай Христину нашу ангел вберігає,
І в усьому, завжди, їй допомагає!
Хай тобі Господь із неба,
Додає усе що треба.
Щоб добре серце мала,
І усім допомагала,
Розцвітала, багатіла,
І з роками молоділа.
Друзі щоб добра бажали,
На роботі поважали,
Щоби жити було мило,
Щоб завжди була щаслива!
***
В День Ангела, Христю, бажаю я любові
І від душі успішних перемог,
Натхнення, щастя світлого, здоров'я,
І хай тебе оберігає Бог!
***
Христинко! Я тебе вітаю з святом.
Хай життя буде багатим,
Хай дарує тобі радість,
Хай відступить біль і слабість.
День ангела Христини 2025 — красиві листівки з привітаннями
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