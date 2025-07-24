С Днем ангела Кристины 24 июля 2025 — красивые открытки, поздравления в прозе, стихах

Красивая девушка с крыльями ангела. Фото: freepik.com

Сегодня, 24 июля 2025 года, День ангела отмечают Кристины. В эту дату принято поздравлять всех женщин с этим прекрасным именем и желать им мира, счастья и большой любви.

Новини.LIVE подготовил красивые и искренние поздравления с именинами в прозе, стихах и открытках для Кристин.

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По новому православному календарю Кристины отмечают именины в такие даты:

6 февраля;

13 марта;

18 мая;

31 мая;

24 июля;

5 августа.

Девочка с цветами. фото: freepik.com

Как поздравить Кристину с именинами — красивая проза

Кристина, искренне поздравляю тебя с Днем ангела! Пусть твой небесный покровитель всегда шагает рядом, оберегая тебя от всех невзгод. Желаю мира в душе, гармонии в сердце, крепкого здоровья и неисчерпаемого счастья.

***

Дорогая Кристина, в этот особый день желаю тебе света, тепла и поддержки со всех сторон. Пусть жизнь дарит только искренних людей рядом, добрые вести, вдохновение для новых свершений и большую, настоящую любовь. С Днем ангела!

***

Милая Кристина, прими мои самые искренние поздравления с именинами! Радости тебе, любви, исполнения желаний и душевного уюта!

***

Родная моя Кристина, поздравляю тебя с Днем ангела! Пусть все задуманное непременно удается, а в душе всегда живет надежда, любовь и вера в лучшее. Пусть жизнь будет доброй к тебе каждый день!

***

Ангел зажег над тобой звезду, чтобы она вела тебя даже в самые темные времена. Кристина, желаю тебе силы, света и веры. С Днем ангела тебя!

***

Дорогая Кристина, пусть каждый новый день дарит тебе крылья — для мечты, для вдохновения, для полета к новым вершинам. С Днем ангела!

С Днем ангела Кристины 24 июля — трогательные поздравления в стихах на украинском языке

Сьогодні настали іменини

В Христини, найкращої дівчини!

І я тебе, красуне, вітаю,

Любові тобі та радості бажаю.

***

Бажаю, щоб усе задумане здійснилось у житті,

З Днем Ангела, Христино, моя добра й мила,

Хай буде радість у твоїй душі,

І понад все — щоб була ти щаслива!

***

Перемог на кожнім кроці,

Досягати без вагання,

З днем ангела, Христинко,

Прийми привітання!

***

Христинко, пташко, від душі,

Привітання шлю тобі!

Щоб мрії збулися усі,

Сяяли очі, щоб твої,

Хай Ангел щастя принесе,

Та зло від тебе відверне!

***

Хай Христину нашу ангел вберігає,

І в усьому, завжди, їй допомагає!

Хай тобі Господь із неба,

Додає усе що треба.

Щоб добре серце мала,

І усім допомагала,

Розцвітала, багатіла,

І з роками молоділа.

Друзі щоб добра бажали,

На роботі поважали,

Щоби жити було мило,

Щоб завжди була щаслива!

***

В День Ангела, Христю, бажаю я любові

І від душі успішних перемог,

Натхнення, щастя світлого, здоров'я,

І хай тебе оберігає Бог!

***

Христинко! Я тебе вітаю з святом.

Хай життя буде багатим,

Хай дарує тобі радість,

Хай відступить біль і слабість.

День ангела Кристины 2025 — красивые открытки с поздравлениями

Открытки с Днем ангела Кристины. Коллаж: Новини.LIVE

Открытки с Днем ангела Кристины. Коллаж: Новини.LIVE

Открытки с Днем ангела Кристины. Коллаж: Новини.LIVE

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