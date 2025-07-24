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Главная Праздники Именины Кристины 24 июля 2025 — искренние пожелания и открытки

Именины Кристины 24 июля 2025 — искренние пожелания и открытки

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Дата публикации 24 июля 2025 05:42
С Днем ангела Кристины 24 июля 2025 — красивые открытки, поздравления в прозе, стихах
Красивая девушка с крыльями ангела. Фото: freepik.com

Сегодня, 24 июля 2025 года, День ангела отмечают Кристины. В эту дату принято поздравлять всех женщин с этим прекрасным именем и желать им мира, счастья и большой любви.

Новини.LIVE подготовил красивые и искренние поздравления с именинами в прозе, стихах и открытках для Кристин.

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Когда Кристины празднуют День ангела по новому церковному календарю

По новому православному календарю Кристины отмечают именины в такие даты:

  • 6 февраля;
  • 13 марта;
  • 18 мая;
  • 31 мая;
  • 24 июля;
  • 5 августа.

 

Когда Кристины празднуют День ангела по новому церковному календарю
Девочка с цветами. фото: freepik.com

Как поздравить Кристину с именинами — красивая проза

Кристина, искренне поздравляю тебя с Днем ангела! Пусть твой небесный покровитель всегда шагает рядом, оберегая тебя от всех невзгод. Желаю мира в душе, гармонии в сердце, крепкого здоровья и неисчерпаемого счастья.

***

Дорогая Кристина, в этот особый день желаю тебе света, тепла и поддержки со всех сторон. Пусть жизнь дарит только искренних людей рядом, добрые вести, вдохновение для новых свершений и большую, настоящую любовь. С Днем ангела!

***

Милая Кристина, прими мои самые искренние поздравления с именинами! Радости тебе, любви, исполнения желаний и душевного уюта!

***

Родная моя Кристина, поздравляю тебя с Днем ангела! Пусть все задуманное непременно удается, а в душе всегда живет надежда, любовь и вера в лучшее. Пусть жизнь будет доброй к тебе каждый день!

***

Ангел зажег над тобой звезду, чтобы она вела тебя даже в самые темные времена. Кристина, желаю тебе силы, света и веры. С Днем ангела тебя!

***

Дорогая Кристина, пусть каждый новый день дарит тебе крылья — для мечты, для вдохновения, для полета к новым вершинам. С Днем ангела!

С Днем ангела Кристины 24 июля — трогательные поздравления в стихах на украинском языке

Сьогодні настали іменини
В Христини, найкращої дівчини!
І я тебе, красуне, вітаю,
Любові тобі та радості бажаю.

***

Бажаю, щоб усе задумане здійснилось у житті,
З Днем Ангела, Христино, моя добра й мила,
Хай буде радість у твоїй душі,
І понад все — щоб була ти щаслива!

***

Перемог на кожнім кроці,
Досягати без вагання,
З днем ангела, Христинко,
Прийми привітання!

***

Христинко, пташко, від душі,
Привітання шлю тобі!
Щоб мрії збулися усі,
Сяяли очі, щоб твої,
Хай Ангел щастя принесе,
Та зло від тебе відверне!

***

Хай Христину нашу ангел вберігає,
І в усьому, завжди, їй допомагає!
Хай тобі Господь із неба,
Додає усе що треба.
Щоб добре серце мала,
І усім допомагала,
Розцвітала, багатіла,
І з роками молоділа.
Друзі щоб добра бажали,
На роботі поважали,
Щоби жити було мило,
Щоб завжди була щаслива!

***

В День Ангела, Христю, бажаю я любові
І від душі успішних перемог,
Натхнення, щастя світлого, здоров'я,
І хай тебе оберігає Бог!

***

Христинко! Я тебе вітаю з святом.
Хай життя буде багатим,
Хай дарує тобі радість,
Хай відступить біль і слабість.

День ангела Кристины 2025 — красивые открытки с поздравлениями

День ангела Кристины 2025 — красивые открытки с поздравлениями
Открытки с Днем ангела Кристины. Коллаж: Новини.LIVE
С Днем ангела Кристины 24 июля — трогательные поздравления
Открытки с Днем ангела Кристины. Коллаж: Новини.LIVE
Как поздравить Кристину с именинами
Открытки с Днем ангела Кристины. Коллаж: Новини.LIVE

Теплые видеопоздравления с Днем ангела Кристины 2025 года

 

 

 

Напомним, мы делились православным календарем праздников на август 2025 года, который поможет не пропустить самые главные даты месяца.

именины поздравления открытки пожелания День ангела 24 июля
Елена Дрозд - Редактор
Автор:
Елена Дрозд
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