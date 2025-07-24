С Днем ангела Кристины 24 июля 2025 — красивые открытки, поздравления в прозе, стихах

Именины Кристины 24 июля 2025 — искренние пожелания и открытки
Сегодня, 24 июля 2025 года, День ангела отмечают Кристины. В эту дату принято поздравлять всех женщин с этим прекрасным именем и желать им мира, счастья и большой любви.
Новини.LIVE подготовил красивые и искренние поздравления с именинами в прозе, стихах и открытках для Кристин.
Когда Кристины празднуют День ангела по новому церковному календарю
По новому православному календарю Кристины отмечают именины в такие даты:
- 6 февраля;
- 13 марта;
- 18 мая;
- 31 мая;
- 24 июля;
- 5 августа.
Как поздравить Кристину с именинами — красивая проза
Кристина, искренне поздравляю тебя с Днем ангела! Пусть твой небесный покровитель всегда шагает рядом, оберегая тебя от всех невзгод. Желаю мира в душе, гармонии в сердце, крепкого здоровья и неисчерпаемого счастья.
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Дорогая Кристина, в этот особый день желаю тебе света, тепла и поддержки со всех сторон. Пусть жизнь дарит только искренних людей рядом, добрые вести, вдохновение для новых свершений и большую, настоящую любовь. С Днем ангела!
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Милая Кристина, прими мои самые искренние поздравления с именинами! Радости тебе, любви, исполнения желаний и душевного уюта!
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Родная моя Кристина, поздравляю тебя с Днем ангела! Пусть все задуманное непременно удается, а в душе всегда живет надежда, любовь и вера в лучшее. Пусть жизнь будет доброй к тебе каждый день!
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Ангел зажег над тобой звезду, чтобы она вела тебя даже в самые темные времена. Кристина, желаю тебе силы, света и веры. С Днем ангела тебя!
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Дорогая Кристина, пусть каждый новый день дарит тебе крылья — для мечты, для вдохновения, для полета к новым вершинам. С Днем ангела!
С Днем ангела Кристины 24 июля — трогательные поздравления в стихах на украинском языке
Сьогодні настали іменини
В Христини, найкращої дівчини!
І я тебе, красуне, вітаю,
Любові тобі та радості бажаю.
***
Бажаю, щоб усе задумане здійснилось у житті,
З Днем Ангела, Христино, моя добра й мила,
Хай буде радість у твоїй душі,
І понад все — щоб була ти щаслива!
***
Перемог на кожнім кроці,
Досягати без вагання,
З днем ангела, Христинко,
Прийми привітання!
***
Христинко, пташко, від душі,
Привітання шлю тобі!
Щоб мрії збулися усі,
Сяяли очі, щоб твої,
Хай Ангел щастя принесе,
Та зло від тебе відверне!
***
Хай Христину нашу ангел вберігає,
І в усьому, завжди, їй допомагає!
Хай тобі Господь із неба,
Додає усе що треба.
Щоб добре серце мала,
І усім допомагала,
Розцвітала, багатіла,
І з роками молоділа.
Друзі щоб добра бажали,
На роботі поважали,
Щоби жити було мило,
Щоб завжди була щаслива!
***
В День Ангела, Христю, бажаю я любові
І від душі успішних перемог,
Натхнення, щастя світлого, здоров'я,
І хай тебе оберігає Бог!
***
Христинко! Я тебе вітаю з святом.
Хай життя буде багатим,
Хай дарує тобі радість,
Хай відступить біль і слабість.
День ангела Кристины 2025 — красивые открытки с поздравлениями
Теплые видеопоздравления с Днем ангела Кристины 2025 года
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