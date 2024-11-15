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Іменини 15 листопада — щирі привітання в прозі та листівках

15 листопада 2024 06:30
Світлана Зайцева - Редактор
День ангела 15 листопада 2024 — як можна тепло привітати найрідніших
Молода дівчина з крилами ангела. Фото: Freepik
Світлана Зайцева - Редактор

Сьогодні, 15 листопада, деякі люди відзначають своє святе свято – День ангела. Якщо у вашому оточенні є люди-іменинники, дізнайтеся, як їх можна щиро привітати з цим прекрасним днем за допомогою прози, листівок або відеороликів.

Новини.LIVE ділиться найкращими ідеями для привітань з Днем ангела.

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Сьогодні свої іменини відзначають чоловіки, яких звати Костянтин. Це ім’я походить від латинського слова "Constantinus", тобто, "стійкий", "постійний" або "незмінний". Вважається, що носії такого імені відрізняються високими моральними якостями, стабільністю і внутрішньою силою.

Чоловіки, яких звати Костянтин, вважаються дуже мудрими, надійними і справедливими людьми.

Ангел
Чоловік у вигляді ангела. Фото: Pinterest

День ангела 15 листопада — привітання в прозі

Від усього серця хочу привітати тебе з Днем ангела! Нехай цей день буде наповнений суцільним щастям і радісними моментами. Міцного здоров’я, благополуччя, успіхів і мирного неба над головою. Зі святом!

***

У твої іменини я хочу побажати тобі, щоб твій ангел-охоронець завжди був поруч із тобою і оберігав тебе від усіх негаразд. Зі святом тебе!

***

З іменинами тебе! Твій опікун з небес наділив тебе великою кількістю гарних якостей, тому не втрачай цей цінний набір і сміливо крокуй назустріч своїм мріям! Нехай у твоєму житті ніколи не буде горя! З Днем ангела!

***

Я хочу привітати тебе з Днем ангела і побажати тобі всього найкращого! Нехай на твоєму шляху ніколи не виникають перешкоди, а якщо виникають, то лише такі, з якими ти впораєшся на 100%. Вітаю тебе з іменинами!

День ангела 15 листопада — привітання у листівках

Открытка
Привітання з Днем ангела. Фото ілюстративне: Pinterest
Открытка
Привітання з Днем ангела. Фото ілюстративне: Pinterest

День ангела 15 листопада — привітання у відео

Нагадаємо, ми писали про те, які церковні свята відзначають українці в листопаді 2024 року. 

Раніше ми розповідали про те, які важливі свята відзначатимуть люди в Україні в листопаді 2024 року. 

Також ми повідомляли про те, яке важливе свято буде в Україні на початку 2025 року.

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