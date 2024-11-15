День ангела 15 листопада 2024 — як можна тепло привітати найрідніших

Молода дівчина з крилами ангела. Фото: Freepik

Сьогодні, 15 листопада, деякі люди відзначають своє святе свято – День ангела. Якщо у вашому оточенні є люди-іменинники, дізнайтеся, як їх можна щиро привітати з цим прекрасним днем за допомогою прози, листівок або відеороликів.

Новини.LIVE ділиться найкращими ідеями для привітань з Днем ангела.

Читайте також:

Хто святкує День ангела 15 листопада — чоловічі імена

Сьогодні свої іменини відзначають чоловіки, яких звати Костянтин. Це ім’я походить від латинського слова "Constantinus", тобто, "стійкий", "постійний" або "незмінний". Вважається, що носії такого імені відрізняються високими моральними якостями, стабільністю і внутрішньою силою.

Чоловіки, яких звати Костянтин, вважаються дуже мудрими, надійними і справедливими людьми.

Чоловік у вигляді ангела. Фото: Pinterest

День ангела 15 листопада — привітання в прозі

Від усього серця хочу привітати тебе з Днем ангела! Нехай цей день буде наповнений суцільним щастям і радісними моментами. Міцного здоров’я, благополуччя, успіхів і мирного неба над головою. Зі святом!

***

У твої іменини я хочу побажати тобі, щоб твій ангел-охоронець завжди був поруч із тобою і оберігав тебе від усіх негаразд. Зі святом тебе!

***

З іменинами тебе! Твій опікун з небес наділив тебе великою кількістю гарних якостей, тому не втрачай цей цінний набір і сміливо крокуй назустріч своїм мріям! Нехай у твоєму житті ніколи не буде горя! З Днем ангела!

***

Я хочу привітати тебе з Днем ангела і побажати тобі всього найкращого! Нехай на твоєму шляху ніколи не виникають перешкоди, а якщо виникають, то лише такі, з якими ти впораєшся на 100%. Вітаю тебе з іменинами!

День ангела 15 листопада — привітання у листівках

Привітання з Днем ангела. Фото ілюстративне: Pinterest

Привітання з Днем ангела. Фото ілюстративне: Pinterest

День ангела 15 листопада — привітання у відео

Нагадаємо, ми писали про те, які церковні свята відзначають українці в листопаді 2024 року.

Раніше ми розповідали про те, які важливі свята відзначатимуть люди в Україні в листопаді 2024 року.

Також ми повідомляли про те, яке важливе свято буде в Україні на початку 2025 року.