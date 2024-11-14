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Іменини 14 листопада — хто святкує День ангела, привітання

14 листопада 2024 06:07
Світлана Зайцева - Редактор
День ангела 14 листопада 2024 — як привітати найдорожчих
Молода дівчина в ролі ангела. Фото: Pexels
Світлана Зайцева - Редактор

Сьогодні, 14 листопада, деякі люди в Україні та світі відзначають свій День ангела. Якщо у вашому оточенні є такі люди, дізнайтеся, як їх можна душевно привітати зі святом за допомогою теплої прози, гарних листівок і яскравих відеороликів.

Новини.LIVE ділиться щирими привітаннями з іменинами.

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Хто святкує День ангела 14 листопада — жіночі імена

  • Агрипина — ім’я походить від давньоримського слова "agrippina", тобто, "гостра", "прониклива" і "гострого розуму". Люди з цим ім’ям відрізняються гострим розумом, сильним характером, якостями лідера, незалежністю і щирістю
  • Єлизавета — ім’я походить від давньоєврейського слова "elisheva", тобто, "клятва, Богом я клянуся". Жінки з цим ім’ям вважаються вірними, мудрими, сильними і благородними
  • Уляна — ім’я походить від латинського імені Улянія, Юліана, тобто, "щастя". Жінки, яких так звати, є енергійними, сильними і справедливими людьми
  • Юліана — ім’я походить від латинського "Julianus". Носії цього імені вважаються граціозними і врівноваженими 
Женщина-ангел
Жінка в ролі ангела. Фото ілюстративне: Freepik

Хто святкує День ангела 14 листопада — чоловічі імена

  • Олександр — ім’я походить від давньогрецького слова "Alexandros", тобто, "захисник людей" або "той, хто захищає". Носії цього імені вважаються сильними, харизматичними і впевненими у собі людьми
  • Денис — ім’я походить від грецького імені Діонісіос, тобто, "присвячений Діонісу". Чоловіки з цим ім’ям відрізняються високими моральними якостями, енергійністю і творчістю
  • Дмитро — ім’я походить від грецького імені Деметріос, тобто, "той, хто належить Деметрі". Люди під цим іменем вважаються надійними, працелюбними і врівноваженими особистостями
  • Іван — ім’я походить від давньоіудейського імені Іоанн, тобто, "помилуваний Богом", "милість Божа" і "подарунок Божий". Носії цього імені — це надійні, мудрі та сильні люди

Ще свої іменини сьогодні відзначають чоловіки, яких звати:

  • Федір
  • Адріан
  • Давид
  • Дем'ян
  • Кузьма
  • Петро
  • Сава
  • Теодор
  • Фома
  • Яків
  • Ян
Парень-ангел
Хлопець з крилами ангела. Фото: Pinterest

День ангела 14 листопада — привітання в прозі

У цей день хочу тебе щиро привітати з твоїми іменинами! Нехай твій ангел-охоронець завжди буде поруч із тобою, захищає тебе і дає натхнення. Бажаю тобі завжди позитивних моментів у житті, міцного здоров’я і справжнього щастя! Зі святом!

***

Від усього серця вітаю тебе з Днем ангела! Хочу тобі побажати світлого життя і жодних перешкод на шляху до успіху! Нехай у твоєму житті ніколи не буде горя, а бажання завжди здійснюються. З іменинами тебе!

***

Нехай у твоєму житті завжди буде гармонія і сили, які допоможуть тобі подолати будь-які перешкоди на своєму шляху. Будь найщасливішою людиною! З Днем ангела!

День ангела 14 листопада — привітання у листівках

Открытка
Привітання з Днем ангела. Фото ілюстративне: Pinterest
Открытка
Привітання з Днем ангела. Фото ілюстративне: Pinterest

День ангела 14 листопада — привітання у відео

Нагадаємо, ми писали про те, що таке trick-or-treating на свято Гелловіну. 

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Також ми повідомляли про те, яких важливих свят очікують люди в Україні в листопаді 2024 року.

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