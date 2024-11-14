День ангела 14 ноября 2024 — как поздравить самых дорогих

Молодая девушка в роли ангела. Фото: Pexels

Сегодня, 14 ноября, некоторые люди в Украине и в мире отмечают свой День ангела. Если в вашем окружении есть такие люди, узнайте, как их можно поздравить с праздником с помощью теплой прозы, красивых открыток и ярких видеороликов.

Новини.LIVE делится искренними поздравлениями с именинами.

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Кто празднует День ангела 14 ноября — женские имена

Агриппина — имя происходит от древнеримского слова "agrippina", то есть, "острая", "проницательная" и "острого ума". Люди с этим именем отличаются острым умом, сильным характером, качествами лидера, независимостью и искренностью

Елизавета — имя происходит от древнееврейского слова "elisheva", то есть, "клятва, Богом я клянусь". Женщины с этим именем считаются верными, мудрыми, сильными и благородными

Ульяна — имя происходит от латинского имени Ульяния, Юлиана, то есть, "счастье". Женщины, которых так зовут, являются энергичными, сильными и справедливыми людьми

Юлиана — имя происходит от латинского "Julianus". Носители этого имени считаются грациозными и уравновешенными

Женщина в роли ангела. Фото иллюстративное: Freepik

Кто празднует День ангела 14 ноября — мужские имена

Александр — имя происходит от древнегреческого слова "Alexandros", то есть, "защитник людей" или "обороняющий". Носители этого имени считаются сильными, харизматичными и уверенными в себе людьми

Денис — имя происходит от греческого имени Дионисиос, то есть, "посвященный Дионису". Мужчины с этим именем отличаются высокими нравственными качествами, энергичностью и творчеством

Дмитрий — имя происходит от греческого имени Деметриос, то есть, "принадлежащий Деметре". Люди под этим именем считаются надежными, трудолюбивыми и уравновешенными личностями

Иван — имя происходит от древнеиудейского имени Иоанн, то есть, "помилованный Богом", "милость Божия" и "подарок Божий". Носители этого имени — это надежные, мудрые и сильные люди

Еще свои именины сегодня отмечают мужчины, которых зовут:

Федор

Адриан

Давид

Демьян

Кузьма

Петр

Сава

Теодор

Фома

Яков

Иван

Парень с крыльями ангела. Фото: Pinterest

День ангела 14 ноября — поздравления в прозе

В этот день хочу тебя искренне поздравить с твоими именинами! Пусть твой ангел-хранитель всегда будет рядом с тобой, защищает тебя и дает вдохновение. Желаю тебе всегда положительных моментов в жизни, крепкого здоровья и настоящего счастья! С праздником!

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От всего сердца поздравляю тебя с Днем ангела! Хочу тебе пожелать светлой жизни и никаких препятствий на пути к успеху! Пусть в твоей жизни никогда не будет горя, а желания всегда сбываются. С именинами тебя!

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Пусть в твоей жизни всегда будет гармония и силы, которые помогут тебе преодолеть любые препятствия на своем пути. Будь самым счастливым человеком! С Днем ангела!

День ангела 14 ноября — поздравления в открытках

Поздравление с Днем ангела. Фото иллюстративное: Pinterest

Поздравление с Днем ангела. Фото иллюстративное: Pinterest

День ангела 14 ноября — поздравления в видео

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