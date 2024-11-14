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Именины 14 ноября — кто празднует День ангела, поздравления

14 ноября 2024 06:07
Светлана Зайцева - Редактор
День ангела 14 ноября 2024 — как поздравить самых дорогих
Молодая девушка в роли ангела. Фото: Pexels
Светлана Зайцева - Редактор

Сегодня, 14 ноября, некоторые люди в Украине и в мире отмечают свой День ангела. Если в вашем окружении есть такие люди, узнайте, как их можно поздравить с праздником с помощью теплой прозы, красивых открыток и ярких видеороликов.

Новини.LIVE делится искренними поздравлениями с именинами.

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Кто празднует День ангела 14 ноября — женские имена

  • Агриппина — имя происходит от древнеримского слова "agrippina", то есть, "острая", "проницательная" и "острого ума". Люди с этим именем отличаются острым умом, сильным характером, качествами лидера, независимостью и искренностью
  • Елизавета — имя происходит от древнееврейского слова "elisheva", то есть, "клятва, Богом я клянусь". Женщины с этим именем считаются верными, мудрыми, сильными и благородными
  • Ульяна — имя происходит от латинского имени Ульяния, Юлиана, то есть, "счастье". Женщины, которых так зовут, являются энергичными, сильными и справедливыми людьми
  • Юлиана — имя происходит от латинского "Julianus". Носители этого имени считаются грациозными и уравновешенными
Женщина-ангел
Женщина в роли ангела. Фото иллюстративное: Freepik

Кто празднует День ангела 14 ноября — мужские имена

  • Александр — имя происходит от древнегреческого слова "Alexandros", то есть, "защитник людей" или "обороняющий". Носители этого имени считаются сильными, харизматичными и уверенными в себе людьми
  • Денис — имя происходит от греческого имени Дионисиос, то есть, "посвященный Дионису". Мужчины с этим именем отличаются высокими нравственными качествами, энергичностью и творчеством
  • Дмитрий — имя происходит от греческого имени Деметриос, то есть, "принадлежащий Деметре". Люди под этим именем считаются надежными, трудолюбивыми и уравновешенными личностями
  • Иван — имя происходит от древнеиудейского имени Иоанн, то есть, "помилованный Богом", "милость Божия" и "подарок Божий". Носители этого имени — это надежные, мудрые и сильные люди

Еще свои именины сегодня отмечают мужчины, которых зовут:

  • Федор
  • Адриан
  • Давид
  • Демьян
  • Кузьма
  • Петр
  • Сава
  • Теодор
  • Фома
  • Яков
  • Иван
Хлопец-англ
Парень с крыльями ангела. Фото: Pinterest

День ангела 14 ноября — поздравления в прозе

В этот день хочу тебя искренне поздравить с твоими именинами! Пусть твой ангел-хранитель всегда будет рядом с тобой, защищает тебя и дает вдохновение. Желаю тебе всегда положительных моментов в жизни, крепкого здоровья и настоящего счастья! С праздником!

***

От всего сердца поздравляю тебя с Днем ангела! Хочу тебе пожелать светлой жизни и никаких препятствий на пути к успеху! Пусть в твоей жизни никогда не будет горя, а желания всегда сбываются. С именинами тебя!

***

Пусть в твоей жизни всегда будет гармония и силы, которые помогут тебе преодолеть любые препятствия на своем пути. Будь самым счастливым человеком! С Днем ангела!

День ангела 14 ноября — поздравления в открытках

Открытка
Поздравление с Днем ангела. Фото иллюстративное: Pinterest
Открытка
Поздравление с Днем ангела. Фото иллюстративное: Pinterest

День ангела 14 ноября — поздравления в видео

Напомним, мы писали о том, что такое trick-or-treating в праздник Хэллоуина.

Ранее мы рассказывали о том, какие праздники по новому церковному календарю отмечают украинцы в ноябре 2024 года.

Также мы сообщали, каких важных праздников ожидают люди в Украине в ноябре 2024 года.

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