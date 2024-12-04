Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Свята arrow Яким знакам Зодіаку пощастить 2-8 грудня по картах Таро arrow

Яким знакам Зодіаку пощастить 2-8 грудня по картах Таро

4 грудня 2024 06:25
Єва Глоба - Редактор
Єва Глоба
Редактор
Прогноз Таро на тиждень 2-8 грудня для шести знаків Зодіаку — чого очікувати, що кажуть карти
Розклад по картах Таро. Фото: Freepik
Єва Глоба - Редактор
Єва Глоба
Редактор

Езотерики заявили, що для представників одразу шести знаків зодіакального сузір’я цей тиждень буде найвдалішим. Дізнайтеся, в яких шести знаків Зодіаку за прогнозами карт Таро поточний тиждень стане часом радикальних змін у житті, які будуть виключно позитивними.

Новини.LIVE розповідає про цих знаків Зодіаку.

Читайте також:

Знаки Зодіаку, яким карти Таро обіцяють найвдаліший тиждень

Овен — карта "Колесо Фортуни"

У представників цього зодіакального знаку поточний тиждень буде часом неймовірних поворотів. Карти Таро обіцяють їм неочікуваний успіх, який може бути пов’язаний з кар’єрою, грошима або стосунками. У четвер і п’ятницю Овни можуть отримати гарний сюрприз.

Символ знака Зодиака Овен
Символ знака Зодіаку Овен. Фото ілюстративне: Pinterest

Лев — карта "Сонце"

Цей тиждень буде для представників цього знаку Зодіаку періодом справжнього щастя і успіху. Леви отримають енергію для того, щоб досягти своїх цілей і надихнутися новими починаннями. На роботі люди під цим знаком отримають визнання, а у стосунках нарешті настане гармонія.

Символ знака Зодиака Лев
Символ знака Зодіаку Лев. Фото ілюстративне: Pinterest

Терези — карта "Поміркованість"

Цього тижня представники Терезів відчують рівновагу і справжній спокій, а ще вони приймуть вдалі рішення, завдяки яким стануть успішними. Карта "Поміркованість" обіцяє Терезам гармонію в особистому житті та покращення матеріального становища.

Символ знака Зодиака Весы
Символ знака Зодіаку Терези. Фото ілюстративне: Pinterest

Стрілець — карта "Зірка"

Поточного тижня Стрільці будуть дуже натхненними і з гарним настроєм. На шляху в цих людей виникнуть нові перспективи, які наблизять їх до їхніх мрій. Карта "Зірка" вказує на покращення духовного стану і підтримку від оточуючих. Дуже успішними будуть проєкти, які стосуються самовираження і творчості.

Символ знака Зодиака Стрелец
Символ знака Зодіаку Стрілець. Фото ілюстративне: Pinterest

Козеріг — карта "Імператор"

Ця карта вважається символом влади, контролю і впевненості у своїх діях. Цими днями Козероги відчують прилив енергії, яка допоможе їм досягти успіху в роботі та грошах. Езотерики радять сміливо брати на себе відповідальність, адже удача точно буде на боці Козерогів.

Символ знака Зодиака Козерог
Символ знака Зодіаку Козеріг. Фото ілюстративне: Pinterest

Риби — карта "Маг"

Для представників цього знаку цей тиждень буде чудовим періодом для того, щоб продемонструвати свої вміння. Риби зможуть впливати на обставини навколо і без проблем досягати того, що вони хочуть. Дуже вдалими будуть дні, які стосуються нових проєктів або серйозних переговорів.

Символ знака Зодиака Рыбы
Символ знака Зодіаку Риби. Фото ілюстративне: Pinterest

Нагадаємо, ми писали про те, що всім знакам Зодіаку обіцяє період Зростаючого Місяця за картами Таро. 

Раніше ми розповідали про те, чого очікувати всім знакам Зодіаку в грудні 2024 року за картами Таро. 

Також ми повідомляли про те, які знаки Зодіаку зустрінуть своє кохання в грудні 2024 року.

гороскоп прогнози Астрологія знаки Зодіаку таро карти

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

07:30 Нардеп назвала "Зимову єПідтримку" спробою виявити ухилянтів

07:21 Військовий утік зі служби на один день — що вирішив суд

07:06 Обов'язкова ідентифікація — хто через це може втратити пенсію

07:04 Борги померлого військового — чи відберуть кредитори соцвиплати

07:01 Зміна номера телефону у ПриватБанку — алгоритм дій

Тисяча від Зеленського та мобілізація — що зміниться з 1 грудня - 80x80

Тисяча від Зеленського та мобілізація — що зміниться з 1 грудня

06:40 Українці можуть вигідно продати брухт алюмінію — ціни за 1 кг

06:33 Опозиція закликала президента Південної Кореї піти у відставку

06:30 Повторні штрафи від ТЦК за неявку за повісткою поштою — нюанси

06:30 Ціни на сою знову змінюються — що відбувається з вартістю зерна

06:30 Усик розповів, чому до нього приїздив Леннокс Льюїс

07:30 Нардеп назвала "Зимову єПідтримку" спробою виявити ухилянтів

07:21 Військовий утік зі служби на один день — що вирішив суд

07:06 Обов'язкова ідентифікація — хто через це може втратити пенсію

07:04 Борги померлого військового — чи відберуть кредитори соцвиплати

07:01 Зміна номера телефону у ПриватБанку — алгоритм дій

Тисяча від Зеленського та мобілізація — що зміниться з 1 грудня - 80x80

Тисяча від Зеленського та мобілізація — що зміниться з 1 грудня

06:40 Українці можуть вигідно продати брухт алюмінію — ціни за 1 кг

06:33 Опозиція закликала президента Південної Кореї піти у відставку

06:30 Повторні штрафи від ТЦК за неявку за повісткою поштою — нюанси

06:30 Ціни на сою знову змінюються — що відбувається з вартістю зерна

06:30 Усик розповів, чому до нього приїздив Леннокс Льюїс

06:27 Індекс Олів'є — на скільки за рік подорожчав новорічний салат

06:22 Альтернативи дровам — ціни на паливні брикети та пелети в Україні

3 грудня 2024
Ексклюзив

19:16 Неінклюзивна Одеса — з чим стикаються ветерани війни

Ексклюзив

12:15 Живе без очей —  історія захисника, який втратив зір на війні

06:07 Оренда квартир Львові — як зросла вартість житла у листопаді

2 грудня 2024

22:37 Проїзд зріс у два рази, а зарплата ні — одесити про тарифи

06:40 Ціни на чормет в Україні — скільки коштує брухт у грудні

06:20 Рекорди цін — ТОП продуктів, що найбільше здорожчали за осінь

1 грудня 2024

19:07 Тисяча від Зеленського та мобілізація — що зміниться з 1 грудня

06:40 Дорогоцінні метали дорожчають — ціни за 1 г золота у грудні

Text

00:00 Україна купує крісла колісні за вищу ціну, — Іваненко

3 грудня 2024
Text

23:02 Сума для інклюзивності метро Києва — відповідь Іваненка

Text

17:53 Зеленський провів нараду та заява НАТО — ефір Вечір.LIVE

Text

15:31 Нардепка пояснила, що передбачає закон про публікацію даних

Text

13:41 Нардеп пояснив, за якої умови військові готові повернутися із СЗЧ

Text

13:22 Обмеження журналістів — Янченко відповіла, чи підтримають закон

Тисяча від Зеленського та мобілізація — що зміниться з 1 грудня - 80x80

Тисяча від Зеленського та мобілізація — що зміниться з 1 грудня

Text

13:08 Єрмак зробив шокуючу заяву про переговори — ефір День.LIVE

Text

08:00 Візит Шольца та кадрові ротації — ефір Ранок.LIVE

2 грудня 2024
Text

19:11 Мітинги в Грузії біля парламенту — прямий ефір Новини.LIVE

Text

18:04 Заява Шольца під час зустрічі з Зеленським — ефір Вечір.LIVE

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

10:36 Треба скорочувати шляхи ухилення — в ЗСУ назвали способи

21 листопада 2024

10:40 Україна через десять років — штучний інтелект створив фото

27 листопада 2024

10:59 Кулеба пояснив, чи підпише Зеленський мирну угоду з Росією

25 листопада 2024

03:21 Десерт від відомого кухаря без цукру — можна їсти щодня

23 листопада 2024

01:20 Знімаємо верхній одяг — який штраф за керування авто в куртці

27 листопада 2024

01:32 Мобілізовані відмовилися виконувати накази — що вирішив суд

29 листопада 2024

10:24 Батько Трубіна прокоментував скандал із росіянином Головіним

21 листопада 2024

21:30 Це категорично заборонено — що не має права робити працівник ТЦК

2 грудня 2024

17:00 Каладзе розкритикував Кварцхелію та Мамардашвілі за їхню позицію

21 листопада 2024

10:10РФ випустила по Дніпру міжконтинентальну балістичну ракету