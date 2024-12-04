Прогноз Таро на тиждень 2-8 грудня для шести знаків Зодіаку — чого очікувати, що кажуть карти

Розклад по картах Таро. Фото: Freepik

Езотерики заявили, що для представників одразу шести знаків зодіакального сузір’я цей тиждень буде найвдалішим. Дізнайтеся, в яких шести знаків Зодіаку за прогнозами карт Таро поточний тиждень стане часом радикальних змін у житті, які будуть виключно позитивними.

Новини.LIVE розповідає про цих знаків Зодіаку.

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Овен — карта "Колесо Фортуни"

У представників цього зодіакального знаку поточний тиждень буде часом неймовірних поворотів. Карти Таро обіцяють їм неочікуваний успіх, який може бути пов’язаний з кар’єрою, грошима або стосунками. У четвер і п’ятницю Овни можуть отримати гарний сюрприз.

Символ знака Зодіаку Овен. Фото ілюстративне: Pinterest

Лев — карта "Сонце"

Цей тиждень буде для представників цього знаку Зодіаку періодом справжнього щастя і успіху. Леви отримають енергію для того, щоб досягти своїх цілей і надихнутися новими починаннями. На роботі люди під цим знаком отримають визнання, а у стосунках нарешті настане гармонія.

Символ знака Зодіаку Лев. Фото ілюстративне: Pinterest

Терези — карта "Поміркованість"

Цього тижня представники Терезів відчують рівновагу і справжній спокій, а ще вони приймуть вдалі рішення, завдяки яким стануть успішними. Карта "Поміркованість" обіцяє Терезам гармонію в особистому житті та покращення матеріального становища.

Символ знака Зодіаку Терези. Фото ілюстративне: Pinterest

Стрілець — карта "Зірка"

Поточного тижня Стрільці будуть дуже натхненними і з гарним настроєм. На шляху в цих людей виникнуть нові перспективи, які наблизять їх до їхніх мрій. Карта "Зірка" вказує на покращення духовного стану і підтримку від оточуючих. Дуже успішними будуть проєкти, які стосуються самовираження і творчості.

Символ знака Зодіаку Стрілець. Фото ілюстративне: Pinterest

Козеріг — карта "Імператор"

Ця карта вважається символом влади, контролю і впевненості у своїх діях. Цими днями Козероги відчують прилив енергії, яка допоможе їм досягти успіху в роботі та грошах. Езотерики радять сміливо брати на себе відповідальність, адже удача точно буде на боці Козерогів.

Символ знака Зодіаку Козеріг. Фото ілюстративне: Pinterest

Риби — карта "Маг"

Для представників цього знаку цей тиждень буде чудовим періодом для того, щоб продемонструвати свої вміння. Риби зможуть впливати на обставини навколо і без проблем досягати того, що вони хочуть. Дуже вдалими будуть дні, які стосуються нових проєктів або серйозних переговорів.

Символ знака Зодіаку Риби. Фото ілюстративне: Pinterest

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