Прогноз Таро на тиждень 2-8 грудня для шести знаків Зодіаку — чого очікувати, що кажуть карти

Яким знакам Зодіаку пощастить 2-8 грудня по картах Таро
Езотерики заявили, що для представників одразу шести знаків зодіакального сузір’я цей тиждень буде найвдалішим. Дізнайтеся, в яких шести знаків Зодіаку за прогнозами карт Таро поточний тиждень стане часом радикальних змін у житті, які будуть виключно позитивними.
Новини.LIVE розповідає про цих знаків Зодіаку.
Знаки Зодіаку, яким карти Таро обіцяють найвдаліший тиждень
Овен — карта "Колесо Фортуни"
У представників цього зодіакального знаку поточний тиждень буде часом неймовірних поворотів. Карти Таро обіцяють їм неочікуваний успіх, який може бути пов’язаний з кар’єрою, грошима або стосунками. У четвер і п’ятницю Овни можуть отримати гарний сюрприз.
Лев — карта "Сонце"
Цей тиждень буде для представників цього знаку Зодіаку періодом справжнього щастя і успіху. Леви отримають енергію для того, щоб досягти своїх цілей і надихнутися новими починаннями. На роботі люди під цим знаком отримають визнання, а у стосунках нарешті настане гармонія.
Терези — карта "Поміркованість"
Цього тижня представники Терезів відчують рівновагу і справжній спокій, а ще вони приймуть вдалі рішення, завдяки яким стануть успішними. Карта "Поміркованість" обіцяє Терезам гармонію в особистому житті та покращення матеріального становища.
Стрілець — карта "Зірка"
Поточного тижня Стрільці будуть дуже натхненними і з гарним настроєм. На шляху в цих людей виникнуть нові перспективи, які наблизять їх до їхніх мрій. Карта "Зірка" вказує на покращення духовного стану і підтримку від оточуючих. Дуже успішними будуть проєкти, які стосуються самовираження і творчості.
Козеріг — карта "Імператор"
Ця карта вважається символом влади, контролю і впевненості у своїх діях. Цими днями Козероги відчують прилив енергії, яка допоможе їм досягти успіху в роботі та грошах. Езотерики радять сміливо брати на себе відповідальність, адже удача точно буде на боці Козерогів.
Риби — карта "Маг"
Для представників цього знаку цей тиждень буде чудовим періодом для того, щоб продемонструвати свої вміння. Риби зможуть впливати на обставини навколо і без проблем досягати того, що вони хочуть. Дуже вдалими будуть дні, які стосуються нових проєктів або серйозних переговорів.
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