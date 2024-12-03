Зростаючий Місяць 2-14 грудня — гороскоп за картами Таро для всіх знаків Зодіаку

Жінка на сеансі у тарологині. Фото: Freepik

Від сьогодні розпочинається період Зростаючого Місяця, який сприяє новим починанням, зростанню і накопиченню енергії. Дізнайтеся, що всім знакам Зодіаку підготували карти Таро у період з другого до 14 грудня у професійному та особистому житті.

Новини.LIVE розповідає, що прогнозують карти Таро кожному знаку Зодіаку з другого по 14 грудня.

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Овен (21 березня — 20 квітня)

Десятка пентаклів

Карта радить вам насолоджуватися тим, що є у вашому житті. На роботі ви є справжнім прикладом для співробітників, а у стосунках настав час виходити на новий рівень.

Знак Зодіаку Овен. Фото: freepik.com

Телець (21 квітня — 21 травня)

Закохані

Добре подумайте над власними почуттями і зробіть вибір у своїх стосунках. На роботі краще не опиратися своїй долі.

Знак Зодіаку Телець. Фото: freepik.com

Близнюки (22 травня — 21 червня)

Диявол

Ця карта говорить про наближення справжніх спокус у вашому житті. На роботі вам доведеться натрапити на перешкоди, а у стосунках краще додати пристрасті.

Знак Зодіаку Близнюки. Фото: freepik.com

Рак (22 червня — 22 липня)

Двійка пентаклів

Створіть баланс між почуттями та емоціями, а на роботі почніть новий проєкт.

Знак Зодіаку Рак. Фото: freepik.com

Лев (23 липня — 21 серпня)

Четвірка жезлів

Це сприятливий період для співпраці та створення балансу між розумом і почуттями в особистому житті. На роботі під час укладання договорів вам варто бути уважними.

Знак Зодіаку Лев. Фото: freepik.com

Діва (22 серпня — 23 вересня)

Колісниця

Настав час змінити щось у своєму житті. У стосунках з партнерами слід поїхати кудись разом, а ось на роботі можливі відрядження.

Знак Зодіаку Діва. Фото: freepik.com

Терези (23 вересня — 22 жовтня)

Двійка мечів

Ви самі знаєте, що треба робити, але просто не можете насмілитися зробити перший крок. На роботі настав час діяти, а у стосунках може бути дуже боляче.

Знак Зодіаку Терези. Фото: freepik.com

Скорпіон (23 жовтня — 21 листопада)

Помірність

Уважно подивіться на кожну сферу свого життя і знайдіть на роботі розумного керівника. У стосунках подумайте над тим, навіщо вони взагалі вам.

Знак Зодіаку Скорпіон. Фото: freepik.com

Стрілець (22 листопада — 21 грудня)

Паж мечів

В особистому житті не робіть своїй коханій людині боляче, а на роботі відстоюйте власну думку.

Знак Зодіаку Стрілець. Фото: freepik.com

Козеріг (22 грудня — 19 січня)

Лицар пентаклів

Шукайте нові джерела доходів, а у стосунках перевіртеся на те, наскільки ви або ваша друга половинка жадібна до грошей. На роботі сміливо крокуйте вверх кар’єрними сходами.

Знак Зодіаку Козеріг. Фото: freepik.com

Водолій (20 січня — 18 лютого)

Дев'ятка кубків

Насолоджуйтеся результатами своєї важкої праці, а в особистому житті дозвольте собі час від часу розслаблятися. На роботі краще не зупиняйтеся на досягнутому і розвивайтеся.

Знак Зодіаку Водолій. Фото: freepik.com

Риби (19 лютого — 20 березня)

Трійка мечів

У стосунках з коханою людиною може з’явитися хтось третій, а на роботі можуть виникнути нові виклики.

Знак Зодіаку Риби. Фото: freepik.com

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