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Гороскоп на Зростаючий Місяць 2-14 грудня по картах Таро

3 грудня 2024 03:55
Єва Глоба - Редактор
Єва Глоба
Редактор
Зростаючий Місяць 2-14 грудня — гороскоп за картами Таро для всіх знаків Зодіаку
Жінка на сеансі у тарологині. Фото: Freepik
Єва Глоба - Редактор
Єва Глоба
Редактор

Від сьогодні розпочинається період Зростаючого Місяця, який сприяє новим починанням, зростанню і накопиченню енергії. Дізнайтеся, що всім знакам Зодіаку підготували карти Таро у період з другого до 14 грудня у професійному та особистому житті.

Новини.LIVE розповідає, що прогнозують карти Таро кожному знаку Зодіаку з другого по 14 грудня.

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Оберіть знак Зодіаку, щоб прочитати прогноз Таро на період з другого по 14 грудня:

Овен (21 березня — 20 квітня) 

Десятка пентаклів

Карта радить вам насолоджуватися тим, що є у вашому житті. На роботі ви є справжнім прикладом для співробітників, а у стосунках настав час виходити на новий рівень.

Гороскоп на 2-14 грудня для всіх знаків Зодіаку — Овен
Знак Зодіаку Овен. Фото: freepik.com

Телець (21 квітня — 21 травня)

Закохані

Добре подумайте над власними почуттями і зробіть вибір у своїх стосунках. На роботі краще не опиратися своїй долі. 

Гороскоп на 2-14 грудня для всіх знаків Зодіаку — Телець
Знак Зодіаку Телець. Фото: freepik.com

Близнюки (22 травня — 21 червня)

Диявол

Ця карта говорить про наближення справжніх спокус у вашому житті. На роботі вам доведеться натрапити на перешкоди, а у стосунках краще додати пристрасті. 

Гороскоп на 2-14 грудня для всіх знаків Зодіаку — Близнюки
Знак Зодіаку Близнюки. Фото: freepik.com

Рак (22 червня — 22 липня)

Двійка пентаклів

Створіть баланс між почуттями та емоціями, а на роботі почніть новий проєкт. 

Гороскоп на 2-14 грудня для всіх знаків Зодіаку — Рак
Знак Зодіаку Рак. Фото: freepik.com

Лев (23 липня — 21 серпня)

Четвірка жезлів

Це сприятливий період для співпраці та створення балансу між розумом і почуттями в особистому житті. На роботі під час укладання договорів вам варто бути уважними. 

Гороскоп на 2-14 грудня для всіх знаків Зодіаку — Лев
Знак Зодіаку Лев. Фото: freepik.com

Діва (22 серпня — 23 вересня)

Колісниця

Настав час змінити щось у своєму житті. У стосунках з партнерами слід поїхати кудись разом, а ось на роботі можливі відрядження.

Гороскоп на 2-14 грудня для всіх знаків Зодіаку — Діва
Знак Зодіаку Діва. Фото: freepik.com

Терези (23 вересня — 22 жовтня)

Двійка мечів

Ви самі знаєте, що треба робити, але просто не можете насмілитися зробити перший крок. На роботі настав час діяти, а у стосунках може бути дуже боляче. 

Гороскоп на 2-14 грудня для всіх знаків Зодіаку — Терези
Знак Зодіаку Терези. Фото: freepik.com

Скорпіон (23 жовтня — 21 листопада)

Помірність

Уважно подивіться на кожну сферу свого життя і знайдіть на роботі розумного керівника. У стосунках подумайте над тим, навіщо вони взагалі вам. 

Гороскоп на 2-14 грудня для всіх знаків Зодіаку — Скорпіон
Знак Зодіаку Скорпіон. Фото: freepik.com

Стрілець (22 листопада — 21 грудня)

Паж мечів

В особистому житті не робіть своїй коханій людині боляче, а на роботі відстоюйте власну думку. 

Гороскоп на 2-14 грудня для всіх знаків Зодіаку — Стрілець
Знак Зодіаку Стрілець. Фото: freepik.com

Козеріг (22 грудня — 19 січня)

Лицар пентаклів

Шукайте нові джерела доходів, а у стосунках перевіртеся на те, наскільки ви або ваша друга половинка жадібна до грошей. На роботі сміливо крокуйте вверх кар’єрними сходами.

Гороскоп на 2-14 грудня для всіх знаків Зодіаку — Козеріг
Знак Зодіаку Козеріг. Фото: freepik.com

Водолій (20 січня — 18 лютого)

Дев'ятка кубків

Насолоджуйтеся результатами своєї важкої праці, а в особистому житті дозвольте собі час від часу розслаблятися. На роботі краще не зупиняйтеся на досягнутому і розвивайтеся.

Гороскоп на 2-14 грудня для всіх знаків Зодіаку — Водолій
Знак Зодіаку Водолій. Фото: freepik.com

Риби (19 лютого — 20 березня)

Трійка мечів

У стосунках з коханою людиною може з’явитися хтось третій, а на роботі можуть виникнути нові виклики. 

Гороскоп на 2-14 грудня для всіх знаків Зодіаку — Риби
Знак Зодіаку Риби. Фото: freepik.com

Нагадаємо, ми писали про те, чого очікувати всім знакам Зодіаку за картами Таро в грудні 2024.

Раніше ми розповідали про те, які знаки Зодіаку можуть розлучитися в 2025 році. 

Також ми повідомляли про те, які знаки Зодіаку досягнуть фінансового успіху в 2025 році. 

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