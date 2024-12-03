Зростаючий Місяць 2-14 грудня — гороскоп за картами Таро для всіх знаків Зодіаку

Гороскоп на Зростаючий Місяць 2-14 грудня по картах Таро
Від сьогодні розпочинається період Зростаючого Місяця, який сприяє новим починанням, зростанню і накопиченню енергії. Дізнайтеся, що всім знакам Зодіаку підготували карти Таро у період з другого до 14 грудня у професійному та особистому житті.
Новини.LIVE розповідає, що прогнозують карти Таро кожному знаку Зодіаку з другого по 14 грудня.
Оберіть знак Зодіаку, щоб прочитати прогноз Таро на період з другого по 14 грудня:
Овен (21 березня — 20 квітня)
Десятка пентаклів
Карта радить вам насолоджуватися тим, що є у вашому житті. На роботі ви є справжнім прикладом для співробітників, а у стосунках настав час виходити на новий рівень.
Телець (21 квітня — 21 травня)
Закохані
Добре подумайте над власними почуттями і зробіть вибір у своїх стосунках. На роботі краще не опиратися своїй долі.
Близнюки (22 травня — 21 червня)
Диявол
Ця карта говорить про наближення справжніх спокус у вашому житті. На роботі вам доведеться натрапити на перешкоди, а у стосунках краще додати пристрасті.
Рак (22 червня — 22 липня)
Двійка пентаклів
Створіть баланс між почуттями та емоціями, а на роботі почніть новий проєкт.
Лев (23 липня — 21 серпня)
Четвірка жезлів
Це сприятливий період для співпраці та створення балансу між розумом і почуттями в особистому житті. На роботі під час укладання договорів вам варто бути уважними.
Діва (22 серпня — 23 вересня)
Колісниця
Настав час змінити щось у своєму житті. У стосунках з партнерами слід поїхати кудись разом, а ось на роботі можливі відрядження.
Терези (23 вересня — 22 жовтня)
Двійка мечів
Ви самі знаєте, що треба робити, але просто не можете насмілитися зробити перший крок. На роботі настав час діяти, а у стосунках може бути дуже боляче.
Скорпіон (23 жовтня — 21 листопада)
Помірність
Уважно подивіться на кожну сферу свого життя і знайдіть на роботі розумного керівника. У стосунках подумайте над тим, навіщо вони взагалі вам.
Стрілець (22 листопада — 21 грудня)
Паж мечів
В особистому житті не робіть своїй коханій людині боляче, а на роботі відстоюйте власну думку.
Козеріг (22 грудня — 19 січня)
Лицар пентаклів
Шукайте нові джерела доходів, а у стосунках перевіртеся на те, наскільки ви або ваша друга половинка жадібна до грошей. На роботі сміливо крокуйте вверх кар’єрними сходами.
Водолій (20 січня — 18 лютого)
Дев'ятка кубків
Насолоджуйтеся результатами своєї важкої праці, а в особистому житті дозвольте собі час від часу розслаблятися. На роботі краще не зупиняйтеся на досягнутому і розвивайтеся.
Риби (19 лютого — 20 березня)
Трійка мечів
У стосунках з коханою людиною може з’явитися хтось третій, а на роботі можуть виникнути нові виклики.
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