Растущая Луна 2-14 декабря — гороскоп по картам Таро для всех знаков Зодиака

Гороскоп на Растущую Луну 2-14 декабря по картам Таро
С сегодняшнего дня начинается период Растущей Луны, способствующий новым начинаниям, росту и накоплению энергии. Узнайте, что всем знакам Зодиака подготовили карты Таро в период со второго по 14 декабря в профессиональной и личной жизни.
Новини.LIVE рассказывает, что прогнозируют карты Таро каждому знаку Зодиака со второго по 14 декабря.
Выберите знак Зодиака, чтобы прочитать прогноз Таро на период со второго по 14 декабря:
Овен (21 марта — 20 апреля)
Десятка пентаклей
Карта рекомендует вам наслаждаться тем, что есть в вашей жизни. На работе вы являетесь настоящим примером для сотрудников, а в отношениях пора выходить на новый уровень.
Телец (21 апреля — 21 мая)
Влюбленные
Хорошо подумайте над своими чувствами и сделайте выбор в своих отношениях. На работе лучше не сопротивляться своей судьбе.
Близнецы (22 мая — 21 июня)
Дьявол
Эта карта говорит о приближении настоящих соблазнов в вашей жизни. На работе вам придется встретить препятствия, а в отношениях лучше добавить страсти.
Рак (22 июня — 22 июля)
Двойка пентаклей
Создайте баланс между эмоциями и чувствами, а на работе начните новый проект.
Лев (23 июля — 21 августа)
Четверка жезлов
Это благоприятный период для сотрудничества и создания баланса между разумом и чувствами личной жизни. На работе при заключении договоров вам следует быть внимательными.
Дева (22 августа — 23 сентября)
Колесница
Пора изменить что-то в своей жизни. В отношениях с партнерами следует поехать куда-то вместе, а вот на работе возможны командировки.
Весы (23 сентября — 22 октября)
Двойка мечей
Вы сами знаете, что нужно делать, но просто не можете осмелиться сделать первый шаг. На работе пора действовать, а в отношениях может быть очень больно.
Скорпион (23 октября — 21 ноября)
Умеренность
Внимательно посмотрите на каждую сферу своей жизни и найдите на работе умного руководителя. В отношениях подумайте о том, зачем они вообще вам.
Стрелец (22 ноября — 21 декабря)
Паж мечей
В личной жизни не делайте своему любимому человеку больно, а на работе отстаивайте собственное мнение.
Козерог (22 декабря — 19 января)
Рыцарь пентаклей
Ищите новые источники доходов, а в отношениях проверьтесь на то, насколько вы или ваша вторая половинка жадна к деньгам. На работе смело шагайте вверх по карьерной лестнице.
Водолей (20 января — 18 февраля)
Девятка кубков
Наслаждайтесь результатами своего тяжелого труда, а в личной жизни позвольте себе время от времени расслабляться. На работе лучше не останавливайтесь на достигнутом и развивайтесь.
Рыбы (19 февраля — 20 марта)
Тройка мечей
В отношениях с любимым человеком может появиться третий, а на работе могут возникнуть новые вызовы.
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