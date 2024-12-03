Растущая Луна 2-14 декабря — гороскоп по картам Таро для всех знаков Зодиака

Женщина на сеансе у таролога. Фото: Freepik

С сегодняшнего дня начинается период Растущей Луны, способствующий новым начинаниям, росту и накоплению энергии. Узнайте, что всем знакам Зодиака подготовили карты Таро в период со второго по 14 декабря в профессиональной и личной жизни.

Новини.LIVE рассказывает, что прогнозируют карты Таро каждому знаку Зодиака со второго по 14 декабря.

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Овен (21 марта — 20 апреля)

Десятка пентаклей

Карта рекомендует вам наслаждаться тем, что есть в вашей жизни. На работе вы являетесь настоящим примером для сотрудников, а в отношениях пора выходить на новый уровень.

Знак Зодиака Овен. Фото: freepik.com

Телец (21 апреля — 21 мая)

Влюбленные

Хорошо подумайте над своими чувствами и сделайте выбор в своих отношениях. На работе лучше не сопротивляться своей судьбе.

Знак Зодиака Телец. Фото: freepik.com

Близнецы (22 мая — 21 июня)

Дьявол

Эта карта говорит о приближении настоящих соблазнов в вашей жизни. На работе вам придется встретить препятствия, а в отношениях лучше добавить страсти.

Знак Зодиака Близнецы. Фото: freepik.com

Рак (22 июня — 22 июля)

Двойка пентаклей

Создайте баланс между эмоциями и чувствами, а на работе начните новый проект.

Знак Зодиака Рак. Фото: freepik.com

Лев (23 июля — 21 августа)

Четверка жезлов

Это благоприятный период для сотрудничества и создания баланса между разумом и чувствами личной жизни. На работе при заключении договоров вам следует быть внимательными.

Знак Зодиака Лев. Фото: freepik.com

Дева (22 августа — 23 сентября)

Колесница

Пора изменить что-то в своей жизни. В отношениях с партнерами следует поехать куда-то вместе, а вот на работе возможны командировки.

Знак Зодиака Дева. Фото: freepik.com

Весы (23 сентября — 22 октября)

Двойка мечей

Вы сами знаете, что нужно делать, но просто не можете осмелиться сделать первый шаг. На работе пора действовать, а в отношениях может быть очень больно.

Знак Зодиака Весы. Фото: freepik.com

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Умеренность

Внимательно посмотрите на каждую сферу своей жизни и найдите на работе умного руководителя. В отношениях подумайте о том, зачем они вообще вам.

Знак Зодиака Скорпион. Фото: freepik.com

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Паж мечей

В личной жизни не делайте своему любимому человеку больно, а на работе отстаивайте собственное мнение.

Знак Зодиака Стрелец. Фото: freepik.com

Козерог (22 декабря — 19 января)

Рыцарь пентаклей

Ищите новые источники доходов, а в отношениях проверьтесь на то, насколько вы или ваша вторая половинка жадна к деньгам. На работе смело шагайте вверх по карьерной лестнице.

Знак Зодиака Козерог. Фото: freepik.com

Водолей (20 января — 18 февраля)

Девятка кубков

Наслаждайтесь результатами своего тяжелого труда, а в личной жизни позвольте себе время от времени расслабляться. На работе лучше не останавливайтесь на достигнутом и развивайтесь.

Знак Зодиака Водолей. Фото: freepik.com

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Тройка мечей

В отношениях с любимым человеком может появиться третий, а на работе могут возникнуть новые вызовы.

Знак Зодиака Рыбы. Фото: freepik.com

Напомним, мы писали о том, чего ожидать всем знакам Зодиака по картам Таро в декабре 2024 года.

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