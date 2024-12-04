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Каким знакам Зодиака повезет 2-8 декабря по картам Таро

4 декабря 2024 06:25
Ева Глоба - Редактор
Ева Глоба
Редактор
Прогноз Таро на неделю 2-8 декабря для шести знаков Зодиака — чего ожидать, что говорят карты
Расклад по картам Таро. Фото: Freepik
Ева Глоба - Редактор
Ева Глоба
Редактор

Эзотерики заявили, что для представителей сразу шести знаков зодиакального созвездия эта неделя будет самой удачной. Узнайте, у каких шести знаков Зодиака по прогнозам карт Таро текущая неделя станет временем радикальных изменений в жизни, которые будут исключительно положительными.

Новини.LIVE рассказывает об этих знаках Зодиака.

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Овен — карта "Колесо Фортуны"

У представителей этого зодиакального знака текущая неделя будет временем невероятных поворотов. Карты Таро обещают им неожиданный успех, который может быть связан с карьерой, деньгами или отношениями. В четверг и пятницу Овны могут получить хороший сюрприз.

Символ знака Зодиака Овен
Символ знака Зодиака Овен. Фото иллюстративное: Pinterest

Лев — карта "Солнце"

Эта неделя будет для представителей этого знака Зодиака периодом настоящего счастья и успеха. Львы получат энергию для того, чтобы достичь своих целей и вдохновиться новыми начинаниями. На работе люди под этим знаком получат признание, а в отношениях наконец-то наступит гармония.

Символ знака Зодиака Лев
Символ знака Зодиака Лев. Фото иллюстративное: Pinterest

Весы — карта "Умеренность"

На этой неделе представители Весов ощутят равновесие и настоящее спокойствие, а еще они примут удачные решения, благодаря которым станут успешными. Карта "Умеренность" обещает Весам гармонию в личной жизни и улучшение материального положения.

Символ знака Зодиака Весы
Символ знака Зодиака Весы. Фото иллюстративное: Pinterest

Стрелец — карта "Звезда"

На текущей неделе Стрельцы будут очень вдохновленными и с хорошим настроением. На пути этих людей возникнут новые перспективы, которые приблизят их к их мечтам. Карта "Звезда" указывает на улучшение духовного состояния и поддержку от окружающих. Очень успешными будут проекты, относящиеся к самовыражению и творчеству.

Символ знака Зодиака Стрелец
Символ знака Зодиака Стрелец. Фото иллюстративное: Pinterest

Козерог — карта "Император"

Эта карта считается символом власти, контроля и уверенности в своих действиях. На днях Козероги почувствуют прилив энергии, которая поможет им добиться успеха в работе и деньгах. Эзотерики советуют смело брать на себя ответственность, ведь удача точно будет на стороне Козерогов.

Символ знака Зодиака Козерог
Символ знака Зодиака Козерог. Фото иллюстративное: Pinterest

Рыбы — карта "Маг"

Для представителей этого знака эта неделя будет отличным периодом для того, чтобы продемонстрировать свои умения. Рыбы смогут влиять на обстоятельства вокруг и без проблем добиваться того, что они хотят. Очень удачными будут дни, касающиеся новых проектов или серьезных переговоров.

Символ знака Зодиака Рыбы
Символ знака Зодиака Рыбы. Фото иллюстративное: Pinterest

Напомним, мы писали о том, что всем знакам Зодиака обещает период Растущей Луны по картам Таро.

Раньше мы рассказывали о том, чего ждать всем знакам Зодиака в декабре 2024 года по картам Таро.

Также мы сообщали о том, какие знаки Зодиака встретят свою любовь в декабре 2024 года.

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