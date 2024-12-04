Прогноз Таро на неделю 2-8 декабря для шести знаков Зодиака — чего ожидать, что говорят карты

Каким знакам Зодиака повезет 2-8 декабря по картам Таро
Эзотерики заявили, что для представителей сразу шести знаков зодиакального созвездия эта неделя будет самой удачной. Узнайте, у каких шести знаков Зодиака по прогнозам карт Таро текущая неделя станет временем радикальных изменений в жизни, которые будут исключительно положительными.
Новини.LIVE рассказывает об этих знаках Зодиака.
Знаки Зодиака, которым карты Таро обещают самую удачную неделю
Овен — карта "Колесо Фортуны"
У представителей этого зодиакального знака текущая неделя будет временем невероятных поворотов. Карты Таро обещают им неожиданный успех, который может быть связан с карьерой, деньгами или отношениями. В четверг и пятницу Овны могут получить хороший сюрприз.
Лев — карта "Солнце"
Эта неделя будет для представителей этого знака Зодиака периодом настоящего счастья и успеха. Львы получат энергию для того, чтобы достичь своих целей и вдохновиться новыми начинаниями. На работе люди под этим знаком получат признание, а в отношениях наконец-то наступит гармония.
Весы — карта "Умеренность"
На этой неделе представители Весов ощутят равновесие и настоящее спокойствие, а еще они примут удачные решения, благодаря которым станут успешными. Карта "Умеренность" обещает Весам гармонию в личной жизни и улучшение материального положения.
Стрелец — карта "Звезда"
На текущей неделе Стрельцы будут очень вдохновленными и с хорошим настроением. На пути этих людей возникнут новые перспективы, которые приблизят их к их мечтам. Карта "Звезда" указывает на улучшение духовного состояния и поддержку от окружающих. Очень успешными будут проекты, относящиеся к самовыражению и творчеству.
Козерог — карта "Император"
Эта карта считается символом власти, контроля и уверенности в своих действиях. На днях Козероги почувствуют прилив энергии, которая поможет им добиться успеха в работе и деньгах. Эзотерики советуют смело брать на себя ответственность, ведь удача точно будет на стороне Козерогов.
Рыбы — карта "Маг"
Для представителей этого знака эта неделя будет отличным периодом для того, чтобы продемонстрировать свои умения. Рыбы смогут влиять на обстоятельства вокруг и без проблем добиваться того, что они хотят. Очень удачными будут дни, касающиеся новых проектов или серьезных переговоров.
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