Єгипетський гороскоп за датою народження — які приховані таланти ви маєте

Єгипетський гороскоп вважається одним із найточніших у розкритті природних здібностей та талантів. Адже у давньоєгипетській астрології характер людини визначає не розташування планет, а сила божества, під заступництвом якого ви народилися. Ви здивуєтеся, наскільки точно він описує вас.

Єгипетський гороскоп за датою народження — які ваші риси, сильні сторони і приховані таланти

Ніл

Дати: 1–7 січня; 19–28 червня; 1–7 вересня; 18–26 листопада

Люди Ніла відрізняються спокоєм, дипломатичністю та вмінням прораховувати ситуації на кілька кроків вперед. Ваш головний талант — аналітичне мислення, гостра інтуїція та соціальна гнучкість. Ви легко заводите потрібні контакти й уникаєте конфліктів. Ніл допомагає своїм підопічним знаходити себе в активних, динамічних професіях, де немає рутини.

Сумісність: Амон-Ра, Сет.

Амон-Ра

Дати: 8–21 січня; 1–11 лютого

Це природжені лідери із сильним шостим чуттям. Головний талант — здатність впливати на людей, знаходити спільну мову з будь-ким і виходити сухими з води у складних ситуаціях. Ви маєте потужну харизму, вміння переконувати та блискучі організаторські здібності. Ви легко досягнете успіху в продажах, менеджменті, аналітиці, консалтингу.

Сумісність: Ніл, Гор.

Мут

Дати: 22–31 січня; 8–22 вересня

Підопічні Мут чутливі, розумні та логічні, але не демонструють своїх емоцій. Ваш талант — глибока емпатія, відповідальність і педагогічні здібності. Ви не піддаєтеся песимізму, рідко хворієте і вмієте підтримувати інших. Із Мут виходять чудові вчителі, вихователі, наставники і натхненники.

Сумісність: Амон-Ра, Тот.

Геб

Дати: 12–29 лютого; 20–31 серпня

Геб наділяє своїх людей спокоєм, м'якістю та врівноваженістю. Хоч інколи Геби можуть бути емоційними, вони ніколи не приймають імпульсивних рішень і впевнено рухаються до цілей. Ваш талант — розуміння природи, уміння знаходити компроміси та завершувати конфлікти мирно. А досягти неймовірного успіху ви зможете у професіях пов'язаних із землею, екологією чи геодезією.

Сумісність: Гор, Сет.

Осіріс

Дати: 1–10 березня; 27 листопада – 18 грудня

Люди Осіріса поєднують суперечливі якості, але саме це робить їх унікальними. Ваш талант — стійкість, глибина і здатність залишатися опорою для інших. Попри внутрішні сумніви, ви прекрасно справляєтеся з керівними ролями та відповідальністю. У складний момент на вас завжди можна покластися.

Сумісність: Ізіда, Тот.

Ізіда

Дати: 11–31 березня; 18–29 жовтня; 19–31 грудня

Ізіда наділяє своїх підопічних чесністю, прямолінійністю та самодостатністю. Ваш талант — сильна інтуїція та природна відвертість, яка вміє розставляти пріоритети. Досягти успіху ви зможете в управлінні, організації та роботі з людьми.

Сумісність: Осіріс, Тот.

Тот

Дати: 1–19 квітня; 8–17 листопада

Підопічні Тота мають потужну інтелектуальну основу та невичерпне прагнення вчитися. Ваш головний талант — мудрість, допитливість і здатність передавати знання. Люди Тота ідеально реалізуються у сфері науки, освіти, коучингу та менторства.

Сумісність: Бастет, Ізіда.

Гор

Дати: 20 квітня – 7 травня; 12–19 серпня

Люди Гора сміливі, вольові й схильні до ризику, але роблять це усвідомлено. Вони неймовірно віддані близьким і завжди стоять за них горою. Головний талант — стратегічне бачення, рішучість та здатність досягати кар'єрних висот.

Сумісність: Бастет, Геб.

Анубіс

Дати: 8–27 травня; 29 червня – 13 липня

Анубіс наділяє своїх людей глибокою чуттєвістю та здатністю розуміти інших без слів. Ваш талант — проникливість, потужна емпатія і емоційна інтуїція. Ви відчуваєте настрій співрозмовника ще до того, як він щось сказав. Така чутливість робить вас успішними психологами, педагогами, медиками та консультантами.

Сумісність: Бастет, Ізіда.

Сет

Дати: 28 травня – 18 червня; 28 вересня – 2 жовтня

Люди Сета різнобічні, допитливі та енергійні. Ваш талант — мислення першовідкривача, здатність швидко опановувати нове і долати труднощі. Ви легко перемикаєтесь між темами, завжди прагнете знань і здатні досягти великих успіхів у науці, технологіях або творчості.

Сумісність: Геб, Ніл.

Бастет

Дати: 14–28 липня; 23–27 вересня; 3–17 жовтня

Бастет дарує своїм людям сильну інтуїцію, розвинене чуття і здатність бачити людей наскрізь. Ваш головний талант — передбачати небезпеки та знаходити унікальні захоплення, які стають професією. Ви тяжієте до містичних знань і легко знаходите своє життєве призначення.

Сумісність: Сехмет, Гор.

Сехмет

Дати: 29 липня – 11 серпня; 30 жовтня – 7 листопада

У підопічних Сехмет уживаються педантичність і невимушеність. Ваш талант — комунікація, вміння створювати атмосферу та швидко адаптуватися. Ви любите увагу й легко заводите нові знайомства, але вам варто працювати над вмінням зберігати таємниці.

Сумісність: Геб, Бастет.

