Египетский гороскоп по дате рождения — какие скрытые таланты у вас есть

Египетский гороскоп считается одним из самых точных в раскрытии природных способностей и талантов. Ведь в древнеегипетской астрологии характер человека определяет не расположение планет, а сила божества, под покровительством которого вы родились. Вы удивитесь, насколько точно он описывает вас.

Египетский гороскоп по дате рождения — какие ваши черты, сильные стороны и скрытые таланты

Египетский гороскоп по дате рождения — какие ваши черты, сильные стороны и скрытые таланты

Нил

Даты: 1-7 января; 19-28 июня; 1-7 сентября; 18-26 ноября

Люди Нила отличаются спокойствием, дипломатичностью и умением просчитывать ситуации на несколько шагов вперед. Ваш главный талант — аналитическое мышление, острая интуиция и социальная гибкость. Вы легко заводите нужные контакты и избегаете конфликтов. Нил помогает своим подопечным находить себя в активных, динамичных профессиях, где нет рутины.

Совместимость: Амон-Ра, Сет.

Амон-Ра

Даты: 8-21 января; 1-11 февраля.

Это прирожденные лидеры с сильным шестым чувством. Главный талант — способность влиять на людей, находить общий язык с кем-либо и выходить сухими из воды в сложных ситуациях. Вы обладаете мощной харизмой, умением убеждать и блестящими организаторскими способностями. Вы легко добьетесь успеха в продажах, менеджменте, аналитике, консалтинге.

Совместимость: Нил, Гор.

Мут

Даты: 22-31 января; 8-22 сентября

Подопечные Мут чувствительны, умны и логичны, но не демонстрируют своих эмоций. Ваш талант — глубокая эмпатия, ответственность и педагогические способности. Вы не поддаетесь пессимизму, редко болеете и умеете поддерживать других. Из Мут получаются замечательные учителя, воспитатели, наставники и вдохновители.

Совместимость: Амон-Ра, Тот.

Геб

Даты: 12-29 февраля; 20-31 августа.

Геб наделяет своих людей спокойствием, мягкостью и уравновешенностью. Хотя иногда Гебы могут быть эмоциональными, они никогда не принимают импульсивных решений и уверенно движутся к целям. Ваш талант — понимание природы, умение находить компромиссы и завершать конфликты мирно. А достичь невероятного успеха вы сможете в профессиях связанных с землей, экологией или геодезией.

Совместимость: Гор, Сет.

Осирис

Даты: 1-10 марта; 27 ноября - 18 декабря

Люди Осириса сочетают противоречивые качества, но именно это делает их уникальными. Ваш талант — устойчивость, глубина и способность оставаться опорой для других. Несмотря на внутренние сомнения, вы прекрасно справляетесь с руководящими ролями и ответственностью. В сложный момент на вас всегда можно положиться.

Совместимость: Изида, Тот.

Изида

Даты: 11-31 марта; 18-29 октября; 19-31 декабря

Изида наделяет своих подопечных честностью, прямолинейностью и самодостаточностью. Ваш талант — сильная интуиция и природная откровенность, которая умеет расставлять приоритеты. Достичь успеха вы сможете в управлении, организации и работе с людьми.

Совместимость: Осирис, Тот.

Тот

Даты: 1-19 апреля; 8-17 ноября

Подопечные Тота имеют мощную интеллектуальную основу и неисчерпаемое стремление учиться. Ваш главный талант — мудрость, любознательность и способность передавать знания. Люди Тота идеально реализуются в сфере науки, образования, коучинга и менторства.

Совместимость: Бастет, Изида.

Гор

Даты: 20 апреля - 7 мая; 12-19 августа; 12-19 августа.

Люди Гора смелые, волевые и склонны к риску, но делают это осознанно. Они невероятно преданы близким и всегда стоят за них горой. Главный талант — стратегическое видение, решительность и способность достигать карьерных высот.

Совместимость: Бастет, Геб.

Анубис

Даты: 8-27 мая; 29 июня - 13 июля

Анубис наделяет своих людей глубокой чувственностью и способностью понимать других без слов. Ваш талант — проницательность, мощная эмпатия и эмоциональная интуиция. Вы чувствуете настроение собеседника еще до того, как он что-то сказал. Такая чувствительность делает вас успешными психологами, педагогами, медиками и консультантами.

Совместимость: Бастет, Изида.

Сет

Даты: 28 мая - 18 июня; 28 сентября - 2 октября

Люди Сета разносторонние, любознательные и энергичные. Ваш талант — мышление первооткрывателя, способность быстро осваивать новое и преодолевать трудности. Вы легко переключаетесь между темами, всегда стремитесь к знаниям и способны достичь больших успехов в науке, технологиях или творчестве.

Совместимость: Геб, Нил.

Бастет

Даты: 14-28 июля; 23-27 сентября; 3-17 октября

Бастет дарит своим людям сильную интуицию, развитое чутье и способность видеть людей насквозь. Ваш главный талант — предвидеть опасности и находить уникальные увлечения, которые становятся профессией. Вы тяготеете к мистическим знаниям и легко находите свое жизненное предназначение.

Совместимость: Сехмет, Гор.

Сехмет

Даты: 29 июля - 11 августа; 30 октября - 7 ноября.

В подопечных Сехмет уживаются педантичность и непринужденность. Ваш талант — коммуникация, умение создавать атмосферу и быстро адаптироваться. Вы любите внимание и легко заводите новые знакомства, но вам стоит работать над умением хранить тайны.

Совместимость: Геб, Бастет.

