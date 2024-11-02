Які свята зустрінемо у вихідні 2 та 3 листопада — важливі традиції та заборони дня

Позитивна дівчина гуляє осіннім парком. Фото: freepik.com

У ці вихідні, 2 та 3 листопада, на українців чекає чимало професійних та міжнародних свят. Зокрема будемо вітати наших військових, які служать у ракетних, інженерних військах та артилерії. Віряни у суботу вшановуватимуть пам'ять святих Акиндіна, Пігасія, Анемподиста та з ними 7 тисяч мучеників, а наступного дня вшанують святу княжну Ганну Всеволодівну. Новий рік стане до нас ще ближче — у неділю залишиться 58 днів до головного свята.

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Новини.LIVE ділиться з вами найважливішими подіями, які чекають нас на ці вихідні, 2 та 3 листопада, а також розповідає, чим ці дні особливі, які їх традиції, народні прикмети та заборони.

Які свята відзначатимемо 2 та 3 листопада

У цю суботу, 2 листопада в Україні та світі зустрічатимуть такі події:

Міжнародний день припинення безкарності за злочини проти журналістів;

припинення безкарності за злочини проти журналістів; День динамічної нешкідливості;

День динамічної нешкідливості; Всесвітній день сумчастого мурахоїда або День намбата (перша субота листопада).

У неділю, 3 листопада, багато свят, які важливі для українців:

День інженерних військ України;

День інженерних військ України; День ракетних і артилерійних сил в Україні;

День ракетних і артилерійних сил в Україні; День працівника соціальної сфери в Україні;

День працівника соціальної сфери в Україні; Міжнародний день біосферних заповідників;

Міжнародний день біосферних заповідників; Всесвітній день медузи;

Всесвітній день медузи; Всесвітній день косплея;

Всесвітній день косплея; День нульових завдань.

Закликаємо кожного привітати наших захисників та захисниць з професійним святом, а також обов'язково підтримати не тільки теплим словом, а й діями. Кожен "донат" сьогодні на вагу золота.

Форма військових Збройних сил України. Фото: depositphotos.com

Які церковні свята відзначатимемо у ці вихідні, 2 та 3 листопада

2 листопада в церковному календарі — день пам'яті святих Акиндіна, Пігасія, Анемподиста та з ними 7 тисяч мучеників. Вони працювали при дворі імператора Сапора II, який правив від 310 до 381 року і сповідували християнство. Усі вони попри жорстокі катування залишилися вірними своїм переконанням, за що і були страчені. Усіх святих мучеників спалили живцем.

Святі Акиндіна, Пігасія, Анемподиста та інші з ними. Фото: google.com

Також у цю суботу згадують преподобного Маркіана, який народився у Кірі, місті Лікії. Був дуже поважний у Константинополі за свою святість та мудрість. Він багато писав про догматичні та аскетичні теми, а також про тлумачення Святого Письма. Він також брав участь у Соборах Церкви та захищав православну віру від єресей. Все своє життя він прожив у цнотливості та безшлюбності й помер у віці 99 років. Його мощі були поховані у храмі Святої Ірини.

Преподобний Маркіан. Фото: google.com

3 листопада православні віряни в Україні вшановують пам'ять княжни Ганни Всеволодівни, яка присвятила своє життя Богу. Близько 1086 року її батько, князь Всеволод Ярославович, побудував для Ганни жіночий Андріївський монастир. Ганна стала його першою ігуменею. Вона доклала чимало зусиль, щоб обитель розвивалася. Головна її заслуга полягає в тому, що Ганна відкрила першу в Європі школу для дівчаток, де вони вивчали грамоту, спів та різні ремесла.

Княжна Ганна Всеволодівна. Фото: google.com

Що не можна робити

У ці вихідні, 2 та 3 листопада, як і в будь-який інший день, церква засуджує сварки, конфлікти, лихослів'я, брехню, ненависть, жадобу та заздрість. Не можна відмовляти в допомозі тим, хто просить про неї.

За народними прикметами 2 листопада не можна:

вирушати в далеку дорогу;

зустрічатися з недругами;

вживати алкоголь;

залишати без нагляду вогонь;

лінуватися.

А от у неділю, 3 листопада, слід дотримуватися таких заборон:

не можна пускати до будинку незнайомців;

знаходитися у натовпі;

підписувати серйозні угоди.

Народні прикмети та традиції на 2 та 3 листопада

У народному календарі 2 листопада — свято Акиндін і Пигасій, Житниця. За старих часів цього дня обминали льон і коноплі, а також сушили в стодолах зерно.

Серед наших предків існувало чимало цікавих прикмет на цей день:

Якщо хмари 2 листопада пливуть проти вітру, чекайте на снігопад.

Якщо небо затягнуте хмарами, прийде відлига.

Якщо кричать снігурі, до швидких морозів.

3 листопада — свято Ганна Холодна, оскільки погода з цього дня починала змінюватися, наставали холоди. Також наші предки вірили, що сон проти 3 листопада обов'язково збудеться, але його не можна нікому розповідати.

Цього дня вірили у такі прикмети:

Якщо сніг вже лежить, але на деревах ще не все листя обсипалося, наступний рік буде неврожайним.

Якщо миші почали рити ями, до похолодання.

Якщо вранці сильний мороз, чекайте на сніг.

Якщо до вечора тримається мороз, зима буде м'якою і теплою.

Сніг серед осені. Фото: istockphoto.com

Хто святкуватиме День ангела 2 та 3 листопада та як назвати дитину

У цю суботу, 2 листопада, свої іменини відзначать:

Костянтини;

Альберти;

Леопольди;

Маркіяни;

Доменіки.

Статуетка янгола з крилами. Фото: depositphotos.com

А вже у неділі вітати з Днем ангела потрібно:

Ганну;

Світлану;

Євдокію;

Богдана;

Богдана; Василя;

Володимира;

Георгія;

Івана;

Іллю;

Йосипа;

Кузьму;

Миколу;

Олександра;

Павла;

Петра;

Семена;

Сергія;

Федора.

Нагадаємо, ми писали, які важливі церковні дати відзначатимуть українці у листопаді 2024 року за новим церковним календарем свят.