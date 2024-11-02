Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Свята arrow Які свята чекати у вихідні 2-3 листопада — традиції та заборони arrow

Які свята чекати у вихідні 2-3 листопада — традиції та заборони

2 листопада 2024 05:05
Світлана Зайцева - Редактор
Які свята зустрінемо у вихідні 2 та 3 листопада — важливі традиції та заборони дня
Позитивна дівчина гуляє осіннім парком. Фото: freepik.com
Світлана Зайцева - Редактор

У ці вихідні, 2 та 3 листопада, на українців чекає чимало професійних та міжнародних свят. Зокрема будемо вітати наших військових, які служать у ракетних, інженерних військах та артилерії. Віряни у суботу вшановуватимуть пам'ять святих Акиндіна, Пігасія, Анемподиста та з ними 7 тисяч мучеників, а наступного дня вшанують святу княжну Ганну Всеволодівну. Новий рік стане до нас ще ближче — у неділю залишиться 58 днів до головного свята.

Читайте також:

Новини.LIVE ділиться з вами найважливішими подіями, які чекають нас на ці вихідні, 2 та 3 листопада, а також розповідає, чим ці дні особливі, які їх традиції, народні прикмети та заборони. 

Які свята відзначатимемо 2 та 3 листопада

У цю суботу, 2 листопада в Україні та світі зустрічатимуть такі події: 

  • Міжнародний день припинення безкарності за злочини проти журналістів;
  • День динамічної нешкідливості;
  • Всесвітній день сумчастого мурахоїда або День намбата (перша субота листопада).

У неділю, 3 листопада, багато свят, які важливі для українців:

  • День інженерних військ України;
  • День ракетних і артилерійних сил в Україні;
  • День працівника соціальної сфери в Україні;
  • Міжнародний день біосферних заповідників;
  • Всесвітній день медузи;
  • Всесвітній день косплея;
  • День нульових завдань.

Закликаємо кожного привітати наших захисників та захисниць з професійним святом, а також обов'язково підтримати не тільки теплим словом, а й діями. Кожен "донат" сьогодні на вагу золота. 

 

День ракетних і артилерійних сил в Україні
Форма військових Збройних сил України. Фото: depositphotos.com

Які церковні свята відзначатимемо у ці вихідні, 2 та 3 листопада

2 листопада в церковному календарі — день пам'яті святих Акиндіна, Пігасія, Анемподиста та з ними 7 тисяч мучеників. Вони працювали при дворі імператора Сапора II, який правив від 310 до 381 року і сповідували християнство.  Усі вони попри жорстокі катування залишилися вірними своїм переконанням, за що і були страчені. Усіх святих мучеників спалили живцем. 

 

2 листопада: День пам'яті святих Акиндіна, Пігасія, Анемподиста та з ними 7 тисяч мучеників
Святі Акиндіна, Пігасія, Анемподиста та інші з ними. Фото: google.com

Також у цю суботу згадують преподобного Маркіана, який народився у Кірі, місті Лікії. Був дуже поважний у Константинополі за свою святість та мудрість. Він багато писав про догматичні та аскетичні теми, а також про тлумачення Святого Письма. Він також брав участь у Соборах Церкви та захищав православну віру від єресей. Все своє життя він прожив у цнотливості та безшлюбності й помер у віці 99 років. Його мощі були поховані у храмі Святої Ірини.

 

Які церковні свята відзначатимемо у ці вихідні, 2 та 3 листопада
Преподобний Маркіан. Фото: google.com

3 листопада православні віряни в Україні вшановують пам'ять княжни Ганни Всеволодівни, яка присвятила своє життя Богу. Близько 1086 року її батько, князь Всеволод Ярославович, побудував для Ганни жіночий Андріївський монастир. Ганна стала його першою ігуменею. Вона доклала чимало зусиль, щоб обитель розвивалася. Головна її заслуга полягає в тому, що Ганна відкрила першу в Європі школу для дівчаток, де вони вивчали грамоту, спів та різні ремесла. 

 

Яке церковне свято 3 листопада
Княжна Ганна Всеволодівна. Фото: google.com

Що не можна робити 

У ці вихідні, 2 та 3 листопада, як і в будь-який інший день, церква засуджує сварки, конфлікти, лихослів'я, брехню, ненависть, жадобу та заздрість. Не можна відмовляти в допомозі тим, хто просить про неї.

За народними прикметами 2 листопада не можна:

  • вирушати в далеку дорогу;
  • зустрічатися з недругами;
  • вживати алкоголь;
  • залишати без нагляду вогонь;
  • лінуватися. 

А от у неділю, 3 листопада, слід дотримуватися таких заборон:

  • не можна пускати до будинку незнайомців;
  • знаходитися у натовпі;
  • підписувати серйозні угоди. 

Народні прикмети та традиції на 2 та 3 листопада

У народному календарі 2 листопада — свято Акиндін і Пигасій, Житниця. За старих часів цього дня обминали льон і коноплі, а також сушили в стодолах зерно. 

Серед наших предків існувало чимало цікавих прикмет на цей день: 

  • Якщо хмари 2 листопада пливуть проти вітру, чекайте на снігопад. 
  • Якщо небо затягнуте хмарами, прийде відлига.
  • Якщо кричать снігурі, до швидких морозів.

3 листопада — свято Ганна Холодна, оскільки погода з цього дня починала змінюватися, наставали холоди. Також наші предки вірили, що сон проти 3 листопада обов'язково збудеться, але його не можна нікому розповідати.

Цього дня вірили у такі прикмети:

  • Якщо сніг вже лежить, але на деревах ще не все листя обсипалося, наступний рік буде неврожайним.
  • Якщо миші почали рити ями, до похолодання.
  • Якщо вранці сильний мороз, чекайте на сніг.
  • Якщо до вечора тримається мороз, зима буде м'якою і теплою.

 

Народні прикмети та традиції на 2 та 3 листопада
Сніг серед осені. Фото: istockphoto.com

Хто святкуватиме День ангела 2 та 3 листопада та як назвати дитину

У цю суботу, 2 листопада, свої іменини відзначать:

  • Костянтини;
  • Альберти;
  • Леопольди;
  • Маркіяни;
  • Доменіки.

 

Хто святкуватиме День ангела 2 та 3 листопада та як назвати дитину
Статуетка янгола з крилами. Фото: depositphotos.com

А вже у неділі вітати з Днем ангела потрібно: 

  • Ганну;
  • Світлану;
  • Євдокію;
  • Богдана;
  • Василя;
  • Володимира;
  • Георгія;
  • Івана;
  • Іллю;
  • Йосипа;
  • Кузьму;
  • Миколу;
  • Олександра;
  • Павла;
  • Петра;
  • Семена;
  • Сергія;
  • Федора.

Нагадаємо, ми писали, які важливі церковні дати відзначатимуть українці у листопаді 2024 року за новим церковним календарем свят.

3 листопада традиції свята народні прикмети 2 листопада заборони

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

06:12 Ціни на оренду у Львові — як зросла вартість житла в Україні

06:10 Пенсія за мінімальної зарплати у 8 тис. грн — яка буде сума

06:03 В Одесі очікується сильний вітер — яка погода буде сьогодні

06:01 Ощадбанк не повернув вкрадені 6,5 тис. грн — вердикт суду

Термінова новина

05:54 Атака РФ на Київ — уламки БпЛА пошкодили вікна будинків

Ідея пасивного доходу — допоможе збільшити статок у 2024 - 80x80

Ідея пасивного доходу — допоможе збільшити статок у 2024

05:25 Сильний вітер та дощі по всій Україні — прогноз погоди

05:02 У Києві чути вибухи — що відомо

04:59 У Києві оголосили повітряну тривогу

04:30 Хто може бути звільнений від проходження БЗВП

04:07 Жорін підтвердив, що проблема СЗЧ зростає щодня

06:12 Ціни на оренду у Львові — як зросла вартість житла в Україні

06:10 Пенсія за мінімальної зарплати у 8 тис. грн — яка буде сума

06:03 В Одесі очікується сильний вітер — яка погода буде сьогодні

06:01 Ощадбанк не повернув вкрадені 6,5 тис. грн — вердикт суду

Термінова новина

05:54 Атака РФ на Київ — уламки БпЛА пошкодили вікна будинків

Ідея пасивного доходу — допоможе збільшити статок у 2024 - 80x80

Ідея пасивного доходу — допоможе збільшити статок у 2024

05:25 Сильний вітер та дощі по всій Україні — прогноз погоди

05:02 У Києві чути вибухи — що відомо

04:59 У Києві оголосили повітряну тривогу

04:30 Хто може бути звільнений від проходження БЗВП

04:07 Жорін підтвердив, що проблема СЗЧ зростає щодня

06:12 Ціни на оренду у Львові — як зросла вартість житла в Україні

1 листопада 2024
Новина з відео

21:59 Хто винен у колапсі київського метрополітену — розслідування

20:17 Наскільки одесити готові до вступу України в ЄС

06:42 Індекс борщу — як в Україні зросли ціни на традиційну страву

Ексклюзив

04:34 Сюрпризи бюджету на наступний рік — скільки коштуватиме долар

31 жовтня 2024

06:53 ТОП-10 шкіл Одеси у 2024 році — де найкраще готують до НМТ

06:24 Мобілізація та правила на кордоні — що зміниться з 1 листопада

Ексклюзив

04:33 Бомба сповільненої дії — що приховують глибини Чорного моря

30 жовтня 2024

06:50 ТОП-10 шкіл Харкова у 2024 році — де найкраще готують до НМТ

06:40 Які ціни на алюміній у жовтні — вартість 1 кг кольорових металів

Text

22:33 Грошей на компенсації за знищене житло більше немає, — Шуляк

Text

21:31 Хто занедбав міст Метро та яка його доля — деталі "Наша справа"

Text

17:50 Чи зміняться пенсії та тарифи у листопаді — ефір Вечір.LIVE

Text

17:42 Нардепка повідомила, на що розрахований бюджет на 2025 рік

Text

15:50 Шуляк пояснила, чому зараз неможливо провести вибори

Ідея пасивного доходу — допоможе збільшити статок у 2024 - 80x80

Ідея пасивного доходу — допоможе збільшити статок у 2024

Text

14:53 Україна майже підійшла до максимуму споживання — коли блекаути

Text

13:02 НАТО дозволить Польщі збивати ракети — ефір День.LIVE

Text

12:57 Коли війська КНДР з'являться на фронті — прогноз бійців ЗСУ

Text

12:13 Южаніна розкрила зміни у поданні декларацій чиновників

Text

11:33 Нардеп розкритикувала збільшення видатків Рахункової палати

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

06:22Що не казати працівнику ТЦК, якщо це ваш друг чи родич

24 жовтня 2024

15:54 Прокурор Дніпропетровщини оформив інвалідність у 46 років — його статки зросли

29 жовтня 2024

18:43 Хто підлягає мобілізації у листопаді 2024 року першочергово

28 жовтня 2024

09:08 Окупанти готуються до перекидання військ на ТОТ Запоріжжя

21 жовтня 2024

20:00 На чому правильно смажити яйця, щоб не нашкодити здоров'ю

24 жовтня 2024
Новина з відео

08:30 Кого з чоловіків не мають права мобілізувати примусово — пояснюють юристи

21 жовтня 2024

08:00 Українцям виплатять по 10,8 тис. грн у жовтні — деталі

24 жовтня 2024

10:37 Зарплати в ЗСУ з 1 листопада — відомо, які суми отримають бійці

25 жовтня 2024

07:01 ПриватБанк розірвав співпрацю з клієнтом за часте користування терміналом — деталі

04:31 Україна вже не зможе мобілізувати багато людей, заявив військовий