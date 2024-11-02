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Какие праздники ждать в выходные 2-3 ноября — традиции и запреты

2 ноября 2024 05:05
Светлана Зайцева - Редактор
Какие праздники встретим в выходные 2 и 3 ноября — важные традиции и запреты дня
Позитивная девушка гуляет по осеннему парку. Фото: freepik.com
Светлана Зайцева - Редактор

В эти выходные, 2 и 3 ноября, украинцев ждет немало профессиональных и международных праздников. В частности, будем поздравлять наших военных, которые служат в ракетных, инженерных войсках и артиллерии. Верующие в субботу будут чтить память святых Акиндина, Пигасия, Анемподиста и с ними 7 тысяч мучеников, а на следующий день почтят святую княжну Анну Всеволодовну. Новый год станет к нам еще ближе — в воскресенье останется 58 дней до главного праздника.

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Новини.LIVE делится с вами важнейшими событиями, которые ожидают нас на эти выходные, 2 и 3 ноября, а также рассказывает, чем эти дни особенные, каковы их традиции, народные приметы и запреты.

Какие праздники будем отмечать 2 и 3 ноября

В эту субботу, 2 ноября, в Украине и мире будут встречать следующие события:

  • Международный день прекращения безнаказанности за преступления против журналистов;
  • День динамической безвредности;
  • Всемирный день сумчатого муравьеда или День намбата (первая суббота ноября).

В воскресенье, 3 ноября, много праздников важных для украинцев:

  • День инженерных войск Украины;
  • День ракетных и артиллерийных сил;
  • День работника социальной сферы в Украине;
  • Международный день биосферных заповедников;
  • Всемирный день медузы;
  • Всемирный день косплея;
  • День нулевых задач.

Призываем каждого поздравить наших защитников и защитниц с профессиональным праздником, а также поддержать не только теплым словом, но и действиями. Каждый "донат" сегодня на вес золота.

 

День ракетных и артиллерийных сил в Украине
Форма военных Вооруженных Сил Украины. Фото: depositphotos.com

Какие церковные праздники отметим в эти выходные, 2 и 3 ноября

2 ноября в церковном календаре — день памяти святых Акиндина, Пигасия, Анемподиста и с ними 7 тысяч мучеников. Они работали при дворе правителя Сапора II, правившего от 310 до 381 года и исповедовавшего христианство. Все они несмотря на жестокие пытки остались верны своим убеждениям, за что и были казнены. Всех святых мучеников сожгли заживо.

 

2 ноября: День памяти святых Акиндина, Пигасия, Анемподиста и с ними 7 тысяч мучеников
Святые Акиндина, Пигасия, Анемподиста и другие с ними. Фото: google.com

Также в эту субботу вспоминают преподобного Маркиана, родившегося в Кире, городе Ликии. Был очень уважаемый в Константинополе за свою святость и мудрость. Он много писал о догматических и аскетических темах, а также о толковании Священного Писания. Он также участвовал в Соборах Церкви и защищал православную веру от ересей. Всю свою жизнь он прожил в целомудрии и безбрачии и умер в возрасте 99 лет. Его мощи были похоронены в храме Святой Ирины.

 

Какие церковные праздники отметим в эти выходные, 2 и 3 ноября
Преподобный Маркиан. Фото: google.com

3 ноября православные верующие в Украине чтят память княжны Анны Всеволодовны, которая посвятила свою жизнь Богу. Около 1086 ее отец, князь Всеволод Ярославич, построил для Анны женский Андреевский монастырь. Анна стала его первой настоятельницей. Она приложила немало усилий, чтобы обитель развивалась. Главная ее заслуга состоит в том, что Анна открыла первую в Европе школу для девочек, где они изучали грамоту, пение и разные ремесла.

 

Какой церковный праздник 3 ноября
Княжна Анна Всеволодовна. Фото: google.com

Что нельзя делать

В эти выходные, 2 и 3 ноября, как и в любой другой день, церковь осуждает ссоры, конфликты, сквернословие, ложь, ненависть, жажду и зависть. Нельзя отказывать в помощи просящим о ней.

По народным приметам 2 ноября нельзя:

  • отправляться в дальний путь;
  • встречаться с недругами;
  • употреблять алкоголь;
  • оставлять без присмотра огонь;
  • лениться.

А вот в воскресенье, 3 ноября, следует соблюдать следующие запреты:

  • нельзя пускать в дом незнакомцев;
  • находиться в толпе;
  • подписывать серьезные сделки.

Народные приметы и традиции на 2 и 3 ноября

В народном календаре 2 ноября — праздник Акиндин и Пигасий, Житница. В прежние времена в этот день обходили лен и коноплю, а также сушили зерно.

Среди наших предков было немало интересных примет на этот день:

  • Если облака 2 ноября плывут против ветра, ждите снегопада.
  • Если небо затянуто облаками, придет оттепель.
  • Если кричат снегури, к сильным морозам.

3 ноября — праздник Анна Холодная, поскольку погода с этого дня начинала меняться, наступали холода. Также наши предки верили, что сон против 3 ноября обязательно сбудется, но его нельзя никому рассказывать.

В этот день верили в следующие приметы:

  • Если снег уже лежит, но на деревьях еще не все листья осыпались, следующий год будет неурожайным.
  • Если мыши начали рыть ямы, к похолоданию.
  • Если утром сильный мороз, ждите снег.
  • Если до вечера держится мороз, зима будет мягкая и теплая.

 

Народные приметы и традиции на 2 и 3 ноября
Снег среди осени. Фото: istockphoto.com

Кто будет праздновать День ангела 2 и 3 ноября и как назвать ребенка

В эту субботу, 2 ноября, свои именины отметят:

  • Константины;
  • Альберты;
  • Леопольды;
  • Маркияны;
  • Доминики.

 

Кто будет праздновать День ангела 2 и 3 ноября и как назвать ребенка
Статуэтка ангела с крыльями. Фото: depositphotos.com

А уже в воскресенье поздравлять с Днем ангела нужно:

  • Анну;
  • Светлану;
  • Евдокию;
  • Богдана;
  • Василия;
  • Владимира;
  • Георгия;
  • Ивана;
  • Илью;
  • Иосифа;
  • Кузьму;
  • Николая;
  • Александра;
  • Павла;
  • Петра;
  • Семена;
  • Сергея;
  • Федора.

Напомним, мы писали, какие важные церковные даты будут отмечать украинцы в ноябре 2024 года по новому церковному календарю праздников.

3 ноября традиции праздники народные приметы 2 ноября запреты

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