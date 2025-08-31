Яке свято 31 серпня 2025 — народні прикмети, традиції та заборони

Віряни на богослужінні у церкві. Фото: pomisna.info

Останній день серпня в українському народному та церковному календарі має особливе значення. 31 серпня віряни відзначають Покладення чесного пояса Пресвятої Богородиці — унікальної реліквії, яка збереглася з часів земного життя Діви Марії. У народі ж цей день мав кілька назв — Купріянів день або Журавлинка. Наші предки вірили, що саме зараз можна зміцнити добробут родини та захистити дім від негараздів, а необережні вчинки здатні "викинути" щастя з оселі.

Новини.LIVE розповідає, яке сьогодні церковне свято, які існують традиції та заборони 31 серпня, які народні прикмети допоможуть передбачити погоду й долю, а також хто святкує іменини цього дня.

Церковне свято 31 серпня — історія та значення

Православні українці 31 серпня відзначають Покладення чесного пояса Пресвятої Богородиці. За переказами, цей пояс виткала сама Діва Марія з верблюжої вовни і перед Успінням передала апостолу Фомі. Святиня довгий час зберігалася в Єрусалимі, а у IV столітті її перенесли до Константинополя.

Пізніше пояс прикрасили золотими нитками на знак подяки за чудесне зцілення дружини імператора Льва Мудрого. З часом пояс Богородиці став символом духовного захисту та благодаті. Частини святині нині зберігаються у Ватопедському монастирі на Афоні, у Німеччині та Грузії, і досі вважаються чудотворними.

Покладення чесного пояса Пресвятої Богородиці. Фото: mefodiy.org.ua

Що не можна робити 31 серпня — головні заборони

Наші предки вірили, що в цей день діють особливі заборони, якщо їх порушити, можна накликати на себе усіляки негаразди. 31 серпня не можна:

починати нових справ — усе розпочате в кінці літа буде нестабільним;

сваритися та лаятися — конфлікти затягнуться надовго і принесуть неприємності;

викидати речі без потреби — разом із ними можна "викинути" добробут ;

; брати або давати грошей у борг — це може призвести до фінансових труднощів;

робити необов'язкових подарунків — з ними, за повір'ям, можна передати хвороби чи негатив.

Жінка молиться у церкві. Фото: pomisna.info

Яке народне свято відзначаємо 31 серпня 2025 — головні традиції

У народі цей день мав кілька назв — Купріянів день або Журавлинка. Вважалося, що саме зараз журавлі починають збиратися в ключі для відльоту у вирій. Люди йшли в ліс за журавлиною, якій приписували цілющі властивості. Зібрані ягоди вважали особливо корисними, їх сушили, готували ліки на зиму, робили морси, випічку.

Ще один символ цього дня — картопля нового врожаю. З неї готували прості страви, дякуючи Богові за врожай. Також 31 серпня вважали вдалим часом для прибирання дому та наведення порядку.

Ягоди журавлини та напій. Фото: depositphotos.com

Народні прикмети на 31 серпня

Наші пращури уважно стежили за природою й птахами, щоб передбачити майбутню погоду:

Журавлі летять низько — зима буде м'якою.

Журавлі високо в небі — до сильних морозів.

Багато мурашок утеплюють мурашники — зима буде суворою.

Вранці відсутня роса — осінь буде сухою.

Сильна роса вранці — до вологої осені.

Яскравий захід сонця — до врожайного року.

Журавель на заході сонця. Фото: pexels.com

Хто відзначає іменини 31 серпня

День ангела сьогодні святкують:

Володимир;

Геннадій;

Дмитро;

Іван;

Михайло;

Олександр.

Також пропонуємо ознайомитися з церковним календарем свят на вересень 2025 року, щоб дізнатися, які важливі дати на нас чекають.