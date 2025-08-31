Яке свято 31 серпня 2025 — народні прикмети, традиції та заборони

Яке свято 31 серпня — як сьогодні не "викинути" добробут
Останній день серпня в українському народному та церковному календарі має особливе значення. 31 серпня віряни відзначають Покладення чесного пояса Пресвятої Богородиці — унікальної реліквії, яка збереглася з часів земного життя Діви Марії. У народі ж цей день мав кілька назв — Купріянів день або Журавлинка. Наші предки вірили, що саме зараз можна зміцнити добробут родини та захистити дім від негараздів, а необережні вчинки здатні "викинути" щастя з оселі.
Новини.LIVE розповідає, яке сьогодні церковне свято, які існують традиції та заборони 31 серпня, які народні прикмети допоможуть передбачити погоду й долю, а також хто святкує іменини цього дня.
Церковне свято 31 серпня — історія та значення
Православні українці 31 серпня відзначають Покладення чесного пояса Пресвятої Богородиці. За переказами, цей пояс виткала сама Діва Марія з верблюжої вовни і перед Успінням передала апостолу Фомі. Святиня довгий час зберігалася в Єрусалимі, а у IV столітті її перенесли до Константинополя.
Пізніше пояс прикрасили золотими нитками на знак подяки за чудесне зцілення дружини імператора Льва Мудрого. З часом пояс Богородиці став символом духовного захисту та благодаті. Частини святині нині зберігаються у Ватопедському монастирі на Афоні, у Німеччині та Грузії, і досі вважаються чудотворними.
Що не можна робити 31 серпня — головні заборони
Наші предки вірили, що в цей день діють особливі заборони, якщо їх порушити, можна накликати на себе усіляки негаразди. 31 серпня не можна:
- починати нових справ — усе розпочате в кінці літа буде нестабільним;
- сваритися та лаятися — конфлікти затягнуться надовго і принесуть неприємності;
- викидати речі без потреби — разом із ними можна "викинути" добробут;
- брати або давати грошей у борг — це може призвести до фінансових труднощів;
- робити необов'язкових подарунків — з ними, за повір'ям, можна передати хвороби чи негатив.
Яке народне свято відзначаємо 31 серпня 2025 — головні традиції
У народі цей день мав кілька назв — Купріянів день або Журавлинка. Вважалося, що саме зараз журавлі починають збиратися в ключі для відльоту у вирій. Люди йшли в ліс за журавлиною, якій приписували цілющі властивості. Зібрані ягоди вважали особливо корисними, їх сушили, готували ліки на зиму, робили морси, випічку.
Ще один символ цього дня — картопля нового врожаю. З неї готували прості страви, дякуючи Богові за врожай. Також 31 серпня вважали вдалим часом для прибирання дому та наведення порядку.
Народні прикмети на 31 серпня
Наші пращури уважно стежили за природою й птахами, щоб передбачити майбутню погоду:
- Журавлі летять низько — зима буде м'якою.
- Журавлі високо в небі — до сильних морозів.
- Багато мурашок утеплюють мурашники — зима буде суворою.
- Вранці відсутня роса — осінь буде сухою.
- Сильна роса вранці — до вологої осені.
- Яскравий захід сонця — до врожайного року.
Хто відзначає іменини 31 серпня
День ангела сьогодні святкують:
- Володимир;
- Геннадій;
- Дмитро;
- Іван;
- Михайло;
- Олександр.
Також пропонуємо ознайомитися з церковним календарем свят на вересень 2025 року, щоб дізнатися, які важливі дати на нас чекають.
Читайте Новини.LIVE!