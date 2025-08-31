Видео
Главная Праздники Какой праздник 31 августа — как не "выбросить" благополучие

Какой праздник 31 августа — как не "выбросить" благополучие

Ua ru
Дата публикации 31 августа 2025 04:59
Какой праздник 31 августа 2025 — народные приметы, традиции и запреты
Верующие на богослужении в церкви. Фото: pomisna.info

Последний день августа в украинском народном и церковном календаре имеет особое значение. 31 августа верующие отмечают Положение честного пояса Пресвятой Богородицы — уникальной реликвии, которая сохранилась со времен земной жизни Девы Марии. В народе же этот день имел несколько названий — Куприянов день или Журавлинка. Наши предки верили, что именно сейчас можно укрепить благополучие семьи и защитить дом от невзгод, а неосторожные поступки способны "выбросить" счастье из дома.

Новини.LIVE рассказывает, какой сегодня церковный праздник, какие существуют традиции и запреты 31 августа, какие народные приметы помогут предсказать погоду и судьбу, а также кто празднует именины в этот день.

Читайте также:

Церковный праздник 31 августа — история и значение

Православные украинцы 31 августа отмечают Положение честного пояса Пресвятой Богородицы. По преданию, этот пояс соткала сама Дева Мария из верблюжьей шерсти и перед Успением передала апостолу Фоме. Святыня долгое время хранилась в Иерусалиме, а в IV веке ее перенесли в Константинополь.

Позже пояс украсили золотыми нитями в знак благодарности за чудесное исцеление жены императора Льва Мудрого. Со временем пояс Богородицы стал символом духовной защиты и благодати. Части святыни ныне хранятся в Ватопедском монастыре на Афоне, в Германии и Грузии, и до сих пор считаются чудотворными.

 

Церковный праздник 31 августа — история и значение
Положение честного пояса Пресвятой Богородицы. Фото: mefodiy.org.ua

Что нельзя делать 31 августа — главные запреты

Наши предки верили, что в этот день действуют особые запреты, если их нарушить, можно навлечь на себя всевозможные невзгоды. 31 августа нельзя:

  • начинать новых дел — все начатое в конце лета будет нестабильным;
  • ссориться и ругаться — конфликты затянутся надолго и принесут неприятности;
  • выбрасывать вещи без надобности — вместе с ними можно "выбросить" благополучие;
  • брать или давать деньги в долг — это может привести к финансовым трудностям;
  • делать необязательных подарков — с ними, по поверью, можно передать болезни или негатив.

 

Что нельзя делать 31 августа — главные запреты
Женщина молится в церкви. Фото: pomisna.info

Какой народный праздник отмечаем 31 августа 2025 года — главные традиции

В народе этот день имел несколько названий — Куприянов день или Журавлинка. Считалось, что именно сейчас журавли начинают собираться в ключи для отлета в теплые края. Люди шли в лес за клюквой, которой приписывали целебные свойства. Собранные ягоды считали особенно полезными, их сушили, готовили лекарства на зиму, делали морсы, выпечку.

Еще один символ этого дня — картофель нового урожая. Из него готовили простые блюда, благодаря Бога за урожай. Также 31 августа считали удачным временем для уборки дома и наведения порядка.

 

Какой народный праздник отмечаем 31 августа 2025 года — главные традиции
Ягоды клюквы и напиток. Фото: depositphotos.com

Народные приметы на 31 августа

Наши предки внимательно следили за природой и птицами, чтобы предсказать будущую погоду:

  • Журавли летят низко — зима будет мягкой.
  • Журавли высоко в небе — к сильным морозам.
  • Много муравьев утепляют муравейники — зима будет суровой.
  • Утром отсутствует роса — осень будет сухой.
  • Сильная роса утром — к влажной осени.
  • Яркий закат солнца — к урожайному году.

 

Народные приметы на 31 августа
Журавль на закате солнца. Фото: pexels.com

Кто отмечает именины 31 августа

День ангела сегодня празднуют:

  • Владимир;
  • Геннадий;
  • Дмитрий;
  • Иван;
  • Михаил;
  • Александр.

Также предлагаем ознакомиться с церковным календарем праздников на сентябрь 2025 года, чтобы узнать, какие важные даты нас ждут.

