Какой праздник 31 августа 2025 — народные приметы, традиции и запреты

Последний день августа в украинском народном и церковном календаре имеет особое значение. 31 августа верующие отмечают Положение честного пояса Пресвятой Богородицы — уникальной реликвии, которая сохранилась со времен земной жизни Девы Марии. В народе же этот день имел несколько названий — Куприянов день или Журавлинка. Наши предки верили, что именно сейчас можно укрепить благополучие семьи и защитить дом от невзгод, а неосторожные поступки способны "выбросить" счастье из дома.

Новини.LIVE рассказывает, какой сегодня церковный праздник, какие существуют традиции и запреты 31 августа, какие народные приметы помогут предсказать погоду и судьбу, а также кто празднует именины в этот день.

Церковный праздник 31 августа — история и значение

Православные украинцы 31 августа отмечают Положение честного пояса Пресвятой Богородицы. По преданию, этот пояс соткала сама Дева Мария из верблюжьей шерсти и перед Успением передала апостолу Фоме. Святыня долгое время хранилась в Иерусалиме, а в IV веке ее перенесли в Константинополь.

Позже пояс украсили золотыми нитями в знак благодарности за чудесное исцеление жены императора Льва Мудрого. Со временем пояс Богородицы стал символом духовной защиты и благодати. Части святыни ныне хранятся в Ватопедском монастыре на Афоне, в Германии и Грузии, и до сих пор считаются чудотворными.

Что нельзя делать 31 августа — главные запреты

Наши предки верили, что в этот день действуют особые запреты, если их нарушить, можно навлечь на себя всевозможные невзгоды. 31 августа нельзя:

начинать новых дел — все начатое в конце лета будет нестабильным;

ссориться и ругаться — конфликты затянутся надолго и принесут неприятности;

выбрасывать вещи без надобности — вместе с ними можно "выбросить" благополучие ;

; брать или давать деньги в долг — это может привести к финансовым трудностям;

делать необязательных подарков — с ними, по поверью, можно передать болезни или негатив.

Какой народный праздник отмечаем 31 августа 2025 года — главные традиции

В народе этот день имел несколько названий — Куприянов день или Журавлинка. Считалось, что именно сейчас журавли начинают собираться в ключи для отлета в теплые края. Люди шли в лес за клюквой, которой приписывали целебные свойства. Собранные ягоды считали особенно полезными, их сушили, готовили лекарства на зиму, делали морсы, выпечку.

Еще один символ этого дня — картофель нового урожая. Из него готовили простые блюда, благодаря Бога за урожай. Также 31 августа считали удачным временем для уборки дома и наведения порядка.

Народные приметы на 31 августа

Наши предки внимательно следили за природой и птицами, чтобы предсказать будущую погоду:

Журавли летят низко — зима будет мягкой.

Журавли высоко в небе — к сильным морозам.

Много муравьев утепляют муравейники — зима будет суровой.

Утром отсутствует роса — осень будет сухой.

Сильная роса утром — к влажной осени.

Яркий закат солнца — к урожайному году.

Кто отмечает именины 31 августа

День ангела сегодня празднуют:

Владимир;

Геннадий;

Дмитрий;

Иван;

Михаил;

Александр.

Также предлагаем ознакомиться с церковным календарем праздников на сентябрь 2025 года, чтобы узнать, какие важные даты нас ждут.