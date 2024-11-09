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Яке сьогодні, 9 листопада, свято — все про дату та традиції дня

9 листопада 2024 05:05
Світлана Зайцева - Редактор
9 листопада 2024 — яке сьогодні свято, народні прикмети та заборони
Дівчина з осіннім вінком та калиною. Фото: freepik.com
Світлана Зайцева - Редактор

Сьогодні, 9 листопада, наша держава святкує Всеукраїнський день працівників культури та аматорів народного мистецтва. Також Україна разом зі світом відзначає Міжнародний день боротьби проти фашизму, расизму та антисемітизму. Віряни цього дня згадують преподобну Матрону Константинопольську, а також вшановують пам'ять ікони Божої Матері "Скоропослушниця". До Нового року залишилося всього 52 дні. 

Новини.LIVE розкаже про інші важливі події, які відзначають 8 листопада, а також про традиції, заборони та прикмети цього дня.

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Який сьогодні, 9 листопада, день в Україні та світі 

9 листопада відзначаються кілька важливих свят і пам'ятних днів, що мають культурне, історичне та соціальне значення: 

  • Всеукраїнський день працівників культури та аматорів народного мистецтва. Заснований 2000 року, це свято підкреслює унікальність української культури, що збереглася попри труднощі. Цей день вшановує митців та аматорів, які є справжніми провідниками національної історії й культури.
  • Міжнародний день боротьби проти фашизму, расизму та антисемітизму. Ця дата вшановує пам'ять жертв "Кришталевої ночі" 1938 року, коли нацисти вперше напали на євреїв. День покликаний привернути увагу до боротьби проти проявів ненависті та насильства.
  • Всесвітній день свободи. Встановлений у США на честь падіння Берлінської стіни, він нагадує про значення свободи як основоположного права і закликає підтримувати демократичні цінності.
  • Всесвітній день усиновлення. Ініційований 2014 року цей день присвячений дітям, які потребують родини, і закликає суспільство підтримувати усиновлення як важливий крок до створення люблячих сімей.
  • Всесвітній день лізингу. Присвячений професіоналам у сфері лізингу, цей день підкреслює значення лізингових послуг, що допомагають бізнесу й економіці розвиватися.
  • День народження неонової реклами. У цей день вшановують винахід першої неонової вивіски 1911 року французом Джорджем Клодом. Неон став символом яскравої естетики, що оживлює наші міста й додає їм колориту.

 

Який сьогодні, 9 листопада, день в Україні та світі
Петріківський розпис. Скриншот з відео на Youtube

Яке сьогодні, 9 листопада, церковне свято

9 листопада у церковному календарі — День пам'яті святої Матрони Константинопольської. Свята Матрона жила в Малій Азії в V столітті. Вона була одружена, мала дочку, але згодом вирішила присвятити себе Богові. Після складних життєвих випробувань, коли довелося навіть переховуватися в монастирі під чоловічим ім'ям, Матрона заснувала жіночий монастир і вела праведне життя до самої смерті, доживши до 100 років.

 

Яке сьогодні, 9 листопада, церковне свято
Свята Матрона Константинопольська. Фото: blagovist.info

Також православні віряни 9 листопада вшановують ікону Божої Матері "Скоропослушниця". Ця чудотворна ікона, яка зберігається в монастирі на горі Афон, з'явилася ще в X столітті та прославилася численними чудесами. Вона відома тим, що допомагає усім, хто щиро звертається до неї за допомогою.

 

Яке сьогодні, 9 листопада, церковне свято
Ікона Божої Матері "Скоропослушниця". Фото: eparhia.vn.ua

Що не можна робити 9 листопада — головні заборони дня

Церковні заборони 9 листопада: 

  • не можна сваритися;
  • лихословити;
  • таїти образу;
  • злитися;
  • жалітися;
  • пліткувати;
  • обмовляти когось;
  • бажати зла;
  • відмовляти у допомозі. 

За народними прикметами цього дня не можна: 

  • планувати важливі зустрічі — справи можуть піти не так, як очікується;
  • стригти волосся, щоб не нашкодити здоров'ю;
  • виконувати важку фізичну роботу;
  • проводити багато часу за балаканиною. 

 

Що не можна робити 9 листопада — головні заборони дня
Дівчина у теплій хустці. Фото: freepik.com

Народні прикмети та традиції на 9 листопада

У народному календарі 9 листопада — свято Мотрони, Мотронин день. За звичаєм цього дня вже діставали та одягали зимові речі. 

Люди намагалися віддати свій непотрібний теплий одяг бідним та тим, хто його потребував. Вірили, що якщо позбутися непотрібного одягу, то минуле не буде тягнути назад.

Вірили у такі прикмети: 

  • Якщо 9 листопада йде дощ, наступного року чекайте на великий урожай пшениці. 
  • Якщо вранці помітили іній, урожаю вівса не буде.
  • Якщо цього дня вранці стоїть туман, скоро прийде відлига.
  • Якщо йде сніг, негода затягнеться надовго.
  • Якщо йде сніг і хмарно, до дощового травня.

 

Народні прикмети та традиції на 9 листопада
Красивий осінній пейзаж. Фото: c4.com.ua

Хто святкує День ангела 9 листопада та як назвати дитину

Сьогодні, 9 листопада, з іменинами вітають:

  • Антона;
  • Дмитра;
  • Олександра;
  • Віктора;
  • Іллю;
  • Семена;
  • Тимофія;
  • Костянтина;
  • Федора;
  • Матрону.

Також пропонуємо скористатися церковним календарем свят на листопад 2024 року, щоб не пропустити найважливіші події місяця. 

День ангела традиції 9 листопада свята народні прикмети заборони

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Ціни на продукти — як здорожчали м'ясо та ковбаса у 2024 році - 80x80

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