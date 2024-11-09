9 ноября 2024 — какой сегодня праздник, народные приметы и запреты

Девушка с осенним венком и калиной. Фото: freepik.com

Сегодня, 9 ноября, наше государство отмечает Всеукраинский день работников культуры и любителей народного искусства. Также Украина вместе с миром отмечает Международный день борьбы с фашизмом, расизмом и антисемитизмом. Верующие в этот день вспоминают преподобную Матрону Константинопольскую, а также чтят память иконы Божией Матери "Скоропослушница". До Нового года осталось всего 52 дня.

Новини.LIVE расскажет о других важных событиях, отмечаемых 8 ноября, а также о традициях, запретах и приметах этого дня.

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Какой сегодня, 9 ноября, день в Украине и мире

9 ноября отмечаются несколько важных праздников и памятных дней, имеющих культурное, историческое и социальное значение:

Всеукраинский день работников культуры и любителей народного искусства . Основанный в 2000 году, этот праздник подчеркивает уникальность украинской культуры, сохранившейся, несмотря на трудности. Этот день чествует художников и любителей, являющихся настоящими проводниками национальной истории и культуры.

. Основанный в 2000 году, этот праздник подчеркивает уникальность украинской культуры, сохранившейся, несмотря на трудности. Этот день чествует художников и любителей, являющихся настоящими проводниками национальной истории и культуры. Международный день борьбы против фашизма, расизма и антисемитизма . Эта дата чтит память жертв "Хрустальной ночи" 1938 года, когда нацисты впервые напали на евреев. День призван обратить внимание на борьбу против проявлений ненависти и насилия.

. Эта дата чтит память жертв "Хрустальной ночи" 1938 года, когда нацисты впервые напали на евреев. День призван обратить внимание на борьбу против проявлений ненависти и насилия. Всемирный день свободы . Установленный в США в честь падения Берлинской стены, он напоминает о значении свободы как основополагающего права и призывает поддерживать демократические ценности.

. Установленный в США в честь падения Берлинской стены, он напоминает о значении свободы как основополагающего права и призывает поддерживать демократические ценности. Всемирный день усыновления . Инициированный в 2014 году этот день посвящен детям, нуждающимся в семье, и призывает общество поддерживать усыновление как важный шаг к созданию любящих семей.

. Инициированный в 2014 году этот день посвящен детям, нуждающимся в семье, и призывает общество поддерживать усыновление как важный шаг к созданию любящих семей. Всемирный день лизинга . Посвященный профессионалам в сфере лизинга, этот день подчеркивает значение лизинговых услуг, помогающих бизнесу и экономике развиваться.

. Посвященный профессионалам в сфере лизинга, этот день подчеркивает значение лизинговых услуг, помогающих бизнесу и экономике развиваться. День рождения неоновой рекламы. В этот день чтят изобретение первой неоновой вывески 1911 французом Джорджем Клодом. Неон стал символом яркой эстетики, оживляющей наши города и придающей им колорита.

Петриковская роспись. Скриншот с видео на Youtube

Какой сегодня, 9 ноября, церковный праздник

9 ноября в церковном календаре — День памяти святой Матроны Константинопольской. Святая Матрона жила в Малой Азии в V веке. Она была замужем, имела дочь, но впоследствии решила посвятить себя Богу. После сложных жизненных испытаний, когда пришлось даже укрываться в монастыре под мужским именем, Матрона основала женский монастырь и вела праведную жизнь до самой смерти, дожив до 100 лет.

Святая Матрона Константинопольская. Фото: blagovist.info

Также православные верующие 9 ноября чествуют икону Божией Матери "Скоропослушница". Эта чудотворная икона, хранящаяся в монастыре на горе Афон, появилась еще в X веке и прославилась многочисленными чудесами. Она известна тем, что помогает всем, кто искренне обращается к ней за помощью.

Икона Божией Матери "Скоропослушница". Фото: eparhia.vn.ua

Что нельзя делать 9 ноября — главные запреты дня

Церковные запреты 9 ноября:

нельзя ссориться;

злословить;

таить обиду;

злиться;

жаловаться;

сплетничать;

оговаривать кого-то;

желать зла;

отказывать в помощи.

По народным приметам в этот день нельзя:

планировать важные встречи — дела могут пойти не так, как ожидается;

стричь волосы, чтобы не навредить здоровью;

выполнять тяжелую физическую работу;

проводить много времени за болтовней.

Девушка в теплом платке. Фото: freepik.com

Народные приметы и традиции на 9 ноября

В народном календаре 9 ноября — праздник Матрены, Матрений день. По обычаю в этот день уже доставали и одевали зимние вещи.

Люди пытались отдать свою ненужную теплую одежду бедным и нуждающимся. Верили, что если избавиться от ненужной одежды, то прошлое не будет тянуть назад.

Верили в следующие приметы:

Если 9 ноября идет дождь, в следующем году ждите большой урожай пшеницы.

Если утром заметили иней, урожая овса не будет.

Если в этот день утром стоит туман, то скоро придет оттепель.

Если идет снег, ненастье затянется надолго.

Если идет снег и облачно, к дождливому маю.

Красивый осенний пейзаж. Фото: c4.com.ua

Кто празднует День ангела 9 ноября и как назвать ребенка

Сегодня, 9 ноября, с именинами поздравляют:

Антона;

Дмитрия;

Александра;

Виктора;

Илью;

Семена;

Тимофея;

Константина;

Федора;

Матрону.

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