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Какой сегодня, 9 ноября, праздник — все о дате и традициях дня

9 ноября 2024 05:05
Светлана Зайцева - Редактор
9 ноября 2024 — какой сегодня праздник, народные приметы и запреты
Девушка с осенним венком и калиной. Фото: freepik.com
Светлана Зайцева - Редактор

Сегодня, 9 ноября, наше государство отмечает Всеукраинский день работников культуры и любителей народного искусства. Также Украина вместе с миром отмечает Международный день борьбы с фашизмом, расизмом и антисемитизмом. Верующие в этот день вспоминают преподобную Матрону Константинопольскую, а также чтят память иконы Божией Матери "Скоропослушница". До Нового года осталось всего 52 дня.

Новини.LIVE расскажет о других важных событиях, отмечаемых 8 ноября, а также о традициях, запретах и приметах этого дня.

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Какой сегодня, 9 ноября, день в Украине и мире

9 ноября отмечаются несколько важных праздников и памятных дней, имеющих культурное, историческое и социальное значение:

  • Всеукраинский день работников культуры и любителей народного искусства. Основанный в 2000 году, этот праздник подчеркивает уникальность украинской культуры, сохранившейся, несмотря на трудности. Этот день чествует художников и любителей, являющихся настоящими проводниками национальной истории и культуры.
  • Международный день борьбы против фашизма, расизма и антисемитизма. Эта дата чтит память жертв "Хрустальной ночи" 1938 года, когда нацисты впервые напали на евреев. День призван обратить внимание на борьбу против проявлений ненависти и насилия.
  • Всемирный день свободы. Установленный в США в честь падения Берлинской стены, он напоминает о значении свободы как основополагающего права и призывает поддерживать демократические ценности.
  • Всемирный день усыновления. Инициированный в 2014 году этот день посвящен детям, нуждающимся в семье, и призывает общество поддерживать усыновление как важный шаг к созданию любящих семей.
  • Всемирный день лизинга. Посвященный профессионалам в сфере лизинга, этот день подчеркивает значение лизинговых услуг, помогающих бизнесу и экономике развиваться.
  • День рождения неоновой рекламы. В этот день чтят изобретение первой неоновой вывески 1911 французом Джорджем Клодом. Неон стал символом яркой эстетики, оживляющей наши города и придающей им колорита.

 

Какой сегодня, 9 ноября, день в Украине и мире
Петриковская роспись. Скриншот с видео на Youtube

Какой сегодня, 9 ноября, церковный праздник

9 ноября в церковном календаре — День памяти святой Матроны Константинопольской. Святая Матрона жила в Малой Азии в V веке. Она была замужем, имела дочь, но впоследствии решила посвятить себя Богу. После сложных жизненных испытаний, когда пришлось даже укрываться в монастыре под мужским именем, Матрона основала женский монастырь и вела праведную жизнь до самой смерти, дожив до 100 лет.

 

Какой сегодня, 9 ноября, церковный праздник
Святая Матрона Константинопольская. Фото: blagovist.info

Также православные верующие 9 ноября чествуют икону Божией Матери "Скоропослушница". Эта чудотворная икона, хранящаяся в монастыре на горе Афон, появилась еще в X веке и прославилась многочисленными чудесами. Она известна тем, что помогает всем, кто искренне обращается к ней за помощью.

 

Какой сегодня, 9 ноября, церковный праздник
Икона Божией Матери "Скоропослушница". Фото: eparhia.vn.ua

Что нельзя делать 9 ноября — главные запреты дня

Церковные запреты 9 ноября:

  • нельзя ссориться;
  • злословить;
  • таить обиду;
  • злиться;
  • жаловаться;
  • сплетничать;
  • оговаривать кого-то;
  • желать зла;
  • отказывать в помощи.

По народным приметам в этот день нельзя:

  • планировать важные встречи — дела могут пойти не так, как ожидается;
  • стричь волосы, чтобы не навредить здоровью;
  • выполнять тяжелую физическую работу;
  • проводить много времени за болтовней.

 

Что нельзя делать 9 ноября — главные запреты дня
Девушка в теплом платке. Фото: freepik.com

Народные приметы и традиции на 9 ноября

В народном календаре 9 ноября — праздник Матрены, Матрений день. По обычаю в этот день уже доставали и одевали зимние вещи.

Люди пытались отдать свою ненужную теплую одежду бедным и нуждающимся. Верили, что если избавиться от ненужной одежды, то прошлое не будет тянуть назад.

Верили в следующие приметы:

  • Если 9 ноября идет дождь, в следующем году ждите большой урожай пшеницы.
  • Если утром заметили иней, урожая овса не будет.
  • Если в этот день утром стоит туман, то скоро придет оттепель.
  • Если идет снег, ненастье затянется надолго.
  • Если идет снег и облачно, к дождливому маю.

 

Народные приметы и традиции на 9 ноября
Красивый осенний пейзаж. Фото: c4.com.ua

Кто празднует День ангела 9 ноября и как назвать ребенка

Сегодня, 9 ноября, с именинами поздравляют:

  • Антона;
  • Дмитрия;
  • Александра;
  • Виктора;
  • Илью;
  • Семена;
  • Тимофея;
  • Константина;
  • Федора;
  • Матрону.

Также предлагаем воспользоваться церковным календарем праздников на ноябрь 2024 года, чтобы не пропустить важнейшие события месяца.

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03:25 Ночная атака дронов на Одессу — повреждены дома и авто

02:54 В Харькове было слышно звук взрыва

Цены на продукты — как подорожали мясо и колбаса в 2024 году - 80x80

Цены на продукты — как подорожали мясо и колбаса в 2024 году

02:17 Жорин против акцента только на количестве мобилизованных

01:32 Командир совершил незаконную вырубку деревьев — как наказал суд

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