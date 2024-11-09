9 ноября 2024 — какой сегодня праздник, народные приметы и запреты

Какой сегодня, 9 ноября, праздник — все о дате и традициях дня
Сегодня, 9 ноября, наше государство отмечает Всеукраинский день работников культуры и любителей народного искусства. Также Украина вместе с миром отмечает Международный день борьбы с фашизмом, расизмом и антисемитизмом. Верующие в этот день вспоминают преподобную Матрону Константинопольскую, а также чтят память иконы Божией Матери "Скоропослушница". До Нового года осталось всего 52 дня.
Новини.LIVE расскажет о других важных событиях, отмечаемых 8 ноября, а также о традициях, запретах и приметах этого дня.
Какой сегодня, 9 ноября, день в Украине и мире
9 ноября отмечаются несколько важных праздников и памятных дней, имеющих культурное, историческое и социальное значение:
- Всеукраинский день работников культуры и любителей народного искусства. Основанный в 2000 году, этот праздник подчеркивает уникальность украинской культуры, сохранившейся, несмотря на трудности. Этот день чествует художников и любителей, являющихся настоящими проводниками национальной истории и культуры.
- Международный день борьбы против фашизма, расизма и антисемитизма. Эта дата чтит память жертв "Хрустальной ночи" 1938 года, когда нацисты впервые напали на евреев. День призван обратить внимание на борьбу против проявлений ненависти и насилия.
- Всемирный день свободы. Установленный в США в честь падения Берлинской стены, он напоминает о значении свободы как основополагающего права и призывает поддерживать демократические ценности.
- Всемирный день усыновления. Инициированный в 2014 году этот день посвящен детям, нуждающимся в семье, и призывает общество поддерживать усыновление как важный шаг к созданию любящих семей.
- Всемирный день лизинга. Посвященный профессионалам в сфере лизинга, этот день подчеркивает значение лизинговых услуг, помогающих бизнесу и экономике развиваться.
- День рождения неоновой рекламы. В этот день чтят изобретение первой неоновой вывески 1911 французом Джорджем Клодом. Неон стал символом яркой эстетики, оживляющей наши города и придающей им колорита.
Какой сегодня, 9 ноября, церковный праздник
9 ноября в церковном календаре — День памяти святой Матроны Константинопольской. Святая Матрона жила в Малой Азии в V веке. Она была замужем, имела дочь, но впоследствии решила посвятить себя Богу. После сложных жизненных испытаний, когда пришлось даже укрываться в монастыре под мужским именем, Матрона основала женский монастырь и вела праведную жизнь до самой смерти, дожив до 100 лет.
Также православные верующие 9 ноября чествуют икону Божией Матери "Скоропослушница". Эта чудотворная икона, хранящаяся в монастыре на горе Афон, появилась еще в X веке и прославилась многочисленными чудесами. Она известна тем, что помогает всем, кто искренне обращается к ней за помощью.
Что нельзя делать 9 ноября — главные запреты дня
Церковные запреты 9 ноября:
- нельзя ссориться;
- злословить;
- таить обиду;
- злиться;
- жаловаться;
- сплетничать;
- оговаривать кого-то;
- желать зла;
- отказывать в помощи.
По народным приметам в этот день нельзя:
- планировать важные встречи — дела могут пойти не так, как ожидается;
- стричь волосы, чтобы не навредить здоровью;
- выполнять тяжелую физическую работу;
- проводить много времени за болтовней.
Народные приметы и традиции на 9 ноября
В народном календаре 9 ноября — праздник Матрены, Матрений день. По обычаю в этот день уже доставали и одевали зимние вещи.
Люди пытались отдать свою ненужную теплую одежду бедным и нуждающимся. Верили, что если избавиться от ненужной одежды, то прошлое не будет тянуть назад.
Верили в следующие приметы:
- Если 9 ноября идет дождь, в следующем году ждите большой урожай пшеницы.
- Если утром заметили иней, урожая овса не будет.
- Если в этот день утром стоит туман, то скоро придет оттепель.
- Если идет снег, ненастье затянется надолго.
- Если идет снег и облачно, к дождливому маю.
Кто празднует День ангела 9 ноября и как назвать ребенка
Сегодня, 9 ноября, с именинами поздравляют:
- Антона;
- Дмитрия;
- Александра;
- Виктора;
- Илью;
- Семена;
- Тимофея;
- Константина;
- Федора;
- Матрону.
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