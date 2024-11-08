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Яке сьогодні, 8 листопада, свято — все про дату та традиції дня

8 листопада 2024 05:05
Світлана Зайцева - Редактор
8 листопада 2024 — яке сьогодні свято, народні прикмети та заборони на Михайлів день
Усміхнена дівчина з осіннім листям. Фото: freepik.com
Світлана Зайцева - Редактор

Сьогодні, 8 листопада, Всесвітній день містобудування, який привертає увагу до урбанізму та розвитку. Також День без Wi-Fi. Віряни відзначають велике свято — Собор архистратига Михаїла або Михайлів день. Новий рік стає до нас ще ближчим. До довгоочікуваної події залишилося всього 53 дні. 

Новини.LIVE розповість вам, які ще важливі та значущі події зустрінемо 8 листопади, які є традиції, заборони та прикмети дня. 

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Який сьогодні, 8 листопада, день в Україні та світі 

8 листопада — день, багатий на події, що відзначаються у всьому світі. У цей день звертається увага на різні аспекти життя — від міського планування до музики й прав людин: 

  • Всесвітній день містобудування. Це свято, засноване 1949 року професором Карлосом Маріа Деллеп'яне, акцентує увагу на важливості правильного планування міст для комфортного життя, екології та економіки. Сучасне містобудування ставить в пріоритет сталість, доступність інфраструктури та турботу про майбутні покоління.
  • Всесвітній день без Wi-Fi. Цей день нагадує про необхідність відключитися від інтернету й присвятити час особистому спілкуванню, відпочинку та розвитку. Насолодитися моментом офлайн із близькими чи захопитися улюбленим хобі.
  • Міжнародний день радіології (День рентгенівських променів). Заснований на честь відкриття рентгенівських променів Вільгельмом Рентгеном 1895 року. Цей винахід став революційним у медицині й змінив підхід до діагностики.
  • Всесвітній день піаніста. Неформальне свято, яке об'єднує музикантів та шанувальників фортепіанної музики. Воно дає можливість насолодитися творами для піаніно та підтримати молодих талантів у їхньому творчому розвитку.
  • Міжнародний день каламбурів. Любителі гри слів святкують цей день, створюючи дотепи та жарти. Це свято підкреслює значення креативності та розвиває мовні здібності, а в соцмережах часто організовують конкурси на найкращі каламбури.
  • День солідарності з інтерсекс-людьми. Цей день привертає увагу до інтерсекс-людей та їхніх прав. Він спрямований на подолання стигматизації, підвищення обізнаності та захист прав інтерсекс-спільноти, зокрема проти медичних втручань без згоди.

 

Всесвітній день містобудування
Всесвітній день містобудування. Фото: google.com

Яке сьогодні, 8 листопада, церковне свято

8 листопада православні християни відзначають Собор архистратига Михаїла та інших Небесних Сил. Це свято присвячене архангелу Михаїлу, якого вважають захисником віри та поборником істини. У християнській традиції Михаїл очолює воїнство, що бореться проти зла, а його ім'я означає "Хто, як Бог", підкреслюючи силу та вірність Господу.

Собор архистратига Михаїла також є днем вшанування всіх ангелів-охоронців, які допомагають людям, захищають і підтримують у важкі моменти життя. Віряни звертаються до архангела Михаїла з молитвами про захист і заступництво. У храмах на честь цього свята проходять урочисті служби та молебні.

 

Яке сьогодні, 8 листопада, церковне свято
Ікона Архангела Михаїла. Фото: risu.ua

Що не можна робити 8 листопада — головні заборони дня

8 листопада, у церковне свято Собору архистратига Михаїла важливо уникати грубих слів, наклепів, пліток та осуду. Церква закликає утримуватися від заздрощів і жадібності, адже день спрямований на духовне очищення та мир у думках і діях.

За народними прикметами цього дня не можна: 

  • скаржитися на долю;
  • відмовляти у допомозі;
  • брати в руки гострі предмети, пиляти або рубати — вважається, що можна легко поранитися;
  • мити волосся — змиєте "розум";
  • робити добрі справи в корисливих цілях.

 

Що не можна робити 8 листопада — головні заборони дня
Ікона архангела Михаїла. Фото: galinfo.com.ua

Народні прикмети та традиції на 8 листопада

За народними прикметами 8 листопада — Михайлів день, Михайла, його пов'язують із початком справжньої зими. Вважається, що з цієї дати потепління можна не чекати до весни.

Наші пращури вірили у такі прикмети цього дня: 

  • Якщо 8 листопада ви помітили, що на хвойних деревах дуже мало шишок, зима буде теплою.
  • Якщо цей день виявився сонячним та теплим, зима буде суворою.
  • Якщо вранці стоїть густий туман, о потепління найближчими днями.
  • Якщо день видався холодним, весна буде такою самою.  
  • Якщо вранці 8 листопада мороз, то у грудні варто чекати багато снігу. 

 

Народні прикмети та традиції на 8 листопада
Шишка на хвойному дереві. Фото: pixabay.com

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Сьогодні з іменинами обов'язково вітають:

  • Михайла;
  • Павла;
  • Гаврила;
  • Марту. 

Також пропонуємо скористатися церковним календарем свят на листопад 2024 року, щоб не пропустити найважливіші події місяця. 

народні прикмети традиції свята Михайлів день 8 листопада заборони

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