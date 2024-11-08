8 листопада 2024 — яке сьогодні свято, народні прикмети та заборони на Михайлів день

Усміхнена дівчина з осіннім листям. Фото: freepik.com

Сьогодні, 8 листопада, Всесвітній день містобудування, який привертає увагу до урбанізму та розвитку. Також День без Wi-Fi. Віряни відзначають велике свято — Собор архистратига Михаїла або Михайлів день. Новий рік стає до нас ще ближчим. До довгоочікуваної події залишилося всього 53 дні.

Новини.LIVE розповість вам, які ще важливі та значущі події зустрінемо 8 листопади, які є традиції, заборони та прикмети дня.

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Який сьогодні, 8 листопада, день в Україні та світі

8 листопада — день, багатий на події, що відзначаються у всьому світі. У цей день звертається увага на різні аспекти життя — від міського планування до музики й прав людин:

Всесвітній день містобудування . Це свято, засноване 1949 року професором Карлосом Маріа Деллеп'яне, акцентує увагу на важливості правильного планування міст для комфортного життя, екології та економіки. Сучасне містобудування ставить в пріоритет сталість, доступність інфраструктури та турботу про майбутні покоління.

. Це свято, засноване 1949 року професором Карлосом Маріа Деллеп'яне, акцентує увагу на важливості правильного планування міст для комфортного життя, екології та економіки. Сучасне містобудування ставить в пріоритет сталість, доступність інфраструктури та турботу про майбутні покоління. Всесвітній день без Wi-Fi . Цей день нагадує про необхідність відключитися від інтернету й присвятити час особистому спілкуванню, відпочинку та розвитку. Насолодитися моментом офлайн із близькими чи захопитися улюбленим хобі.

. Цей день нагадує про необхідність відключитися від інтернету й присвятити час особистому спілкуванню, відпочинку та розвитку. Насолодитися моментом офлайн із близькими чи захопитися улюбленим хобі. Міжнародний день радіології (День рентгенівських променів) . Заснований на честь відкриття рентгенівських променів Вільгельмом Рентгеном 1895 року. Цей винахід став революційним у медицині й змінив підхід до діагностики.

. Заснований на честь відкриття рентгенівських променів Вільгельмом Рентгеном 1895 року. Цей винахід став революційним у медицині й змінив підхід до діагностики. Всесвітній день піаніста . Неформальне свято, яке об'єднує музикантів та шанувальників фортепіанної музики. Воно дає можливість насолодитися творами для піаніно та підтримати молодих талантів у їхньому творчому розвитку.

. Неформальне свято, яке об'єднує музикантів та шанувальників фортепіанної музики. Воно дає можливість насолодитися творами для піаніно та підтримати молодих талантів у їхньому творчому розвитку. Міжнародний день каламбурів . Любителі гри слів святкують цей день, створюючи дотепи та жарти. Це свято підкреслює значення креативності та розвиває мовні здібності, а в соцмережах часто організовують конкурси на найкращі каламбури.

. Любителі гри слів святкують цей день, створюючи дотепи та жарти. Це свято підкреслює значення креативності та розвиває мовні здібності, а в соцмережах часто організовують конкурси на найкращі каламбури. День солідарності з інтерсекс-людьми. Цей день привертає увагу до інтерсекс-людей та їхніх прав. Він спрямований на подолання стигматизації, підвищення обізнаності та захист прав інтерсекс-спільноти, зокрема проти медичних втручань без згоди.

Всесвітній день містобудування. Фото: google.com

Яке сьогодні, 8 листопада, церковне свято

8 листопада православні християни відзначають Собор архистратига Михаїла та інших Небесних Сил. Це свято присвячене архангелу Михаїлу, якого вважають захисником віри та поборником істини. У християнській традиції Михаїл очолює воїнство, що бореться проти зла, а його ім'я означає "Хто, як Бог", підкреслюючи силу та вірність Господу.

Собор архистратига Михаїла також є днем вшанування всіх ангелів-охоронців, які допомагають людям, захищають і підтримують у важкі моменти життя. Віряни звертаються до архангела Михаїла з молитвами про захист і заступництво. У храмах на честь цього свята проходять урочисті служби та молебні.

Ікона Архангела Михаїла. Фото: risu.ua

Що не можна робити 8 листопада — головні заборони дня

8 листопада, у церковне свято Собору архистратига Михаїла важливо уникати грубих слів, наклепів, пліток та осуду. Церква закликає утримуватися від заздрощів і жадібності, адже день спрямований на духовне очищення та мир у думках і діях.

За народними прикметами цього дня не можна:

скаржитися на долю;

відмовляти у допомозі;

брати в руки гострі предмети, пиляти або рубати — вважається, що можна легко поранитися;

мити волосся — змиєте "розум";

робити добрі справи в корисливих цілях.

Ікона архангела Михаїла. Фото: galinfo.com.ua

Народні прикмети та традиції на 8 листопада

За народними прикметами 8 листопада — Михайлів день, Михайла, його пов'язують із початком справжньої зими. Вважається, що з цієї дати потепління можна не чекати до весни.

Наші пращури вірили у такі прикмети цього дня:

Якщо 8 листопада ви помітили, що на хвойних деревах дуже мало шишок, зима буде теплою.

Якщо цей день виявився сонячним та теплим, зима буде суворою.

Якщо вранці стоїть густий туман, о потепління найближчими днями.

Якщо день видався холодним, весна буде такою самою.

Якщо вранці 8 листопада мороз, то у грудні варто чекати багато снігу.

Шишка на хвойному дереві. Фото: pixabay.com

Хто святкує День ангела 8 листопада та як назвати дитину

Сьогодні з іменинами обов'язково вітають:

Михайла;

Павла;

Гаврила;

Марту.

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