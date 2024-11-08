8 ноября 2024 — какой сегодня праздник, народные приметы и запреты на Михайлов день

Улыбающаяся девушка с осенним листком. Фото: freepik.com

Сегодня, 8 ноября, Всемирный день градостроительства, привлекающий внимание к урбанизму и развитию. Также День без Wi-Fi. Верующие отмечают большой праздник — Собор архистратига Михаила или Михайлов день. Новый год становится еще ближе. До долгожданного события осталось всего 53 дня.

Новини.LIVE расскажет вам, какие еще важные и значимые события встретим 8 ноября, какие есть традиции, запреты и приметы дня.

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8 ноября — день, богатый событиями, отмечаемыми во всем мире. В этот день обращается внимание на разные аспекты жизни — от городского планирования до музыки и прав человека:

Всемирный день градостроительства . Этот праздник, основанный в 1949 году профессором Карлосом Мариа Деллепьяне, акцентирует внимание на важности правильного планирования городов для комфортной жизни, экологии и экономики. Современное градостроительство ставит в приоритет постоянство, доступность инфраструктуры и заботу о будущих поколениях.

. Этот праздник, основанный в 1949 году профессором Карлосом Мариа Деллепьяне, акцентирует внимание на важности правильного планирования городов для комфортной жизни, экологии и экономики. Современное градостроительство ставит в приоритет постоянство, доступность инфраструктуры и заботу о будущих поколениях. Всемирный день без Wi-Fi . Этот день напоминает о необходимости отключиться от интернета и посвятить время личному общению, отдыху и развитию. Насладиться моментом офлайн с близкими или увлечься любимым хобби.

. Этот день напоминает о необходимости отключиться от интернета и посвятить время личному общению, отдыху и развитию. Насладиться моментом офлайн с близкими или увлечься любимым хобби. Международный день радиологии (День рентгеновских лучей) . Основан в честь открытия рентгеновских лучей Вильгельмом Рентгеном в 1895 году. Настоящее изобретение стало революционным в медицине и изменило подход к диагностике.

. Основан в честь открытия рентгеновских лучей Вильгельмом Рентгеном в 1895 году. Настоящее изобретение стало революционным в медицине и изменило подход к диагностике. Всемирный день пианиста . Неформальный праздник, объединяющий музыкантов и поклонников фортепианной музыки. Оно позволяет насладиться произведениями для пианино и поддержать молодых талантов в их творческом развитии.

. Неформальный праздник, объединяющий музыкантов и поклонников фортепианной музыки. Оно позволяет насладиться произведениями для пианино и поддержать молодых талантов в их творческом развитии. Международный день каламбуров . Любители игры слов празднуют этот день, создавая шутки. Этот праздник подчеркивает значение креативности и развивает языковые способности, а в соцсетях часто организуют конкурсы на лучшие каламбуры.

. Любители игры слов празднуют этот день, создавая шутки. Этот праздник подчеркивает значение креативности и развивает языковые способности, а в соцсетях часто организуют конкурсы на лучшие каламбуры. День солидарности с интерсекс-людьми. Этот день обращает внимание на интерсекс-людей и их права. Он направлен на преодоление стигматизации, повышение осведомленности и защиту прав интерсекс-сообщества, в частности, против медицинских вмешательств без согласия.

Всемирный день градостроительства. Фото: google.com

Какой сегодня, 8 ноября, церковный праздник

8 ноября православные христиане отмечают Собор Архистратига Михаила и других Небесных Сил. Этот праздник посвящен архангелу Михаилу, который считается защитником веры и поборником истины. В христианской традиции Михаил возглавляет воинство, борющееся против зла, а его имя означает "Кто как Бог", подчеркивая силу и верность Господу.

Собор архистратига Михаила также является днем чествования всех ангелов-хранителей, которые помогают людям, защищают и поддерживают в трудные моменты жизни. Верующие обращаются к архангелу Михаилу с молитвами о защите и покровительстве. В храмах в честь этого праздника проходят торжественные службы и молебни.

Икона Архангела Михаила. Фото: risu.ua

Что нельзя делать 8 ноября — главные запреты дня

8 ноября, в церковный праздник Собора архистратига Михаила важно избегать грубых слов, клеветы, сплетен и осуждения. Церковь призывает воздерживаться от зависти и алчности, ведь день направлен на духовное очищение и мир в мыслях и действиях.

По народным приметам в этот день нельзя:

жаловаться на судьбу;

отказывать в помощи;

брать в руки острые предметы, пилить или рубить — считается, что можно легко пораниться;

мыть волосы — смоете "ум";

делать добрые дела в корыстных целях.

Икона Архангела Михаила. Фото: galinfo.com.ua

Народные приметы и традиции на 8 ноября

По народным приметам 8 ноября — Михайлов день, Михаила, его связывают с началом настоящей зимы. Считается, что с этой даты можно не ждать тепла до весны.

Наши предки в этот день верили в такие приметы:

Если 8 ноября вы заметили, что на хвойных деревьях очень мало шишек, зима будет теплой.

Если утром стоит густой туман, то потепление стоит ждать в ближайшие дни.

Если день выдался холодным, весна будет такой же.

Если утром 8 ноября мороз, то в декабре следует ожидать много снега.

Шишка на хвойном дереве. Фото: pixabay.com

Кто празднует День ангела 8 ноября и как назвать ребенка

Сегодня с именинами обязательно поздравляют:

Михаила;

Павла;

Гаврила;

Марту.

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