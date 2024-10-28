Яке свято 28 жовтня 2024 — прикмети, традиції та заборони у день святої Параскеви

Дівчина гуляю у місті восени. Фото: freepik.com

Сьогодні, 28 жовтня, День визволення України від фашистських загарбників. Також українці святкують День бабусів та дідусів. Віряни цього дня вшановують пам'ять святої Параскеви. Новий рік стає ще ближчим — залишилося 64 дні.

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Новини.LIVE розповідає Вам, які ще важливі події зустрінемо 28 жовтня, чим цей день особливий, а також про його традиції, народні прикмети та головні заборони.

Який сьогодні, 28 жовтня, день в Україні та світі

Понеділок, 28 жовтня — це день, що відзначається різними важливими подіями та святами, серед них є як міжнародні, так і українські:

День визволення України від фашистських загарбників . Ця пам'ятна дата присвячена визволенню українських земель під час Другої світової війни, коли 28 жовтня 1944 року остаточно вигнали фашистських загарбників. Це стало можливим завдяки 15 масштабним військовим операціям, що мали стратегічне значення. День був офіційно затверджений 2009 року.

. Ця пам'ятна дата присвячена визволенню українських земель під час Другої світової війни, коли 28 жовтня 1944 року остаточно вигнали фашистських загарбників. Це стало можливим завдяки 15 масштабним військовим операціям, що мали стратегічне значення. День був офіційно затверджений 2009 року. День бабусь та дідусів . В Україні День бабусь і дідусів також відзначають 28 жовтня. Цей день нагадує нам про важливість піклування про найстарших членів родини, які завжди підтримують та діляться своєю мудрістю. Він створений для того, щоб ми могли приділити увагу своїм рідним бабусям та дідусям і висловити вдячність за їхню турботу

. В Україні День бабусь і дідусів також відзначають 28 жовтня. Цей день нагадує нам про важливість піклування про найстарших членів родини, які завжди підтримують та діляться своєю мудрістю. Він створений для того, щоб ми могли приділити увагу своїм рідним бабусям та дідусям і висловити вдячність за їхню турботу Всесвітній тиждень інсульту . Починаючи з 2004 року, Всесвітній тиждень інсульту привертає увагу до серйозності захворювання, його профілактики та важливості вчасної допомоги. Інсульт може мати серйозні наслідки для здоров'я, тому цей тиждень спрямований на підвищення обізнаності щодо профілактики та лікування.

. Починаючи з 2004 року, Всесвітній тиждень інсульту привертає увагу до серйозності захворювання, його профілактики та важливості вчасної допомоги. Інсульт може мати серйозні наслідки для здоров'я, тому цей тиждень спрямований на підвищення обізнаності щодо профілактики та лікування. Міжнародний день креольської культури . Цей день, який відзначається з 1983 року, підтримує культурну спадщину креольських спільнот у різних країнах. Ініційований ЮНЕСКО, він популяризує креольську мову та традиції, зберігаючи унікальність цієї культури для майбутніх поколінь.

. Цей день, який відзначається з 1983 року, підтримує культурну спадщину креольських спільнот у різних країнах. Ініційований ЮНЕСКО, він популяризує креольську мову та традиції, зберігаючи унікальність цієї культури для майбутніх поколінь. Всесвітній день дзюдо . Відзначається на честь засновника дзюдо Дзігоро Кано, який створив школу "Кодокан" 1882 року. Дзюдо — це не тільки бойове мистецтво, а й філософія м'якого підходу та мирного подолання конфліктів. День дзюдо нагадує про цінності цього спорту та його популярність у світі.

. Відзначається на честь засновника дзюдо Дзігоро Кано, який створив школу "Кодокан" 1882 року. Дзюдо — це не тільки бойове мистецтво, а й філософія м'якого підходу та мирного подолання конфліктів. День дзюдо нагадує про цінності цього спорту та його популярність у світі. Міжнародний день анімації . Святкується завдяки ініціативі французького відділення ASIFA з 2002 року. Анімація, що почалася з "Оптичного театру" Еміля Рейно 1892 року, сьогодні охоплює значну частину кіноіндустрії. Це свято віддає шану митцям анімації та інноваціям, що приносять радість глядачам у всьому світі.

. Святкується завдяки ініціативі французького відділення ASIFA з 2002 року. Анімація, що почалася з "Оптичного театру" Еміля Рейно 1892 року, сьогодні охоплює значну частину кіноіндустрії. Це свято віддає шану митцям анімації та інноваціям, що приносять радість глядачам у всьому світі. Міжнародний день шкільних бібліотек. Відзначається щорічно у четвертий понеділок жовтня, і покликаний нагадати про значення бібліотек у навчальному процесі. Шкільні бібліотеки сприяють розвитку любові до читання, навчають критичного мислення та допомагають дітям орієнтуватися у світі інформації. ЮНЕСКО підтримує це свято, акцентуючи на значенні шкільних бібліотек для майбутнього освіти.

День визволення України від фашистських загарбників. Фото: google.com

Яке сьогодні, 28 жовтня, церковне свято

28 жовтня православна церква вшановує пам'ять святої Параскеви, яка відома своєю відданістю християнській вірі. Параскева народилася в заможній родині в місті Іконій (нині Туреччина), але вже в юному віці обрала шлях аскетизму та відмови від матеріальних благ заради служіння Богу. Її ім’я, що перекладається як "п’ятниця", пов’язане з днем її народження або з особливим духовним значенням.

За часів гонінь на християн при імператорі Діоклетіані, Параскеву заарештували через відмову зректися віри. Її піддали жорстоким тортурам, проте вона залишалася непохитною. Зрештою, її стратили, і вона прийняла мученицьку смерть як символ своєї відданості Христу. Цей день вважається святом на честь мужності та стійкості віри святої Параскеви, і багато вірян звертаються до неї в молитвах, просячи захисту та допомоги в скрутні часи.

Свята мучениця Параскева. Фото: p-uapc.te.ua

Також 28 жовтня вшановують пам'ять преподобного Йова Почаївського. Святий відомий своєю духовною силою та чудотворіннями. Йов Почаївський народився в Галичині у XVI столітті, а вже у 12 років став монахом. Він обрав шлях служіння і незабаром став настоятелем Дубенського монастиря, де допоміг у виданні Острозької Біблії. Згодом Йов переїхав на Почаївську гору, де став одним із засновників Почаївської лаври.

Преподобний Йов написав численні твори для захисту православ'я, а також заснував типографію в Почаєві, що сприяло розвитку духовної літератури. Після його смерті 1651 року, мощі Йова були знайдені нетлінними, що лише підтвердило його статус святого. У цей день віряни згадують преподобного Йова і звертаються до нього з молитвами про духовне зміцнення та зцілення.

Пам'ять преподобного Йова Почаївського. Фото: uapc.te.ua

Що не можна робити 28 жовтня — головні заборони дня

Цього дня є традиційні обмеження, яких варто дотримуватися вірянам. У церковне свято 28 жовтня не можна:

сваритися;

ображати когось;

мститися;

бажати іншим зла;

заздрити;

осуджувати;

обмовляти когось;

пліткувати;

лінуватися;

лихословити;

бути жадібним;

відмови у допомозі тим, хто її потребує.

За народними прикметами 28 жовтня категорично заборонено:

займатися рукоділлям — у народі вважається, що це може призвести до неприємностей у родині;

розчісувати волосся — існує віра, що дівчата, які розчісують волосся чи миють голову, можуть втратити шанси на швидкий та щасливий шлюб;

— існує віра, що дівчата, які розчісують волосся чи миють голову, можуть втратити шанси на швидкий та щасливий шлюб; позичати речі — за прикметами, будь-які предмети, особливо цінні, не варто віддавати чи позичати, аби "не віддати" своє щастя;

веселитися — це може накликати сльози та неприємності в майбутньому;

погано говорити про покійників — інакше їхня душа не знайде спокою.

Вірянка у церкві на богослужіння. Фото: pomisna.info

Народні прикмети та традиції на 28 жовтня

28 жовтня в народному календарі — день пам'яті святої Параскеви, також відомий як Параскева П'ятниця або Параскева Льняниця. З давніх-давен ця дата знаменувала початок обробки льону, який використовували в побуті. Перший пучок льону завжди освячували в церкві, а потім прикріплювали біля ікони святої Параскеви для захисту родини.

Особливо шанованим цей день був серед жінок, оскільки Параскева П'ятниця вважалася покровителькою материнства та сімейного затишку. Коли свято випадало на п'ятницю, дівчата молилися про швидке заміжжя, а жінки та чоловіки приводили до ладу оселю, готуючись до зими.

Сьогодні до святої Параскеви звертаються з молитвами про сімейне щастя, добробут, здоров'я дітей, а також із проханням дарувати легкі пологи та захистити рідних.

Прикмети дня говорять про те, якою буде зима і погода найближчим часом:

Якщо 28 жовтня з вишні листя ще не опало, тепло буде триматися довго.

Якщо помітили на деревах вранці іній, чекайте на мороз.

Якщо у ніч з 27 на 28 жовтня помітили навколо Місяця коло, буде сильна буря.

Якщо в ранішні години туман, до відлиги.

Якщо цього дня побачили білку, то чекайте потепління.

Якщо Сонце на сході в хмарах, до негоди.

Якщо небо ясно-синє, комахи не сховалися і тьмяні зірки вночі — до теплої зими.

Українка у теплій хустині. Фото: freepik.com

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З іменинами сьогодні вітають:

Афанасія;

Дениса;

Дмитра;

Юхима;

Івана;

Лук'яна;

Семена;

Яна.

Нагадаємо, синоптики розповіли, яку погоду в Україні чекати на цьому тижні з 28 жовтня по 3 листопада.