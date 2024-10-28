Какой праздник 28 октября 2024 года — приметы, традиции и запреты в день святой Параскевы

Девушка гуляет в городе осенью. Фото: freepik.com

Сегодня, 28 октября, День освобождения Украины от фашистских захватчиков. Также украинцы празднуют День бабушек и дедушек. Верующие в этот день чтят память святой Параскевы. Новый год становится еще ближе — осталось 64 дня.

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Новини.LIVE рассказывает Вам, какие еще важные события встретим 28 октября, чем этот день особенный, а также о его традициях, народных приметах и главных запретах.

Какой сегодня, 28 октября, день в Украине и мире

Понедельник, 28 октября — это день, который отмечается разными важными событиями и праздниками, среди них как международные, так и украинские:

День освобождения Украины от фашистских захватчиков . Эта памятная дата посвящена освобождению украинских земель во время Второй мировой войны, когда 28 октября 1944 окончательно выгнали фашистских захватчиков. Это стало возможным благодаря 15 масштабным военным операциям, имевшим стратегическое значение. День был официально утвержден в 2009 году.

. Эта памятная дата посвящена освобождению украинских земель во время Второй мировой войны, когда 28 октября 1944 окончательно выгнали фашистских захватчиков. Это стало возможным благодаря 15 масштабным военным операциям, имевшим стратегическое значение. День был официально утвержден в 2009 году. День бабушек и дедушек . В Украине День бабушек и дедушек также отмечают 28 октября. Этот день напоминает нам о важности заботы о старейших членах семьи, которые всегда поддерживают и делятся своей мудростью. Он создан для того, чтобы мы могли уделить внимание своим родным бабушкам и дедушкам и выразить благодарность за их заботу.

. В Украине День бабушек и дедушек также отмечают 28 октября. Этот день напоминает нам о важности заботы о старейших членах семьи, которые всегда поддерживают и делятся своей мудростью. Он создан для того, чтобы мы могли уделить внимание своим родным бабушкам и дедушкам и выразить благодарность за их заботу. Всемирная неделя инсульта . Начиная с 2004 года, Всемирная неделя инсульта привлекает внимание к серьезности заболевания, его профилактике и важности своевременной помощи. Инсульт может иметь серьезные последствия для здоровья, поэтому эта неделя направлена на повышение осведомленности о профилактике и лечении.

. Начиная с 2004 года, Всемирная неделя инсульта привлекает внимание к серьезности заболевания, его профилактике и важности своевременной помощи. Инсульт может иметь серьезные последствия для здоровья, поэтому эта неделя направлена на повышение осведомленности о профилактике и лечении. Международный день креольской культуры . Этот день, отмечаемый с 1983 года, поддерживает культурное наследие креольских общин в разных странах. Инициированный ЮНЕСКО он популяризирует креольский язык и традиции, сохраняя уникальность этой культуры для будущих поколений.

. Этот день, отмечаемый с 1983 года, поддерживает культурное наследие креольских общин в разных странах. Инициированный ЮНЕСКО он популяризирует креольский язык и традиции, сохраняя уникальность этой культуры для будущих поколений. Всемирный день дзюдо . Отмечается в честь основателя дзюдо Дзигоро Кано, создавшего школу "Кодокан" в 1882 году. Дзюдо — это не только боевое искусство, но и философия мягкого подхода и мирного преодоления конфликтов. День дзюдо напоминает о ценностях этого спорта и его популярности в мире.

. Отмечается в честь основателя дзюдо Дзигоро Кано, создавшего школу "Кодокан" в 1882 году. Дзюдо — это не только боевое искусство, но и философия мягкого подхода и мирного преодоления конфликтов. День дзюдо напоминает о ценностях этого спорта и его популярности в мире. Международный день анимации . Празднуется благодаря инициативе французского отделения ASIFA с 2002 года. Анимация, начавшаяся с "Оптического театра" Эмиля Рейно в 1892 году, сегодня охватывает значительную часть киноиндустрии. Этот праздник чтит художников анимации и инновации, приносящие радость зрителям во всем мире.

. Празднуется благодаря инициативе французского отделения ASIFA с 2002 года. Анимация, начавшаяся с "Оптического театра" Эмиля Рейно в 1892 году, сегодня охватывает значительную часть киноиндустрии. Этот праздник чтит художников анимации и инновации, приносящие радость зрителям во всем мире. Международный день школьных библиотек. Отмечается ежегодно в четвертый понедельник октября и призван напомнить о значении библиотек в учебном процессе. Школьные библиотеки способствуют развитию любви к чтению, учат критическому мышлению и помогают детям ориентироваться в мире информации. ЮНЕСКО поддерживает этот праздник, акцентируя внимание на значении школьных библиотек для будущего образования.

День освобождения Украины от фашистских захватчиков Фото: google.com

Какой сегодня, 28 октября, церковный праздник

28 октября православная церковь чтит память святой Параскевы, которая известна своей преданностью христианской вере. Параскева родилась в зажиточной семье в городе Иконии (ныне Турция), но уже в юном возрасте избрала путь аскетизма и отказа от материальных благ ради служения Богу. Ее имя, переводимое как "пятница", связано с днем ее рождения или с особым духовным значением.

Во времена гонений на христиан при императоре Диоклетиане, Параскеву арестовали из-за отказа отречься от веры. Ее подвергли жестоким пыткам, однако она оставалась непоколебимой. В конце концов ее казнили, и она приняла мученическую смерть как символ своей преданности Христу. Этот день считается праздником в честь мужества и стойкости веры святой Параскевы, и многие верующие обращаются к ней в молитвах, прося защиты и помощи в трудные времена.

Святая мученица Параскева. Фото: p-uapc.te.ua

Также 28 октября чтят память преподобного Иова Почаевского. Святой известный своей духовной силой и чудотворениями. Иов Почаевский родился в Галичине в XVI веке, а уже в 12 лет стал монахом. Он избрал путь служения и стал настоятелем Дубенского монастыря, где помог в издании Острожской Библии. Затем Иов переехал на Почаевскую гору, где стал одним из основателей Почаевской лавры.

Преподобный Иов написал многочисленные произведения по защите православия, а также основал типографию в Почаеве, что способствовало развитию духовной литературы. После его смерти в 1651 году мощи Иова были найдены нетленными, что лишь подтвердило его статус святого. В этот день верующие вспоминают преподобного Иова и обращаются к нему с молитвами о духовном укреплении и исцелении.

Память преподобного Иова Почаевского. Фото: uapc.te.ua

Что нельзя делать 28 октября — главные запреты дня

В этот день есть традиционные ограничения, которые следует соблюдать верующим. В церковный праздник 28 октября нельзя:

ссориться;

обижать кого-то;

мстить;

желать другим зла;

завидовать;

осуждать;

оговаривать кого-то;

сплетничать;

лениться;

злословить;

быть жадным;

отказывать в помощи тем, кто в ней нуждается.

По народным приметам 28 октября категорически запрещено:

заниматься рукоделием — в народе считается, что это может привести к неприятностям в семье;

расчесывать волосы — существует вера, что девушки, расчесывающие волосы или моющие голову, могут потерять шансы на скорый и счастливый брак;

одалживать вещи — по приметам, любые предметы, особенно ценные, не стоит отдавать или одалживать, чтобы "не отдать" свое счастье;

веселиться — это может навлечь слезы и неприятности в будущем;

плохо говорить о покойниках — иначе их душа не найдет покоя.

Верующая в церкви на богослужении. Фото: pomisna.info

Народные приметы и традиции на 28 октября

28 октября в народном календаре — день памяти святой Параскевы, также известный как Параскева Пятница или Параскева Льняница. С давних пор эта дата знаменовала начало обработки льна, который использовали в быту. Первый пучок льна всегда освящали в церкви, а затем прикрепляли у иконы святой Параскевы для защиты семьи.

Особенно почитался этот день среди женщин, поскольку Параскева Пятница считалась покровительницей материнства и семейного уюта. Когда праздник выпадал на пятницу, девушки молились о скором замужестве, а женщины и мужчины приводили в порядок дом, готовясь к зиме.

Сегодня к святой Параскеве обращаются с молитвами о семейном счастье, благополучии, здоровье детей, а также с просьбой даровать легкие роды и защитить родных.

Приметы дня говорят о том, какой будет зима и погода в ближайшее время:

Если 28 октября с вишни листья еще не опали, тепло будет держаться долго.

Если заметили на деревьях утром иней, ждите мороз.

Если ночью с 27 на 28 октября заметили вокруг Луны круг, будет сильная буря.

Если в утренние часы туман, к оттепели.

Если в этот день увидели белку, то ждите потепления.

Если Солнце на востоке в облаках, к ненастью.

Если небо светло-синее, насекомые не спрятались и тусклые звезды ночью — к теплой зиме.

Украинка в теплом платке. Фото: freepik.com

Кто празднует День ангела 28 октября и как назвать ребенка

С именинами сегодня поздравляют:

Афанасия;

Дениса;

Дмитрия;

Ефима;

Ивана;

Лукьяна;

Семена;

Яна.

Напомним, синоптики рассказали, какую погоду в Украине ожидать на этой неделе с 28 октября по 3 ноября.