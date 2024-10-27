Яке свято 27 жовтня 2024 — прикмети, традиції та заборони у день Нестора Літописця

Яке сьогодні, 27 жовтня, свято — все про дату та заборони дня
Сьогодні, 27 жовтня, День української писемності та мови. Також Україна разом із багатьма країнами світу переходить на зимовий час. Стрілку годинника буде переведено на 1 годину назад. Віряни вшановують пам'ять преподобного Нестора Літописця. Новий рік настане рівно через 65 днів.
Новини.LIVE розповість про важливі події, які відзначимо 27 жовтня, чим цей день особливий, а також про його традиції, народні прикмети та головні заборони.
Який сьогодні, 27 жовтня, день в Україні та світі
Сьогодні, 27 жовтня, в Україні святкується кілька важливих подій також є цікаві міжнародні свята:
День автомобіліста і дорожника — це професійне свято водіїв і працівників дорожньої інфраструктури в Україні. Воно відзначається в останню неділю жовтня та має на меті вшанувати внесок усіх, хто працює на автомобільному транспорті та розвиває дорожню мережу країни.
День української писемності та мови — цього року вдруге святкується 27 жовтня, відповідно до нового церковного календаря. Це свято підкреслює важливість української мови як культурного спадку, який об'єднує покоління та є основою національної ідентичності.
Всесвітній день ерготерапії або Всесвітній день трудотерапії — наголошує на важливості лікування працею, що допомагає відновлювати здоров'я та адаптуватися людям із фізичними та психічними обмеженнями. Це свято започатковане Всесвітньою федерацією ерготерапії 2010 року.
Всесвітній день аудіовізуальної спадщини — привертає увагу до важливості збереження аудіо- та відеоматеріалів як частини світової культурної спадщини. Цей день відзначається з 2005 року, щоб сприяти збереженню цінних архівів, які є свідченням нашого історичного спадку.
Яке сьогодні, 27 жовтня, церковне свято
Неділя, 27 жовтня, за церковним календарем православні християни вшановують пам'ять святого Нестора Літописця, автора відомої "Повісті минулих літ".
Літописець у 17 років вирішив присвятити себе духовному життю. Прийнявши постриг у Києво-Печерському монастирі, він навчався благочестивого життя у відомих святих Антонія і Феодосія. Пізніше він став дияконом. Його історична праця містить розповіді про ключові події того часу, зібрані з різних джерел, розповідей старожилів і фольклорних оповідей, що робить її унікальним літописом ранньої історії Русі.
Що не можна робити 27 жовтня — головні заборони дня
На церковне свято 27 жовтня, в день вшанування пам'яті святого Нестора Літописця, рекомендується дотримуватись чистоти думок і уникати негативу. Заборонено:
- Сваритися і лаятися — вважається, що в день пам'яті святих не можна засмічувати душу гнівом і ненавистю;
- Лихословити та розповсюджувати плітки — заборонено говорити погано про інших, займатися наклепом і поширювати чутки.
- Бути жадібним та заздрити — церква вчить уникати таких почуттів, адже вони руйнують внутрішній спокій.
- Лінуватися — відзначається, що надмірне байдикування на свята може призвести до зневіри.
Цей день вважається часом для роздумів, молитви та духовного очищення.
За народними прикметами, 27 жовтня також існують обмеження, що допоможуть уникнути невдач:
- відмовляти у допомозі — вважається, що відмова в підтримці іншим може обернутися неприємностями для вас;
- позичати гроші — давати в борг цього дня вважається поганою прикметою, яка може негативно вплинути на фінансовий добробут;
- давати обіцянок, які не зможете виконати — порушення обіцянок у цей день може принести невдачі;
- переїдати та не зловживати алкоголем — за повір'ям, переїдання та надмірне вживання алкоголю можуть призвести до хвороб;
- ходити в гості — кажуть, що відвідини друзів чи знайомих можуть "винести з дому щастя", тому краще цей день провести у родинному колі.
Дотримання цих обмежень допоможе провести день у гармонії та уникнути негативних наслідків.
Народні прикмети та традиції на 27 жовтня
У народному календарі 27 жовтня — свято Несторов день, а також Зарок на Параскеву. За старих часів, напередодні дня пам'яті великомучениці Параскеви Іконійської (відзначається 28 жовтня), давали зарок (обіцянку) виконати якусь роботу - вважалося, що тоді свята Параскева допоможе у виконанні бажання.
Також цього дня існує чимало цікавих прикмет, за якими судили про погоду та майбутній врожай:
- Якщо вранці 27 жовтня стоїть сильний туман, варто чекати на відлигу.
- Якщо протягом дня дує сильний вітер в одну сторону, найближчими днями підуть опади.
- Якщо на деревах помітили іній, скоро прийде мороз.
- Якщо на сиру землю випав сніг, весна прийде рано і буде багато пролісків.
- Якщо цього дня помітили в ставку качок, які довго плавають, похолодання прийде не скоро.
- Якщо на вулиці сльота і бруд, зима почнеться за чотири тижні.
- Якщо у ніч з 27 на 28 жовтня помітили багато зірок на небі, чекайте на багатий врожай наступного року.
- Якщо цього дня випав сніг, чекайте на погану погоду в травні.
- Якщо на горобині багато ягід, літо буде дощовим.
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З іменинами сьогодні вітають:
- Нестора;
- Марка;
- Андрія;
- Агрипіна;
- Олександра;
- Капітоліну;
- Еротіїду;
- Єлизавету.
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