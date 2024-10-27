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Яке сьогодні, 27 жовтня, свято — все про дату та заборони дня

27 жовтня 2024 05:05
Світлана Зайцева - Редактор
Яке свято 27 жовтня 2024 — прикмети, традиції та заборони у день Нестора Літописця
Дівчина тримає жовте листя. Фото: freepik.com
Світлана Зайцева - Редактор

Сьогодні, 27 жовтня, День української писемності та мови. Також Україна разом із багатьма країнами світу переходить на зимовий час. Стрілку годинника буде переведено на 1 годину назад. Віряни вшановують пам'ять преподобного Нестора Літописця. Новий рік настане рівно через 65 днів.

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Новини.LIVE розповість про важливі події, які відзначимо 27 жовтня, чим цей день особливий, а також про його традиції, народні прикмети та головні заборони.

Який сьогодні, 27 жовтня, день в Україні та світі 

Сьогодні, 27 жовтня, в Україні святкується кілька важливих подій також є цікаві міжнародні свята:

День автомобіліста і дорожника — це професійне свято водіїв і працівників дорожньої інфраструктури в Україні. Воно відзначається в останню неділю жовтня та має на меті вшанувати внесок усіх, хто працює на автомобільному транспорті та розвиває дорожню мережу країни.

День української писемності та мови — цього року вдруге святкується 27 жовтня, відповідно до нового церковного календаря. Це свято підкреслює важливість української мови як культурного спадку, який об'єднує покоління та є основою національної ідентичності.

Всесвітній день ерготерапії або Всесвітній день трудотерапії — наголошує на важливості лікування працею, що допомагає відновлювати здоров'я та адаптуватися людям із фізичними та психічними обмеженнями. Це свято започатковане Всесвітньою федерацією ерготерапії 2010 року.

Всесвітній день аудіовізуальної спадщини — привертає увагу до важливості збереження аудіо- та відеоматеріалів як частини світової культурної спадщини. Цей день відзначається з 2005 року, щоб сприяти збереженню цінних архівів, які є свідченням нашого історичного спадку.

 

Який сьогодні, 27 жовтня, день в Україні та світі
День української писемності та мови. Фото: depositphotos.com

Яке сьогодні, 27 жовтня, церковне свято

Неділя, 27 жовтня, за церковним календарем православні християни вшановують пам'ять святого Нестора Літописця, автора відомої "Повісті минулих літ".

Літописець у 17 років вирішив присвятити себе духовному життю. Прийнявши постриг у Києво-Печерському монастирі, він навчався благочестивого життя у відомих святих Антонія і Феодосія. Пізніше він став дияконом. Його історична праця містить розповіді про ключові події того часу, зібрані з різних джерел, розповідей старожилів і фольклорних оповідей, що робить її унікальним літописом ранньої історії Русі.

 

Яке свято 27 жовтня 2024 — прикмети, традиції та заборони у день Нестора Літописця
Святий Нестор Літописець. Фото: google.com

Що не можна робити 27 жовтня — головні заборони дня

На церковне свято 27 жовтня, в день вшанування пам'яті святого Нестора Літописця, рекомендується дотримуватись чистоти думок і уникати негативу. Заборонено:

  • Сваритися і лаятися — вважається, що в день пам'яті святих не можна засмічувати душу гнівом і ненавистю;
  • Лихословити та розповсюджувати плітки — заборонено говорити погано про інших, займатися наклепом і поширювати чутки.
  • Бути жадібним та заздрити — церква вчить уникати таких почуттів, адже вони руйнують внутрішній спокій.
  • Лінуватися — відзначається, що надмірне байдикування на свята може призвести до зневіри.

Цей день вважається часом для роздумів, молитви та духовного очищення.

 

Що не можна робити 27 жовтня — головні заборони дня
Жінка у церкві тримає свічку у руках. Фото: pomisna.info

За народними прикметами, 27 жовтня також існують обмеження, що допоможуть уникнути невдач:

  • відмовляти у допомозі — вважається, що відмова в підтримці іншим може обернутися неприємностями для вас;
  • позичати гроші — давати в борг цього дня вважається поганою прикметою, яка може негативно вплинути на фінансовий добробут;
  • давати обіцянок, які не зможете виконати — порушення обіцянок у цей день може принести невдачі;
  • переїдати та не зловживати алкоголем — за повір'ям, переїдання та надмірне вживання алкоголю можуть призвести до хвороб;
  • ходити в гості — кажуть, що відвідини друзів чи знайомих можуть "винести з дому щастя", тому краще цей день провести у родинному колі.

Дотримання цих обмежень допоможе провести день у гармонії та уникнути негативних наслідків.

 

Що не можна робити 27 жовтня — головні заборони дня
Українка у теплій хустині. Фото: freepik.com

Народні прикмети та традиції на 27 жовтня

У народному календарі 27 жовтня — свято Несторов день, а також Зарок на Параскеву. За старих часів, напередодні дня пам'яті великомучениці Параскеви Іконійської (відзначається 28 жовтня), давали зарок (обіцянку) виконати якусь роботу - вважалося, що тоді свята Параскева допоможе у виконанні бажання.

Також цього дня існує чимало цікавих прикмет, за якими судили про погоду та майбутній врожай:

  • Якщо вранці 27 жовтня стоїть сильний туман, варто чекати на відлигу.
  • Якщо протягом дня дує сильний вітер в одну сторону, найближчими днями підуть опади.
  • Якщо на деревах помітили іній, скоро прийде мороз.
  • Якщо на сиру землю випав сніг, весна прийде рано і буде багато пролісків.
  • Якщо цього дня помітили в ставку качок, які довго плавають, похолодання прийде не скоро.
  • Якщо на вулиці сльота і бруд, зима почнеться за чотири тижні.
  • Якщо у ніч з 27 на 28 жовтня помітили багато зірок на небі, чекайте на багатий врожай наступного року.
  • Якщо цього дня випав сніг, чекайте на погану погоду в травні. 
  • Якщо на горобині багато ягід, літо буде дощовим.

 

Народні прикмети та традиції на 27 жовтня
Дівчина з книжкою сидить в осінньому листі. Фото: freepik.com

Хто святкує День ангела 27 жовтня та як назвати дитину

З іменинами сьогодні вітають:

  • Нестора;
  • Марка;
  • Андрія;
  • Агрипіна;
  • Олександра;
  • Капітоліну;
  • Еротіїду;
  • Єлизавету.

Також радимо дізнатися, яку погоду в Україні очікувати у цю неділю, 27 жовтня.

День ангела народні прикмети традиції свята 27 жовтня заборони

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