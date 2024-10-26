Прогноз погоди в Україні на завтра 27 жовтня від синоптиків

Люди гуляють містом. Фото: Новини.LIVE

В Україні 27 жовтня очікується переважно суха погода з мінливою хмарністю. Проте в деяких регіонах можливий сильний туман.

Про це повідомили в Укргідрометцентрі.

Читайте також:

Прогноз погоди в Україні на 27 жовтня

У Неділю, 27 жовтня, вночі та зранку у східних, західних, Вінницькій та Одеській областях місцями можливий туман. Вітер буде переважно південний, 5-10 м/с.

Температура повітря вночі становитиме від +2...+7 °С, на сході стовпчики термометрів показуватимуть від -2...+3 °С.

Вдень буде тепліше +11...+16 °С, а на Прикарпатті й Закарпатті температура очікується у межах +19 °С.

Прогноз погоди на 27 жовтня. Фото: Укргідрометцентр

Погода від Наталки Діденко

За прогнозом Діденко, завтра в Україні не очікується істотних опадів. Вночі температура повітря буде низькою від 0...+ 6 °C, а вдень показники підвищаться до +10...+14 °C.

Найтепліше у неділю буде на заході країни від +12...+18 °C, а найхолодніше на сході — температура повітря коливатимуться від +9...+12 °C.

У Києві вночі очікується +3...+6 °C, вдень — +11...+12 °C.

Температурна карта на 27 жовтня. Фото: Метеопост

Погода від синоптика Ігоря Кібальчича

Кібальчич спрогнозував, що завтра на заході України день буде малохмарним, вночі та вранці місцями очікується туман. Температура вночі буде від +5 °С до +10 °С, вдень показники становитимуть від +14…+19 °С.

У північних регіонах також передбачається мінлива хмарність, температура вночі знизиться до +1...+6 °С, а вдень навпка зросте до +12...+17 °С.

Центральні області також будуть без дощу. Вночі там очікується +2...+7 °С, а вдень стовпчики термометрів піднімуться до +12...+17 °С.

На півдні та у Криму буде трохи сильніший, але теплий вітер. Температура коливатиметься від +5…+10 °С вночі і від +13…+18 °С вдень.

У східних регіонах збережеться мінлива хмарність із прохолодними ночами (0...+5 °С), вдень повітря прогріється до +9...+14 °С.

Температура повітря в Україні 27 жовтня. Фото: Meteoprog

Нагадаємо, 27 жовтня на Харківщині очікується мінлива хмарність без опадів та доволі сильний туман. Температура повітря вночі знизиться до мінуса.

Одеситів та жителів області 27 жовтня також очікує мінлива хмарність, без опадів. Вранці можлива поява слабкого туману.