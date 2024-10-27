Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Праздники arrow Какой сегодня, 27 октября, праздник — все о дате и запретах дня arrow

Какой сегодня, 27 октября, праздник — все о дате и запретах дня

27 октября 2024 05:05
Светлана Зайцева - Редактор
Какой праздник 27 октября 2024 года — приметы, традиции и запреты в день Нестора Летописца
Девушка держит желтые листья. Фото: freepik.com
Светлана Зайцева - Редактор

Сегодня, 27 октября, День украинской письменности и языка. Также Украина вместе со многими странами мира переходит в зимнее время. Стрелка часов будет переведена на 1 час назад. Верующие чтят память преподобного Нестора Летописца. Новый год наступит ровно через 65 дней.

Читайте также:

Новини.LIVE расскажет о важных событиях, которые отметим 27 октября, чем этот день особенный, а также о его традициях, народных приметах и главных запретах.

Какой сегодня, 27 октября, день в Украине и мире

Сегодня, 27 октября, в Украине празднуется несколько важных событий и есть интересные международные праздники:

День автомобилиста и дорожника — это профессиональный праздник водителей и работников дорожной инфраструктуры в Украине. Он отмечается в последнее воскресенье октября и цель почтить вклад всех, кто работает на автомобильном транспорте и развивает дорожную сеть страны.

День украинской письменности и языка — в этом году второй раз отмечается 27 октября, согласно новому церковному календарю. Этот праздник подчеркивает важность украинского языка как культурного наследия, которое объединяет поколение и является основой национальной идентичности.

Всемирный день эрготерапии или Всемирный день трудотерапии — отмечает важность лечения трудом, который помогает восстанавливать здоровье и адаптироваться людям с физическими и психическими ограничениями. Этот праздник начат Всемирной федерацией эрготерапии 2010 года.

Всемирный день аудиовизуального наследия — привлекает внимание к важности сохранения аудио- и видеоматериалов как части мирового культурного наследия. Этот день отмечается с 2005 года, чтобы способствовать сохранению ценных архивов, свидетельствующих о нашем историческом наследии.

 

Какой сегодня, 27 октября, день в Украине и мире
День украинской письменности и языка. Фото: depositphotos.com

Какой сегодня, 27 октября, церковный праздник

Воскресенье, 27 октября, по церковному календарю православные христиане чтят память святого Нестора Летописца, автора известной "Повести временных лет".

Летописец в 17 лет решил посвятить себя духовной жизни. Приняв постриг в Киево-Печерском монастыре, он учился благочестивой жизни у известных святых Антония и Феодосия. Позже он стал дьяконом. Его исторический труд содержит рассказы о ключевых событиях того времени, собранных из разных источников, рассказов старожилов и фольклорных рассказов, что делает его уникальной летописью ранней истории Руси.

 

Какой праздник 27 октября 2024 года — приметы, традиции и запреты в день Нестора Летописца
Святой Нестор Летописец. Фото: google.com

Что нельзя делать 27 октября — главные запреты дня

На церковный праздник 27 октября, в день памяти святого Нестора Летописца, рекомендуется придерживаться чистоты мыслей и избегать негатива. Запрещено:

  • Ссориться и ругаться — считается, что в день памяти святых нельзя засорять душу гневом и ненавистью;
  • Злословить и сплетничать — запрещено говорить плохо о других, заниматься клеветой и распространять слухи.
  • Быть жадным и завидовать — церковь учит избегать таких чувств, ведь они разрушают внутреннее спокойствие.
  • Лениться — отмечается, что чрезмерное безделье на праздники может привести к унынию.

Этот день считается временем для размышлений, молитвы и духовного очищения.

 

Что нельзя делать 27 октября — главные запреты дня
Женщина в церкви, держит свечу в руках. Фото: pomisna.info

По народным приметам, 27 октября также существуют ограничения, которые помогут избежать неудач.

  • отказывать в помощи — считается, что отказ в поддержке другим может обернуться неприятностями для вас;
  • одалживать деньги — давать взаймы в этот день считается плохой приметой, которая может негативно повлиять на финансовое благосостояние;
  • давать обещания, которые не сможете выполнить — нарушение обещаний в этот день может принести неудачи;
  • переедать и не злоупотреблять алкоголем — по поверью, переедание и чрезмерное употребление алкоголя могут привести к болезням;
  • ходить в гости — говорят, что посещение друзей или знакомых может "вынести из дома счастье", поэтому лучше этот день провести в кругу семьи.

Соблюдение этих ограничений поможет провести день в гармонии и избежать негативных последствий.

 

Что нельзя делать 27 октября — главные запреты дня
Украинка в теплом платке. Фото: freepik.com

Народные приметы и традиции на 27 октября

В народном календаре 27 октября — праздник Несторов день, а также Зарок на Параскеву. В старину, накануне дня памяти великомученицы Параскевы Иконийской (отмечается 28 октября), давали зарок (обещание) выполнить какую-то работу — считалось, что тогда святая Параскева поможет в исполнении желания.

Также в этот день существует немало интересных примет, по которым судили о погоде и будущем урожае:

  • Если утром 27 октября стоит сильный туман, следует ожидать оттепели.
  • Если в течение дня дует сильный ветер в одну сторону, в ближайшие дни будут осадки.
  • Если на деревьях заметили иней, скоро придет мороз.
  • Если на сырую землю выпал снег, весна придет рано и будет много подснежников.
  • Если в этот день заметили в пруду уток, которые долго плавают, похолодание придет нескоро.
  • Если на улице слякоть и грязь, зима начнется через четыре недели.
  • Если в ночь с 27 на 28 октября заметили многие звезды на небе, ждите богатого урожая в следующем году.
  • Если в этот день выпал снег, ждите плохую погоду в мае.
  • Если на рябине много ягод, то лето будет дождливым.

 

Народные приметы и традиции на 27 октября
Девушка с книгой, сидя в осенних листьев. Фото: freepik.com

Кто празднует День ангела 27 октября и как назвать ребенка

С именинами сегодня поздравляют:

  • Нестора;
  • Марка;
  • Андрея;
  • Агриппина;
  • Александра;
  • Капитолину;
  • Эротииду;
  • Елизавету.

Также рекомендуем узнать, какую погоду в Украине ожидать в это воскресенье, 27 октября.

День ангела народные приметы традиции праздники 27 октября запреты

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

23:18 Зеленский прокомментировал слухи о прекращении помощи от Трампа

23:10 Война повлияла на питание украинцев — что изменилось

23:02 Холодно и туман — какая погода будет завтра в Одессе

23:00 Умеров сообщил, какие обновления добавили в Армию+

22:46 Зеленский заявил, что Иран может предоставить ракеты России

Как экономить свет — сколько энергии потребляют электроприборы - 80x80

Как экономить свет — сколько энергии потребляют электроприборы

22:39 Ямал получил приз лучшего молодого игрока года — это рекорд

22:38 ТЦК мобилизовали профессора с отсрочкой — что решил суд

22:30 Военный устроил стрельбу на Николаевщине — что решил суд

22:12 Атака РФ на Харьков — Синегубов сообщил, куда попали оккупанты

22:01 В Кривом Роге раздались мощные взрывы

23:18 Зеленский прокомментировал слухи о прекращении помощи от Трампа

23:10 Война повлияла на питание украинцев — что изменилось

23:02 Холодно и туман — какая погода будет завтра в Одессе

23:00 Умеров сообщил, какие обновления добавили в Армию+

22:46 Зеленский заявил, что Иран может предоставить ракеты России

Как экономить свет — сколько энергии потребляют электроприборы - 80x80

Как экономить свет — сколько энергии потребляют электроприборы

22:39 Ямал получил приз лучшего молодого игрока года — это рекорд

22:38 ТЦК мобилизовали профессора с отсрочкой — что решил суд

22:30 Военный устроил стрельбу на Николаевщине — что решил суд

22:12 Атака РФ на Харьков — Синегубов сообщил, куда попали оккупанты

22:01 В Кривом Роге раздались мощные взрывы

20:46 Тысяча Зеленского — на что потратят одесситы

06:16 ТОП-10 лучших школ Киева в 2024 году — где лучше готовят к НМТ

25 октября 2024

17:44 Космически дорогие овощи — что в Одессе думают о цене картофеля

14:45 Как экономить свет — сколько энергии потребляют электроприборы

Новость с видео

06:27 Советуют покупать генераторы и топливо — к чему готовится зимой

24 октября 2024

19:34 Бесплатная медицина для военных и их семей — проект в Одессе

Новость с видео

06:16 Возвращение к ядерному статусу — может ли Украина создать свое оружие

23 октября 2024

21:13 Выборы в Молдове и их последствия для Украины — что беспокоит одесситов

06:40 Цены за 1 кг чермета в конце октября — сколько стоит металлолом в Украине

06:30 В Украине продолжают расти цены на подсолнечник — сколько стоят зерновые в октябре

Text

21:57 Саакашвили не имеет влияния на выборы в Грузии — эксперт

Text

21:52 Пресс-атташе Грузии в Украине отреагировал на результаты выборов

Text

20:00 Удар по Харькову и интервью Зеленского — главные события дня

Text

18:48 Депутат объяснил, почему прокуроры и судьи берут взятки

Text

18:21 Нардеп ответил, как продвигается свод защиты энергообъектов

Как экономить свет — сколько энергии потребляют электроприборы - 80x80

Как экономить свет — сколько энергии потребляют электроприборы

Text

17:50 Зеленский о Саммите мира и события в Грузии — эфир Вечір.LIVE

Text

17:00 Спикер Запорожской ОВА рассказал, как строится линия обороны

Text

16:45 Госпрограмма на установку электростанции — детали от нардепа

Text

14:52 Нагорняк заявил о строительстве защитных сооружений для АЭС

Text

13:25 Эксперт объяснил, почему будут расти тарифы в 2025 году

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

06:22Что не говорить работнику ТЦК, если это ваш друг или родственник

24 октября 2024

15:54 Прокурор Днепропетровщины оформил инвалидность в 46 лет — его состояние выросло

21 октября 2024

20:00 На чем правильно жарить яйца, чтобы не навредить здоровью

24 октября 2024
Новость с видео

08:30 Кого из мужчин не имеют права мобилизовать принудительно — объясняют юристы

21 октября 2024

08:00 Украинцам выплатят по 10,8 тыс. грн в октябре — детали

15 октября 2024

07:21 ВВК сочла призывника годным, но суд не согласился — в чем причина

19 октября 2024

06:25Повестку не дают, а грузят в бусик — что делать с таким поведением ТЦК

17 октября 2024

05:19 Змея вознаградит сильных и мудрых — что принесет 2025 год всем знакам Зодиака

24 октября 2024

10:37 Зарплаты в ВСУ с 1 ноября — известно, какие суммы получат бойцы

18 октября 2024
Новость с фото

22:33 Чем подкормить цветок рождественник в ноябре, чтобы он расцвел в декабре