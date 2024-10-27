Какой праздник 27 октября 2024 года — приметы, традиции и запреты в день Нестора Летописца

Девушка держит желтые листья. Фото: freepik.com

Сегодня, 27 октября, День украинской письменности и языка. Также Украина вместе со многими странами мира переходит в зимнее время. Стрелка часов будет переведена на 1 час назад. Верующие чтят память преподобного Нестора Летописца. Новый год наступит ровно через 65 дней.

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Новини.LIVE расскажет о важных событиях, которые отметим 27 октября, чем этот день особенный, а также о его традициях, народных приметах и главных запретах.

Какой сегодня, 27 октября, день в Украине и мире

Сегодня, 27 октября, в Украине празднуется несколько важных событий и есть интересные международные праздники:

День автомобилиста и дорожника — это профессиональный праздник водителей и работников дорожной инфраструктуры в Украине. Он отмечается в последнее воскресенье октября и цель почтить вклад всех, кто работает на автомобильном транспорте и развивает дорожную сеть страны.

День украинской письменности и языка — в этом году второй раз отмечается 27 октября, согласно новому церковному календарю. Этот праздник подчеркивает важность украинского языка как культурного наследия, которое объединяет поколение и является основой национальной идентичности.

Всемирный день эрготерапии или Всемирный день трудотерапии — отмечает важность лечения трудом, который помогает восстанавливать здоровье и адаптироваться людям с физическими и психическими ограничениями. Этот праздник начат Всемирной федерацией эрготерапии 2010 года.

Всемирный день аудиовизуального наследия — привлекает внимание к важности сохранения аудио- и видеоматериалов как части мирового культурного наследия. Этот день отмечается с 2005 года, чтобы способствовать сохранению ценных архивов, свидетельствующих о нашем историческом наследии.

День украинской письменности и языка. Фото: depositphotos.com

Какой сегодня, 27 октября, церковный праздник

Воскресенье, 27 октября, по церковному календарю православные христиане чтят память святого Нестора Летописца, автора известной "Повести временных лет".

Летописец в 17 лет решил посвятить себя духовной жизни. Приняв постриг в Киево-Печерском монастыре, он учился благочестивой жизни у известных святых Антония и Феодосия. Позже он стал дьяконом. Его исторический труд содержит рассказы о ключевых событиях того времени, собранных из разных источников, рассказов старожилов и фольклорных рассказов, что делает его уникальной летописью ранней истории Руси.

Святой Нестор Летописец. Фото: google.com

Что нельзя делать 27 октября — главные запреты дня

На церковный праздник 27 октября, в день памяти святого Нестора Летописца, рекомендуется придерживаться чистоты мыслей и избегать негатива. Запрещено:

Ссориться и ругаться — считается, что в день памяти святых нельзя засорять душу гневом и ненавистью;

— считается, что в день памяти святых нельзя засорять душу гневом и ненавистью; Злословить и сплетничать — запрещено говорить плохо о других, заниматься клеветой и распространять слухи.

— запрещено говорить плохо о других, заниматься клеветой и распространять слухи. Быть жадным и завидовать — церковь учит избегать таких чувств, ведь они разрушают внутреннее спокойствие.

— церковь учит избегать таких чувств, ведь они разрушают внутреннее спокойствие. Лениться — отмечается, что чрезмерное безделье на праздники может привести к унынию.

Этот день считается временем для размышлений, молитвы и духовного очищения.

Женщина в церкви, держит свечу в руках. Фото: pomisna.info

По народным приметам, 27 октября также существуют ограничения, которые помогут избежать неудач.

отказывать в помощи — считается, что отказ в поддержке другим может обернуться неприятностями для вас;

— считается, что отказ в поддержке другим может обернуться неприятностями для вас; одалживать деньги — давать взаймы в этот день считается плохой приметой, которая может негативно повлиять на финансовое благосостояние;

— давать взаймы в этот день считается плохой приметой, которая может негативно повлиять на финансовое благосостояние; давать обещания, которые не сможете выполнить — нарушение обещаний в этот день может принести неудачи;

— нарушение обещаний в этот день может принести неудачи; переедать и не злоупотреблять алкоголем — по поверью, переедание и чрезмерное употребление алкоголя могут привести к болезням;

— по поверью, переедание и чрезмерное употребление алкоголя могут привести к болезням; ходить в гости — говорят, что посещение друзей или знакомых может "вынести из дома счастье", поэтому лучше этот день провести в кругу семьи.

Соблюдение этих ограничений поможет провести день в гармонии и избежать негативных последствий.

Украинка в теплом платке. Фото: freepik.com

Народные приметы и традиции на 27 октября

В народном календаре 27 октября — праздник Несторов день, а также Зарок на Параскеву. В старину, накануне дня памяти великомученицы Параскевы Иконийской (отмечается 28 октября), давали зарок (обещание) выполнить какую-то работу — считалось, что тогда святая Параскева поможет в исполнении желания.

Также в этот день существует немало интересных примет, по которым судили о погоде и будущем урожае:

Если утром 27 октября стоит сильный туман, следует ожидать оттепели.

Если в течение дня дует сильный ветер в одну сторону, в ближайшие дни будут осадки.

Если на деревьях заметили иней, скоро придет мороз.

Если на сырую землю выпал снег, весна придет рано и будет много подснежников.

Если в этот день заметили в пруду уток, которые долго плавают, похолодание придет нескоро.

Если на улице слякоть и грязь, зима начнется через четыре недели.

Если в ночь с 27 на 28 октября заметили многие звезды на небе, ждите богатого урожая в следующем году.

Если в этот день выпал снег, ждите плохую погоду в мае.

Если на рябине много ягод, то лето будет дождливым.

Девушка с книгой, сидя в осенних листьев. Фото: freepik.com

Кто празднует День ангела 27 октября и как назвать ребенка

С именинами сегодня поздравляют:

Нестора;

Марка;

Андрея;

Агриппина;

Александра;

Капитолину;

Эротииду;

Елизавету.

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