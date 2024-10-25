25 жовтня 2024 — яке сьогодні свято, народні прикмети та заборони дня

Дівчина гуляє містом восени. Фото: freepik.com

Сьогодні, 25 жовтня, в Україні відзначають День військового капелана. Також свій День народження відзначає Національна спілка художників України. Віряни вшановують пам'ять святих мучеників Маркіяна і Мартирія. Новий рік настане рівно через 67 днів.

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Новини.LIVE ділиться з вами, про які ще важливі події слід цієї п'ятниці, 25 жовтня, знати, чим особливий цей день, які його традиції, народні прикмети та заборони.

Який сьогодні, 25 жовтня, день в Україні та світі

Цей день об'єднує культуру, мистецтво, здоров'я та соціальні аспекти, надаючи приводи для святкування та усвідомлення глобальних проблем.

25 жовтня Україна разом зі світом зустрічає такі події:

День військового капелана — відзначається на честь св. Мартина Милостивого, який був Турським єпископом і засновником військового духовенства. Капелани допомагають військовим справлятися з духовними та психологічними труднощами.

— відзначається на честь св. Мартина Милостивого, який був Турським єпископом і засновником військового духовенства. Капелани допомагають військовим справлятися з духовними та психологічними труднощами. День народження Національної спілки художників України — спілка об'єднує художників різних напрямків, підтримуючи розвиток мистецтва в Україні. Цього року спілці виповнюється 86 років.

— спілка об'єднує художників різних напрямків, підтримуючи розвиток мистецтва в Україні. Цього року спілці виповнюється 86 років. Міжнародний день художника — присвячений художникам усього світу, які роблять внесок у культурний розвиток суспільства.

— присвячений художникам усього світу, які роблять внесок у культурний розвиток суспільства. Всесвітній день опери — відзначає силу опери, як міжнародної мови мистецтва, яку розуміють усі.

— відзначає силу опери, як міжнародної мови мистецтва, яку розуміють усі. Міжнародний день боротьби жінок за мир — привертає увагу до важливості участі жінок у підтриманні миру в усьому світі.

— привертає увагу до важливості участі жінок у підтриманні миру в усьому світі. Європейський день цивільного права — нагадує про важливість дотримання прав людини в межах Європейського Союзу.

— нагадує про важливість дотримання прав людини в межах Європейського Союзу. День карате — свято бойового мистецтва, що розвиває не тільки фізичні, а й ментальні якості людини.

— свято бойового мистецтва, що розвиває не тільки фізичні, а й ментальні якості людини. Всесвітній день обізнаності про мієлодиспластичний синдром — підвищує обізнаність про захворювання, що вражає кістковий мозок.

— підвищує обізнаність про захворювання, що вражає кістковий мозок. Всесвітній день обізнаності про розщеплення хребта та гідроцефалію — мета цього дня полягає в підвищенні обізнаності про серйозні вроджені захворювання.

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— нагадує про одну з найулюбленіших страв у світі та її користь для здоров’я. Всесвітній день шампанського — вшановує цей вишуканий напій, який став символом свят і розкоші.

Військові капелани в Україні. Фото: sobor.com.ua

Яке сьогодні, 25 жовтня, церковне свято

Цей день — нагода згадати подвиги святих, які залишилися вірними християнській вірі, попри переслідування.

25 жовтня православна церква вшановує пам'ять святих мучеників Маркіяна і Мартирія, які постраждали за віру в IV столітті. Маркіян був читцем, а Мартирій — іподияконом у Константинополі. Вони стали жертвами переслідувань, коли аріани ( одна з ранніх течій у християнстві, визнана єретичною) захопили владу в Церкві. Попри спроби підкупу та погрози, обидва залишилися вірні християнству і були публічно страчені. Пізніше, за велінням святого єпископа Іоанна Златоуста, мощі святих перенесли в спеціально побудовану церкву.

Святі мученики Маркіян і Мартирій. Фото: google.com

Цього ж дня згадують преподобних Мартирія, диякона, і Мартирія-затворника, які служили в Києво-Печерській лаврі в XIII-XIV століттях. Мартирій, диякон, прославився даром чудотворення, а Мартирій-затворник відомий своєю аскетичністю.

Віряни у церкві ставлять свічки. Фото: pomisna.info

Що не можна робити 25 жовтня — головні заборони дня

Цього дня, як і в будь-яке інше церковне свято, є низка заборон, яких мають дотримуватися віряни. Що сьогодні не можна робити:

сваритися;

лихословити;

пліткувати;

брехати;

відмовляти в допомозі та милостині.

За народними прикметами, в цей день забороняється голосно сміятися, веселитися, влаштовувати гучні вечірки, а також погано згадувати про померлих.

Поганою прикметою вважалося їсти цього дня хліб. Якщо ослухатися, то весь рік буде важким. Жінки намагалися не плакати в подушку, щоб неприємності не множилися.

Свічки у церкві. Фото: google.com

Народні прикмети та традиції на 25 жовтня

Цей день серед наших предків був поминальним і називався Дідівські плачі. За традицією йшли на кладовище, де згадували покійних родичів та обов'язково прибирали. Вдома після цього накривали на стіл, а залишки страв не викидали, а віддавали нужденним.

У народі вважають, що це природа плаче за тими, кого вже немає в живих. Також наші предки вірили у такі прикмети:

Якщо у ніч з 24 на 25 жовтня на небі тьмяно світять зірки, слід чекати негожий та холодний день.

Якщо на небі багато зірок, до врожаю гороху

Якщо вранці помітили туман, до відлиги.

Якщо на деревах все ще багато листя, зима буде затяжною.

Якщо цього дня випав сніг, слід очікувати на хороший урожай озимих.

Якщо вітер 25 жовтня аж завиває, негода буде триматися ще кілька днів.

Якщо ворони повсідалися на нижні гілки, до сильного вітру.

Якщо почули грім цього дня, зима буде сніжною і теплою.

Туман у парку восени. Фото: google.com

Хто святкує День ангела 25 жовтня та як назвати дитину

У цей осінній день, 25 жовтня, привітання приймають:

Олександр;

Богдан;

Денис;

Іван;

Кузьма;

Лаврентій;

Макар;

Максиміліан;

Мартин;

Микола;

Остап;

Тарас;

Ян;

Домініка.

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