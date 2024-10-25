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Яке сьогодні, 25 жовтня, свято — яке церковне свято, заборони

25 жовтня 2024 05:05
Світлана Зайцева - Редактор
25 жовтня 2024 — яке сьогодні свято, народні прикмети та заборони дня
Дівчина гуляє містом восени. Фото: freepik.com
Світлана Зайцева - Редактор

Сьогодні, 25 жовтня, в Україні відзначають День військового капелана. Також свій День народження відзначає Національна спілка художників України. Віряни вшановують пам'ять святих мучеників Маркіяна і Мартирія. Новий рік настане рівно через 67 днів.   

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Новини.LIVE ділиться з вами, про які ще важливі події слід  цієї п'ятниці, 25 жовтня, знати, чим особливий цей день, які його традиції, народні прикмети та заборони.

Який сьогодні, 25 жовтня, день в Україні та світі

Цей день об'єднує культуру, мистецтво, здоров'я та соціальні аспекти, надаючи приводи для святкування та усвідомлення глобальних проблем.

25 жовтня Україна разом зі світом зустрічає такі події: 

  • День військового капелана — відзначається на честь св. Мартина Милостивого, який був Турським єпископом і засновником військового духовенства. Капелани допомагають військовим справлятися з духовними та психологічними труднощами.
  • День народження Національної спілки художників України — спілка об'єднує художників різних напрямків, підтримуючи розвиток мистецтва в Україні. Цього року спілці виповнюється 86 років.
  • Міжнародний день художника — присвячений художникам усього світу, які роблять внесок у культурний розвиток суспільства.
  • Всесвітній день опери — відзначає силу опери, як міжнародної мови мистецтва, яку розуміють усі.
  • Міжнародний день боротьби жінок за мир — привертає увагу до важливості участі жінок у підтриманні миру в усьому світі.
  • Європейський день цивільного права — нагадує про важливість дотримання прав людини в межах Європейського Союзу.
  • День карате — свято бойового мистецтва, що розвиває не тільки фізичні, а й ментальні якості людини.
  • Всесвітній день обізнаності про мієлодиспластичний синдром — підвищує обізнаність про захворювання, що вражає кістковий мозок.
  • Всесвітній день обізнаності про розщеплення хребта та гідроцефалію — мета цього дня полягає в підвищенні обізнаності про серйозні вроджені захворювання.
  • Міжнародний день обізнаності про карликовість — звертає увагу на генетичне захворювання, яке впливає на ріст людини.
  • Всесвітній день лемура — присвячений захисту лемурів, ендемічних для Мадагаскару тварин, які опинилися під загрозою зникнення.
  • Всесвітній день виробників піци або Всесвітній день піцайоло — відзначає улюблену багатьма страву та майстерність піцайоло, які готують традиційну піцу.
  • Всесвітній день макаронів — нагадує про одну з найулюбленіших страв у світі та її користь для здоров’я.
  • Всесвітній день шампанського — вшановує цей вишуканий напій, який став символом свят і розкоші.

 

Який сьогодні, 25 жовтня, день в Україні та світі
Військові капелани в Україні. Фото: sobor.com.ua

Яке сьогодні, 25 жовтня, церковне свято

Цей день — нагода згадати подвиги святих, які залишилися вірними християнській вірі, попри переслідування.

25 жовтня православна церква вшановує пам'ять святих мучеників Маркіяна і Мартирія, які постраждали за віру в IV столітті. Маркіян був читцем, а Мартирій — іподияконом у Константинополі. Вони стали жертвами переслідувань, коли аріани (одна з ранніх течій у християнстві, визнана єретичною) захопили владу в Церкві. Попри спроби підкупу та погрози, обидва залишилися вірні християнству і були публічно страчені. Пізніше, за велінням святого єпископа Іоанна Златоуста, мощі святих перенесли в спеціально побудовану церкву.

 

Яке сьогодні, 25 жовтня, церковне свято
Святі мученики Маркіян і Мартирій. Фото: google.com

Цього ж дня згадують преподобних Мартирія, диякона, і Мартирія-затворника, які служили в Києво-Печерській лаврі в XIII-XIV століттях. Мартирій, диякон, прославився даром чудотворення, а Мартирій-затворник відомий своєю аскетичністю.

 

Яке сьогодні, 25 жовтня, церковне свято
Віряни у церкві ставлять свічки. Фото: pomisna.info

Що не можна робити 25 жовтня — головні заборони дня

Цього дня, як і в будь-яке інше церковне свято, є низка заборон, яких мають дотримуватися віряни. Що сьогодні не можна робити:

  • сваритися;
  • лихословити;
  • пліткувати;
  • брехати;
  • відмовляти в допомозі та милостині.

За народними прикметами, в цей день забороняється голосно сміятися, веселитися, влаштовувати гучні вечірки, а також погано згадувати про померлих. 

Поганою прикметою вважалося їсти цього дня хліб. Якщо ослухатися, то весь рік буде важким. Жінки намагалися не плакати в подушку, щоб неприємності не множилися. 

 

Що не можна робити 25 жовтня — головні заборони дня
Свічки у церкві. Фото: google.com

Народні прикмети та традиції на 25 жовтня

Цей день серед наших предків був поминальним і називався Дідівські плачі. За традицією йшли на кладовище, де згадували покійних родичів та обов'язково прибирали. Вдома після цього накривали на стіл, а залишки страв не викидали, а віддавали нужденним.

У народі вважають, що це природа плаче за тими, кого вже немає в живих. Також наші предки вірили у такі прикмети:

  • Якщо у ніч з 24 на 25 жовтня на небі тьмяно світять зірки, слід чекати негожий та холодний день.
  • Якщо на небі багато зірок, до врожаю гороху
  • Якщо вранці помітили туман, до відлиги.
  • Якщо на деревах все ще багато листя, зима буде затяжною.
  • Якщо цього дня випав сніг, слід очікувати на хороший урожай озимих.
  • Якщо вітер 25 жовтня аж завиває, негода буде триматися ще кілька днів.
  • Якщо ворони повсідалися на нижні гілки, до сильного вітру.
  • Якщо почули грім цього дня, зима буде сніжною і теплою.

 

Народні прикмети та традиції на 25 жовтня
Туман у парку восени. Фото: google.com

Хто святкує День ангела 25 жовтня та як назвати дитину

У цей осінній день, 25 жовтня, привітання приймають:

  • Олександр;
  • Богдан;
  • Денис;
  • Іван;
  • Кузьма;
  • Лаврентій;
  • Макар;
  • Максиміліан;
  • Мартин;
  • Микола;
  • Остап;
  • Тарас;
  • Ян;
  • Домініка.

Також радимо дізнатися, яка погода в Україні буде у цю п'ятницю, 25 жовтня.

День ангела народні прикмети традиції свята 25 жовтня заборони

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03:44 У Києві та в області чути вибухи — з чим це пов'язано

03:26 У війську потрібні медики, що лікують травми — кого запрошують до "Азова"

У МСЕК відмовляють у продовженні інвалідності без хабаря — що робити - 80x80

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