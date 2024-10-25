25 жовтня 2024 — яке сьогодні свято, народні прикмети та заборони дня

Яке сьогодні, 25 жовтня, свято — яке церковне свято, заборони
Сьогодні, 25 жовтня, в Україні відзначають День військового капелана. Також свій День народження відзначає Національна спілка художників України. Віряни вшановують пам'ять святих мучеників Маркіяна і Мартирія. Новий рік настане рівно через 67 днів.
Новини.LIVE ділиться з вами, про які ще важливі події слід цієї п'ятниці, 25 жовтня, знати, чим особливий цей день, які його традиції, народні прикмети та заборони.
Який сьогодні, 25 жовтня, день в Україні та світі
Цей день об'єднує культуру, мистецтво, здоров'я та соціальні аспекти, надаючи приводи для святкування та усвідомлення глобальних проблем.
25 жовтня Україна разом зі світом зустрічає такі події:
- День військового капелана — відзначається на честь св. Мартина Милостивого, який був Турським єпископом і засновником військового духовенства. Капелани допомагають військовим справлятися з духовними та психологічними труднощами.
- День народження Національної спілки художників України — спілка об'єднує художників різних напрямків, підтримуючи розвиток мистецтва в Україні. Цього року спілці виповнюється 86 років.
- Міжнародний день художника — присвячений художникам усього світу, які роблять внесок у культурний розвиток суспільства.
- Всесвітній день опери — відзначає силу опери, як міжнародної мови мистецтва, яку розуміють усі.
- Міжнародний день боротьби жінок за мир — привертає увагу до важливості участі жінок у підтриманні миру в усьому світі.
- Європейський день цивільного права — нагадує про важливість дотримання прав людини в межах Європейського Союзу.
- День карате — свято бойового мистецтва, що розвиває не тільки фізичні, а й ментальні якості людини.
- Всесвітній день обізнаності про мієлодиспластичний синдром — підвищує обізнаність про захворювання, що вражає кістковий мозок.
- Всесвітній день обізнаності про розщеплення хребта та гідроцефалію — мета цього дня полягає в підвищенні обізнаності про серйозні вроджені захворювання.
- Міжнародний день обізнаності про карликовість — звертає увагу на генетичне захворювання, яке впливає на ріст людини.
- Всесвітній день лемура — присвячений захисту лемурів, ендемічних для Мадагаскару тварин, які опинилися під загрозою зникнення.
- Всесвітній день виробників піци або Всесвітній день піцайоло — відзначає улюблену багатьма страву та майстерність піцайоло, які готують традиційну піцу.
- Всесвітній день макаронів — нагадує про одну з найулюбленіших страв у світі та її користь для здоров’я.
- Всесвітній день шампанського — вшановує цей вишуканий напій, який став символом свят і розкоші.
Яке сьогодні, 25 жовтня, церковне свято
Цей день — нагода згадати подвиги святих, які залишилися вірними християнській вірі, попри переслідування.
25 жовтня православна церква вшановує пам'ять святих мучеників Маркіяна і Мартирія, які постраждали за віру в IV столітті. Маркіян був читцем, а Мартирій — іподияконом у Константинополі. Вони стали жертвами переслідувань, коли аріани (одна з ранніх течій у християнстві, визнана єретичною) захопили владу в Церкві. Попри спроби підкупу та погрози, обидва залишилися вірні християнству і були публічно страчені. Пізніше, за велінням святого єпископа Іоанна Златоуста, мощі святих перенесли в спеціально побудовану церкву.
Цього ж дня згадують преподобних Мартирія, диякона, і Мартирія-затворника, які служили в Києво-Печерській лаврі в XIII-XIV століттях. Мартирій, диякон, прославився даром чудотворення, а Мартирій-затворник відомий своєю аскетичністю.
Що не можна робити 25 жовтня — головні заборони дня
Цього дня, як і в будь-яке інше церковне свято, є низка заборон, яких мають дотримуватися віряни. Що сьогодні не можна робити:
- сваритися;
- лихословити;
- пліткувати;
- брехати;
- відмовляти в допомозі та милостині.
За народними прикметами, в цей день забороняється голосно сміятися, веселитися, влаштовувати гучні вечірки, а також погано згадувати про померлих.
Поганою прикметою вважалося їсти цього дня хліб. Якщо ослухатися, то весь рік буде важким. Жінки намагалися не плакати в подушку, щоб неприємності не множилися.
Народні прикмети та традиції на 25 жовтня
Цей день серед наших предків був поминальним і називався Дідівські плачі. За традицією йшли на кладовище, де згадували покійних родичів та обов'язково прибирали. Вдома після цього накривали на стіл, а залишки страв не викидали, а віддавали нужденним.
У народі вважають, що це природа плаче за тими, кого вже немає в живих. Також наші предки вірили у такі прикмети:
- Якщо у ніч з 24 на 25 жовтня на небі тьмяно світять зірки, слід чекати негожий та холодний день.
- Якщо на небі багато зірок, до врожаю гороху
- Якщо вранці помітили туман, до відлиги.
- Якщо на деревах все ще багато листя, зима буде затяжною.
- Якщо цього дня випав сніг, слід очікувати на хороший урожай озимих.
- Якщо вітер 25 жовтня аж завиває, негода буде триматися ще кілька днів.
- Якщо ворони повсідалися на нижні гілки, до сильного вітру.
- Якщо почули грім цього дня, зима буде сніжною і теплою.
Хто святкує День ангела 25 жовтня та як назвати дитину
У цей осінній день, 25 жовтня, привітання приймають:
- Олександр;
- Богдан;
- Денис;
- Іван;
- Кузьма;
- Лаврентій;
- Макар;
- Максиміліан;
- Мартин;
- Микола;
- Остап;
- Тарас;
- Ян;
- Домініка.
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