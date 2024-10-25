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Какой сегодня, 25 октября, праздник — церковный праздник, запреты

25 октября 2024 05:05
Светлана Зайцева - Редактор
25 октября 2024 — какой сегодня праздник, народные приметы и запреты дня
Девушка гуляет по городу осенью. Фото: freepik.com
Светлана Зайцева - Редактор

Сегодня, 25 октября, в Украине отмечают День военного капеллана. Также свой День рождения отмечает Национальный союз художников Украины. Верующие чтят память святых мучеников Маркияна и Мартирия. Новый год наступит ровно через 67 дней.

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Новини.LIVE делится с вами, о каких еще важных событиях следует в эту пятницу, 25 октября, знать, чем особенный этот день, каковы его традиции, народные приметы и запреты.

Какой сегодня, 25 октября, день в Украине и мире

Этот день объединяет культуру, искусство, здоровье и социальные аспекты, предоставляя поводы для празднования и осознания глобальных проблем.

25 октября Украина вместе с миром встречает следующие события:

  • День военного капеллана — отмечается в честь св. Мартина Милостивого, который был Турским епископом и основателем военного духовенства. Капелланы помогают военным справляться с духовными и психологическими трудностями.
  • День рождения Национального союза художников Украины — союз объединяет художников разных направлений, поддерживая развитие искусства в Украине. В этом году союзу исполняется 86 лет.
  • Международный день художника — посвящен художникам всего мира, которые вносят вклад в культурное развитие общества.
  • Всемирный день оперы — отмечает силу оперы как международного языка искусства, который понимают все.
  • Международный день борьбы женщин за мир — привлекает внимание к важности участия женщин в поддержании мира во всем мире.
  • Европейский день гражданского права — напоминает о важности соблюдения прав человека в рамках Европейского Союза.
  • День каратэ — праздник боевого искусства, развивающий не только физические, но и ментальные качества человека.
  • Всемирный день осведомленности о миелодиспластическом синдроме — повышает осведомленность о заболевании, поражающем костный мозг.
  • Всемирный день осведомленности о расщеплении позвоночника и гидроцефалии — цель этого дня заключается в повышении осведомленности о серьезных врожденных заболеваниях.
  • Международный день осведомленности о карликовости — обращает внимание на генетическое заболевание, которое влияет на рост человека.
  • Всемирный день лемура — посвящен защите лемуров, эндемичных для Мадагаскара животных, оказавшихся под угрозой исчезновения.
  • Всемирный день производителей пиццы или Всемирный день пиццайоло — отмечает любимое многими блюдо и мастерство пицайоло, которые готовят традиционную пиццу.
  • Всемирный день макарон — посвящен одному из самых любимых блюд в мире и его пользу для здоровья.
  • Всемирный день шампанского — чествует этот изысканный напиток, ставший символом праздников и роскоши.

 

Какой сегодня, 25 октября, день в Украине и мире
Военные капелланы в Украине. Фото: sobor.com.ua

Какой сегодня, 25 октября, церковный праздник

Этот день — возможность вспомнить подвиги святых, которые остались верными христианской вере, несмотря на преследование.

25 октября православная церковь чтит память святых мучеников Маркияна и Мартирия, пострадавших за веру в IV веке. Маркиян был чтецом, а Мартирий — иподиаконом в Константинополе. Они стали жертвами преследований, когда арианы (одно из ранних течений в христианстве, признанное еретическим) захватили власть в Церкви. Несмотря на попытки подкупа и угрозы, оба остались верны христианству и были публично казнены. Позже, по велению святого епископа Иоанна Златоуста, мощи святых перенесли в специально построенную церковь.

 

Какой сегодня, 25 октября, церковный праздник
Святые мученики Маркиан и Мартирий. Фото: google.com

В этот же день вспоминают преподобных Мартирия, диакона, и Мартирия-затворника, служивших в Киево-Печерской лавре в XIII-XIV веках. Мартирий, диакон, прославился даром чудотворения, а Мартирий-затворник известен своей аскетичностью.

 

Какой сегодня, 25 октября, церковный праздник
Верующие в церкви ставят свечи. Фото: pomisna.info

Что нельзя делать 25 октября — главные запреты дня

В этот день, как и в любой другой церковный праздник, есть ряд запретов, которых должны соблюдать верующие. Что сегодня нельзя делать:

  • ссориться;
  • злословить;
  • сплетничать;
  • врать;
  • отказывать в помощи и подаянии.

По народным приметам, в этот день запрещается громко смеяться, веселиться, устраивать громкие вечеринки, а также плохо вспоминать об умерших.

Плохой приметой считалось есть в этот день хлеб. Если ослушаться, то весь год будет трудным. Женщины старались не плакать в подушку, чтобы неприятности не умножались.

 

Что нельзя делать 25 октября — главные запреты дня
Свечи в церкви. Фото: google.com

Народные приметы и традиции на 25 октября

Этот день среди наших предков был поминальным и назывался Дедовские плачи. По традиции шли на кладбище, где вспоминали усопших родственников и обязательно убирали. Дома после этого накрывали на стол, а остатки блюд не выбрасывали, а отдавали нуждающимся.

В народе считают, что эта природа плачет о тех, кого уже нет в живых. Также наши предки верили в следующие приметы:

  • Если в ночь с 24 на 25 октября на небе тускло светят звезды, следует ожидать ненастного и холодного дня.
  • Если на небе много звезд, к урожаю гороха.
  • Если утром заметили туман, к оттепели.
  • Если на деревьях по-прежнему много листьев, зима будет затяжной.
  • Если в этот день выпал снег, следует ожидать хорошего урожая озимых.
  • Если ветер 25 октября завывает, непогода будет держаться еще несколько дней.
  • Если вороны сидели на нижних ветвях, к сильному ветру.
  • Если услышали гром в этот день, то зима будет снежной и теплой.

 

Народные приметы и традиции на 25 октября
Туман в парке осенью. Фото: google.com

Кто празднует День ангела 25 октября и как назвать ребенка

В этот осенний день, 25 октября, поздравления принимают:

  • Александр;
  • Богдан;
  • Денис;
  • Иван;
  • Кузьма;
  • Лаврентий;
  • Макар;
  • Максимилиан;
  • Мартын;
  • Николай;
  • Остап;
  • Тарас;
  • Иоанн;
  • Доминика.

Также советуем узнать, какая погода в Украине будет в эту пятницу, 25 октября.

День ангела народные приметы традиции праздники 25 октября запреты

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03:26 В армии нужны медики, лечащие травмы — кого приглашают в "Азов"

В МСЭК отказывают в продолжении инвалидности без взятки — что делать - 80x80

В МСЭК отказывают в продолжении инвалидности без взятки — что делать

03:16 В Киеве снова объявили воздушную тревогу

02:50 Во Львовской области слышны взрывы — Россия запустила "шахеды"

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