25 октября 2024 — какой сегодня праздник, народные приметы и запреты дня

Какой сегодня, 25 октября, праздник — церковный праздник, запреты
Сегодня, 25 октября, в Украине отмечают День военного капеллана. Также свой День рождения отмечает Национальный союз художников Украины. Верующие чтят память святых мучеников Маркияна и Мартирия. Новый год наступит ровно через 67 дней.
Новини.LIVE делится с вами, о каких еще важных событиях следует в эту пятницу, 25 октября, знать, чем особенный этот день, каковы его традиции, народные приметы и запреты.
Какой сегодня, 25 октября, день в Украине и мире
Этот день объединяет культуру, искусство, здоровье и социальные аспекты, предоставляя поводы для празднования и осознания глобальных проблем.
25 октября Украина вместе с миром встречает следующие события:
- День военного капеллана — отмечается в честь св. Мартина Милостивого, который был Турским епископом и основателем военного духовенства. Капелланы помогают военным справляться с духовными и психологическими трудностями.
- День рождения Национального союза художников Украины — союз объединяет художников разных направлений, поддерживая развитие искусства в Украине. В этом году союзу исполняется 86 лет.
- Международный день художника — посвящен художникам всего мира, которые вносят вклад в культурное развитие общества.
- Всемирный день оперы — отмечает силу оперы как международного языка искусства, который понимают все.
- Международный день борьбы женщин за мир — привлекает внимание к важности участия женщин в поддержании мира во всем мире.
- Европейский день гражданского права — напоминает о важности соблюдения прав человека в рамках Европейского Союза.
- День каратэ — праздник боевого искусства, развивающий не только физические, но и ментальные качества человека.
- Всемирный день осведомленности о миелодиспластическом синдроме — повышает осведомленность о заболевании, поражающем костный мозг.
- Всемирный день осведомленности о расщеплении позвоночника и гидроцефалии — цель этого дня заключается в повышении осведомленности о серьезных врожденных заболеваниях.
- Международный день осведомленности о карликовости — обращает внимание на генетическое заболевание, которое влияет на рост человека.
- Всемирный день лемура — посвящен защите лемуров, эндемичных для Мадагаскара животных, оказавшихся под угрозой исчезновения.
- Всемирный день производителей пиццы или Всемирный день пиццайоло — отмечает любимое многими блюдо и мастерство пицайоло, которые готовят традиционную пиццу.
- Всемирный день макарон — посвящен одному из самых любимых блюд в мире и его пользу для здоровья.
- Всемирный день шампанского — чествует этот изысканный напиток, ставший символом праздников и роскоши.
Какой сегодня, 25 октября, церковный праздник
Этот день — возможность вспомнить подвиги святых, которые остались верными христианской вере, несмотря на преследование.
25 октября православная церковь чтит память святых мучеников Маркияна и Мартирия, пострадавших за веру в IV веке. Маркиян был чтецом, а Мартирий — иподиаконом в Константинополе. Они стали жертвами преследований, когда арианы (одно из ранних течений в христианстве, признанное еретическим) захватили власть в Церкви. Несмотря на попытки подкупа и угрозы, оба остались верны христианству и были публично казнены. Позже, по велению святого епископа Иоанна Златоуста, мощи святых перенесли в специально построенную церковь.
В этот же день вспоминают преподобных Мартирия, диакона, и Мартирия-затворника, служивших в Киево-Печерской лавре в XIII-XIV веках. Мартирий, диакон, прославился даром чудотворения, а Мартирий-затворник известен своей аскетичностью.
Что нельзя делать 25 октября — главные запреты дня
В этот день, как и в любой другой церковный праздник, есть ряд запретов, которых должны соблюдать верующие. Что сегодня нельзя делать:
- ссориться;
- злословить;
- сплетничать;
- врать;
- отказывать в помощи и подаянии.
По народным приметам, в этот день запрещается громко смеяться, веселиться, устраивать громкие вечеринки, а также плохо вспоминать об умерших.
Плохой приметой считалось есть в этот день хлеб. Если ослушаться, то весь год будет трудным. Женщины старались не плакать в подушку, чтобы неприятности не умножались.
Народные приметы и традиции на 25 октября
Этот день среди наших предков был поминальным и назывался Дедовские плачи. По традиции шли на кладбище, где вспоминали усопших родственников и обязательно убирали. Дома после этого накрывали на стол, а остатки блюд не выбрасывали, а отдавали нуждающимся.
В народе считают, что эта природа плачет о тех, кого уже нет в живых. Также наши предки верили в следующие приметы:
- Если в ночь с 24 на 25 октября на небе тускло светят звезды, следует ожидать ненастного и холодного дня.
- Если на небе много звезд, к урожаю гороха.
- Если утром заметили туман, к оттепели.
- Если на деревьях по-прежнему много листьев, зима будет затяжной.
- Если в этот день выпал снег, следует ожидать хорошего урожая озимых.
- Если ветер 25 октября завывает, непогода будет держаться еще несколько дней.
- Если вороны сидели на нижних ветвях, к сильному ветру.
- Если услышали гром в этот день, то зима будет снежной и теплой.
Кто празднует День ангела 25 октября и как назвать ребенка
В этот осенний день, 25 октября, поздравления принимают:
- Александр;
- Богдан;
- Денис;
- Иван;
- Кузьма;
- Лаврентий;
- Макар;
- Максимилиан;
- Мартын;
- Николай;
- Остап;
- Тарас;
- Иоанн;
- Доминика.
Также советуем узнать, какая погода в Украине будет в эту пятницу, 25 октября.
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