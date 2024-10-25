25 октября 2024 — какой сегодня праздник, народные приметы и запреты дня

Девушка гуляет по городу осенью. Фото: freepik.com

Сегодня, 25 октября, в Украине отмечают День военного капеллана. Также свой День рождения отмечает Национальный союз художников Украины. Верующие чтят память святых мучеников Маркияна и Мартирия. Новый год наступит ровно через 67 дней.

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Новини.LIVE делится с вами, о каких еще важных событиях следует в эту пятницу, 25 октября, знать, чем особенный этот день, каковы его традиции, народные приметы и запреты.

Какой сегодня, 25 октября, день в Украине и мире

Этот день объединяет культуру, искусство, здоровье и социальные аспекты, предоставляя поводы для празднования и осознания глобальных проблем.

25 октября Украина вместе с миром встречает следующие события:

День военного капеллана — отмечается в честь св. Мартина Милостивого, который был Турским епископом и основателем военного духовенства. Капелланы помогают военным справляться с духовными и психологическими трудностями.

— отмечается в честь св. Мартина Милостивого, который был Турским епископом и основателем военного духовенства. Капелланы помогают военным справляться с духовными и психологическими трудностями. День рождения Национального союза художников Украины — союз объединяет художников разных направлений, поддерживая развитие искусства в Украине. В этом году союзу исполняется 86 лет.

— союз объединяет художников разных направлений, поддерживая развитие искусства в Украине. В этом году союзу исполняется 86 лет. Международный день художника — посвящен художникам всего мира, которые вносят вклад в культурное развитие общества.

— посвящен художникам всего мира, которые вносят вклад в культурное развитие общества. Всемирный день оперы — отмечает силу оперы как международного языка искусства, который понимают все.

— отмечает силу оперы как международного языка искусства, который понимают все. Международный день борьбы женщин за мир — привлекает внимание к важности участия женщин в поддержании мира во всем мире.

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Военные капелланы в Украине. Фото: sobor.com.ua

Какой сегодня, 25 октября, церковный праздник

Этот день — возможность вспомнить подвиги святых, которые остались верными христианской вере, несмотря на преследование.

25 октября православная церковь чтит память святых мучеников Маркияна и Мартирия, пострадавших за веру в IV веке. Маркиян был чтецом, а Мартирий — иподиаконом в Константинополе. Они стали жертвами преследований, когда арианы (одно из ранних течений в христианстве, признанное еретическим) захватили власть в Церкви. Несмотря на попытки подкупа и угрозы, оба остались верны христианству и были публично казнены. Позже, по велению святого епископа Иоанна Златоуста, мощи святых перенесли в специально построенную церковь.

Святые мученики Маркиан и Мартирий. Фото: google.com

В этот же день вспоминают преподобных Мартирия, диакона, и Мартирия-затворника, служивших в Киево-Печерской лавре в XIII-XIV веках. Мартирий, диакон, прославился даром чудотворения, а Мартирий-затворник известен своей аскетичностью.

Верующие в церкви ставят свечи. Фото: pomisna.info

Что нельзя делать 25 октября — главные запреты дня

В этот день, как и в любой другой церковный праздник, есть ряд запретов, которых должны соблюдать верующие. Что сегодня нельзя делать:

ссориться;

злословить;

сплетничать;

врать;

отказывать в помощи и подаянии.

По народным приметам, в этот день запрещается громко смеяться, веселиться, устраивать громкие вечеринки, а также плохо вспоминать об умерших.

Плохой приметой считалось есть в этот день хлеб. Если ослушаться, то весь год будет трудным. Женщины старались не плакать в подушку, чтобы неприятности не умножались.

Свечи в церкви. Фото: google.com

Народные приметы и традиции на 25 октября

Этот день среди наших предков был поминальным и назывался Дедовские плачи. По традиции шли на кладбище, где вспоминали усопших родственников и обязательно убирали. Дома после этого накрывали на стол, а остатки блюд не выбрасывали, а отдавали нуждающимся.

В народе считают, что эта природа плачет о тех, кого уже нет в живых. Также наши предки верили в следующие приметы:

Если в ночь с 24 на 25 октября на небе тускло светят звезды, следует ожидать ненастного и холодного дня.

Если на небе много звезд, к урожаю гороха.

Если утром заметили туман, к оттепели.

Если на деревьях по-прежнему много листьев, зима будет затяжной.

Если в этот день выпал снег, следует ожидать хорошего урожая озимых.

Если ветер 25 октября завывает, непогода будет держаться еще несколько дней.

Если вороны сидели на нижних ветвях, к сильному ветру.

Если услышали гром в этот день, то зима будет снежной и теплой.

Туман в парке осенью. Фото: google.com

Кто празднует День ангела 25 октября и как назвать ребенка

В этот осенний день, 25 октября, поздравления принимают:

Александр;

Богдан;

Денис;

Иван;

Кузьма;

Лаврентий;

Макар;

Максимилиан;

Мартын;

Николай;

Остап;

Тарас;

Иоанн;

Доминика.

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