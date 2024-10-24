Прогноз погоди в Україні на завтра, 25 жовтня, від синоптиків

Жінки гуляють містом. Фото: Новини.LIVE

У п'ятницю, 25 жовтня, в Україні очікується мінлива хмарність. Проте жителям східних областей варто також підготуватися до невеликих дощів.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

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Прогноз погоди на 25 жовтня від Укргідрометцентру

Вдень 25 жовтня в східних областях передбачається невеликий дощ. Вночі та вранці жителі західних, Житомирської, Вінницької та північно-східних областей можуть зіткнутися з туманом, який може ускладнити видимість на дорогах. Вітер буде північно-західний зі швидкістю 5-10 м/с.

Температура повітря вночі коливатиметься від +2 °C до +7 °C, а в західних областях очікується зниження температури до 0 °C. Вдень показники термометрів підвищаться до +9...+14 °C, а на Закарпатті, Прикарпатті та на півдні України — до +17 °C.

Погода в Україні 25 жовтня. Фото: Укргідрометцентр

Погода на Київщині 25 жовтня

У п'ятницю, 25 жовтня, на Київщині очікується мінлива хмарність без опадів. Вітер північно-західний зі швидкістю 5-10 м/с.

Температура повітря коливатиметься в межах від +2...+7 °C, вдень показники зростуть до +9...+14 °C. У Києві вночі буде +5...+7 °C, а вдень стовпчики термометрів показуватимуть +11...+13 °C.

Погода від Наталки Діденко

За прогнозами Діденко, близькість атмосферного фронту спричинить завтра невеликі дощі у східних областях.

Температура повітря вночі опуститься до +2…+8 °C, вдень варто очікувати від +11 до +16 °C. На півночі передбачається незначне похолодання — стовпчики термометрів коливатимуться від +9 до +12 °C.

Карта дощів на 25 жовтня. Фото: Наталка Діденко

Погода від синоптика Ігоря Кібальчича

За даними синоптика Кібальчича, у п'ятницю, 25 жовтня, на погоду продовжить впливати антициклон, тому цього дня в Україні очікується мінлива хмарність, без опадів. Вітер буде змінних напрямків, 3-8 м/с.

Температура вночі знизиться до +1...+6 °С, вдень буде тепліше — +11...+16°С.

Температурна карта України 25 жовтня. Фото: скриншот

Нагадаємо, 25 жовтня в Одесі буде прохолодна погода, без опадів та сильного вітру. Стовпчики термометрів вдень показуватимуть +14...+16 °С.

Ми повідомляли, що на Київщині 25 жовтня очікується хмарна погода без опадів. Максимальна температура повітря вдень у столиці становитиме +13 °C.