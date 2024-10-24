Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Метео arrow Украинцев ждут погодные сюрпризы — синоптики дали прогноз на завтра arrow

Украинцев ждут погодные сюрпризы — синоптики дали прогноз на завтра

24 октября 2024 20:35
Светлана Силенко - Редактор
Прогноз погоды в Украине на завтра, 25 октября, от синоптиков
Женщины гуляют по городу. Фото: Новини.LIVE
Светлана Силенко - Редактор

В пятницу, 25 октября, в Украине ожидается переменная облачность. Однако жителям восточных областей следует также подготовиться к небольшим дождям.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Читайте также:

Прогноз погоды на 25 октября от Укргидрометцентра

Днем 25 октября в восточных областях ожидается небольшой дождь. Ночью и утром жители западных, Житомирской, Винницкой и северо-восточных областей могут столкнуться с туманом, который может осложнить видимость дорог. Ветер будет северо-западный со скоростью 5-10 м/с.

Температура воздуха ночью будет колебаться от +2 °C до +7 °C, а в западных областях ожидается понижение температуры до 0°C. Днем показатели термометров повысятся до +9...+14 °C, а в Закарпатье, Прикарпатье и на юге Украины — до +17 °C.

Прогноз погоды в Украине на 25 октября
Погода в Украине 25 октября. Фото: Укргидрометцентр

Погода в Киевской области 25 октября

В пятницу, 25 октября, в Киевской области ожидается переменная облачность без осадков. Ветер северо-западный, со скоростью 5-10 м/с.

Температура воздуха будет колебаться от +2...+7 °C, днем показатели возрастут до +9...+14 °C. В Киеве ночью будет +5...+7 °C, а днем столбики термометров будут показывать от +11...+13 °C.

Погода от Наталки Диденко

По прогнозам Диденко, близость атмосферного фронта повлечет за собой завтра небольшие дожди в восточных областях.

Температура воздуха ночью опустится до +2…+8 °C, днем следует ожидать от +11 °C до +16 °C. На севере предполагается незначительное похолодание — столбики термометров будут колебаться от +9 °C до +12 °C.

дожди 25 октября
Карта дождей на 25 октября. Фото: Наталья Диденко

Погода от синоптика Игоря Кибальчича

По данным синоптика Кибальчича, в пятницу, 25 октября, на погоду продолжит влиять антициклон, поэтому в этот день в Украине ожидается переменная облачность, без осадков. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с.

Температура ночью снизится до +1...+6 °С, днем будет теплее — +11...+16°С.

погода на 25 октября
Температурная карта Украины 25 октября. Фото: скриншот

Напомним, 25 октября в Одессе будет прохладная погода без осадков и сильного ветра. Столбики термометров днем будут показывать +14...+16 °С.

Мы сообщали, что в Киевской области 25 октября ожидается облачная погода без осадков. Днем в столице максимальная температура воздуха составит +13 °C.

Украина прогноз погоды погода в Украине ветер туман синоптик

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

21:43 Как мобилизуют мужчин 50+ и куда направляют служить — в ТЦК ответили

21:36 Магия Довбика помогла Роме обыграть Динамо в Лиге Европы

21:28 У Мудрика гол и две голевые передачи в матче за Челси — видео

21:17 В Харькове раздались взрывы — регион под ударом

21:15 В одном из штатов США началось голосование на выборах президента — видео

В МСЭК отказывают в продолжении инвалидности без взятки — что делать - 80x80

В МСЭК отказывают в продолжении инвалидности без взятки — что делать

20:41 ГУР сообщило, что солдаты КНДР уже находятся в Курской области

20:35 Украинцев ждут погодные сюрпризы — синоптики дали прогноз на завтра

20:14 Во Львовской области разоблачили врача, которая за деньги назначала инвалидность

20:07 Синоптики предупредили киевлян о погоде на завтра — к чему готовиться

20:03 Зеленский выступил на Конгрессе местных и региональных советов — что сказал

21:43 Как мобилизуют мужчин 50+ и куда направляют служить — в ТЦК ответили

21:36 Магия Довбика помогла Роме обыграть Динамо в Лиге Европы

21:28 У Мудрика гол и две голевые передачи в матче за Челси — видео

21:17 В Харькове раздались взрывы — регион под ударом

21:15 В одном из штатов США началось голосование на выборах президента — видео

В МСЭК отказывают в продолжении инвалидности без взятки — что делать - 80x80

В МСЭК отказывают в продолжении инвалидности без взятки — что делать

20:41 ГУР сообщило, что солдаты КНДР уже находятся в Курской области

20:35 Украинцев ждут погодные сюрпризы — синоптики дали прогноз на завтра

20:14 Во Львовской области разоблачили врача, которая за деньги назначала инвалидность

20:07 Синоптики предупредили киевлян о погоде на завтра — к чему готовиться

20:03 Зеленский выступил на Конгрессе местных и региональных советов — что сказал

19:34 Бесплатная медицина для военных и их семей — новый проект в Одессе

Новость с видео

06:16 Возвращение к ядерному статусу — может ли Украина создать свое оружие

23 октября 2024

21:13 Выборы в Молдове и их последствия для Украины — что беспокоит одесситов

06:40 Цены за 1 кг чермета в конце октября — сколько стоит металлолом в Украине

06:30 В Украине продолжают расти цены на подсолнечник — сколько стоят зерновые в октябре

22 октября 2024

18:22 Есть вкусно и полезно — реформа питания в школах Одесчины

06:40 В Украине растут цены на золото — цена драгоценных металлов в октябре

21 октября 2024

23:41 Военный из США рассказал, почему воюет за Украину

18 октября 2024

18:49 Рейды ТЦК в кафе, ресторанах и на Дерибасовской — что говорят одесситы

16:42 Стали ломом — сколько стоят уничтоженные с начала войны российские бронемашины

Text

19:38 Рост числа забронированных и Ставка Зеленского — Просто.Новини

Text

18:05 Аудит критических предприятий — нардеп назвал количество забронированных

Text

17:55 Казнь украинских пленных и войска КНДР в РФ — эфир Вечір.LIVE

Text

17:48 Эксперт назвал ключевые аспекты энергетической стабильности в Украине

Text

15:17 Камельчук объяснил, какие заведения будут выполнять функции МСЭК и что улучшится

В МСЭК отказывают в продолжении инвалидности без взятки — что делать - 80x80

В МСЭК отказывают в продолжении инвалидности без взятки — что делать

Text

13:13 Переговоры об окончании войны и возвращение отключений света — эфир День.LIVE

Text

10:58 Тимочко объяснил, как россияне будут использовать военных КНДР на фронте

Text

08:00 Зеленский и Сырский провели совещание и приняли решение — эфир Ранок.LIVE

Text

07:13 Во Франции прошла большая встреча волонтерских организаций

23 октября 2024
Text

21:45 В ВСУ сообщили, планирует ли Россия масштабное наступление на Запорожье

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

17:00 Россиянин с украинским паспортом — куда исчез сценарист "Квартала" Валерий Жидков

21 октября 2024

20:00 На чем правильно жарить яйца, чтобы не навредить здоровью

08:00 Украинцам выплатят по 10,8 тыс. грн в октябре — детали

11 октября 2024

10:13 Более 30 пострадавших и погибшие — в ГСЧС показали последствия ДТП возле Львова

14 октября 2024

19:10 Нардеп назвал количество украинцев, до сих пор не обновивших свои данные в ТЦК

15 октября 2024

07:21 ВВК сочла призывника годным, но суд не согласился — в чем причина

19 октября 2024

06:25Повестку не дают, а грузят в бусик — что делать с таким поведением ТЦК

17 октября 2024

05:19 Змея вознаградит сильных и мудрых — что принесет 2025 год всем знакам Зодиака

12 октября 2024

16:12 Штраф за отсутствие военного билета — какую сумму взимают

18 октября 2024
Новость с фото

22:33 Чем подкормить цветок рождественник в ноябре, чтобы он расцвел в декабре