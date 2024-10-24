Прогноз погоды в Украине на завтра, 25 октября, от синоптиков

Женщины гуляют по городу. Фото: Новини.LIVE

В пятницу, 25 октября, в Украине ожидается переменная облачность. Однако жителям восточных областей следует также подготовиться к небольшим дождям.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

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Прогноз погоды на 25 октября от Укргидрометцентра

Днем 25 октября в восточных областях ожидается небольшой дождь. Ночью и утром жители западных, Житомирской, Винницкой и северо-восточных областей могут столкнуться с туманом, который может осложнить видимость дорог. Ветер будет северо-западный со скоростью 5-10 м/с.

Температура воздуха ночью будет колебаться от +2 °C до +7 °C, а в западных областях ожидается понижение температуры до 0°C. Днем показатели термометров повысятся до +9...+14 °C, а в Закарпатье, Прикарпатье и на юге Украины — до +17 °C.

Погода в Украине 25 октября. Фото: Укргидрометцентр

Погода в Киевской области 25 октября

В пятницу, 25 октября, в Киевской области ожидается переменная облачность без осадков. Ветер северо-западный, со скоростью 5-10 м/с.

Температура воздуха будет колебаться от +2...+7 °C, днем показатели возрастут до +9...+14 °C. В Киеве ночью будет +5...+7 °C, а днем столбики термометров будут показывать от +11...+13 °C.

Погода от Наталки Диденко

По прогнозам Диденко, близость атмосферного фронта повлечет за собой завтра небольшие дожди в восточных областях.

Температура воздуха ночью опустится до +2…+8 °C, днем следует ожидать от +11 °C до +16 °C. На севере предполагается незначительное похолодание — столбики термометров будут колебаться от +9 °C до +12 °C.

Карта дождей на 25 октября. Фото: Наталья Диденко

Погода от синоптика Игоря Кибальчича

По данным синоптика Кибальчича, в пятницу, 25 октября, на погоду продолжит влиять антициклон, поэтому в этот день в Украине ожидается переменная облачность, без осадков. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с.

Температура ночью снизится до +1...+6 °С, днем будет теплее — +11...+16°С.

Температурная карта Украины 25 октября. Фото: скриншот

Напомним, 25 октября в Одессе будет прохладная погода без осадков и сильного ветра. Столбики термометров днем будут показывать +14...+16 °С.

Мы сообщали, что в Киевской области 25 октября ожидается облачная погода без осадков. Днем в столице максимальная температура воздуха составит +13 °C.