23 жовтня 2024 — яке сьогодні свято, народні прикмети та заборони дня

Радісна дівчина гуляє у місті восени. Фото: freepik.com

Сьогодні, 23 жовтня, в Україні святкують професійне свято День рекламіста. Також українці разом зі світом відзначають Всесвітній день обізнаності про синдром раптової смерті при епілепсії. Віряни вшановують пам'ять святого апостола Якова. До головного свята Нового року залишилося 69 днів.

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Який сьогодні, 23 жовтня, день в Україні та світі

23 жовтня — це день, багатий на різноманітні події та професійні свята, які відзначаються як в Україні, так і в усьому світі. Відзначаються як важливі професійні дати, так і дні підвищення обізнаності про рідкісні захворювання, що привертають увагу до важливих проблем суспільства.

Усі свята 23 жовтня:

День рекламіста в Україні . 23 жовтня в Україні відзначають День рекламіста. Це свято створене для всіх, хто працює в сфері реклами. З'явилося воно ще в 1994 році й охоплює не тільки рекламістів, а й маркетологів, дизайнерів, копірайтерів та промоутерів.

. 23 жовтня в Україні відзначають День рекламіста. Це свято створене для всіх, хто працює в сфері реклами. З'явилося воно ще в 1994 році й охоплює не тільки рекламістів, а й маркетологів, дизайнерів, копірайтерів та промоутерів. Всесвітній день обізнаності про синдром раптової смерті при епілепсії . Цей день створений для підвищення обізнаності про небезпеку, пов’язану з епілепсією, та привертає увагу до необхідності досліджень і профілактики.

. Цей день створений для підвищення обізнаності про небезпеку, пов’язану з епілепсією, та привертає увагу до необхідності досліджень і профілактики. День поширення інформації про синдром Кабукі . Щороку 23 жовтня проводиться День обізнаності про синдром Кабукі — рідкісне генетичне захворювання. Мета дня — підтримка пацієнтів і підвищення обізнаності про цей стан.

. Щороку 23 жовтня проводиться День обізнаності про синдром Кабукі — рідкісне генетичне захворювання. Мета дня — підтримка пацієнтів і підвищення обізнаності про цей стан. Міжнародний день снігового барса . Цей день присвячений захисту снігового барса, одного з найзагадковіших і найрідкісніших хижаків. Він мешкає у важкодоступних гірських районах Азії та стикається з численними загрозами через браконьєрство.

. Цей день присвячений захисту снігового барса, одного з найзагадковіших і найрідкісніших хижаків. Він мешкає у важкодоступних гірських районах Азії та стикається з численними загрозами через браконьєрство. День організаторів заходів. Відзначають ті, хто створює незабутні події — від концертів до великих конференцій. Цей день підкреслює важливість організації та планування заходів.

Чоловік працює рекламістом. Фото: depositphotos.com

Яке сьогодні, 23 жовтня, церковне свято

Щороку 23 жовтня православна церква вшановує пам'ять святого апостола Якова, одного з сімдесяти апостолів, який мав особливий зв'язок із родиною Ісуса Христа. Цей день є важливим у церковному календарі й привертає увагу до історії життя Якова та його значущої ролі у ранньому християнстві.

Апостол Яків був сином Йосипа, обручника Діви Марії, і часто згадується як "брат Господній" через свій близький зв’язок з Ісусом Христом. Як один із сімдесяти апостолів, він активно проповідував християнство і передав учення Христа по всій землі.

Святий апостол Яков. Фото: wikimedia.org

Що не можна робити 23 жовтня — головні заборони дня

Церква засуджує у будь-який день року:

сварки;

плітки;

злість;

лихослів'я;

заздрість;

лінощі.

Не можна тримати образу, бажати іншим зла та відмовляти у допомозі тим, хто потребує та просить.

За народними прикметами, цього дня не можна:

брати гроші в борг — вони не принесуть щастя;

ремонтувати взуття, меблі — такі речі довго не прослужать;

планувати важливі справи — планам не судитиметься збутися, тому краще перенести це на наступний день.

Вірянки у церкві на богослужінні. Фото: pomisna.info

Народні прикмети та традиції на 23 жовтня

У народному календарі 23 жовтня свято Якова, якого здавна вважали покровителем паломників і бджолярів. Наші предки вірили, що молитви до нього можуть забезпечити гарний врожай меду, тому в цей день зверталися до святого за благословенням. Традиційно, цього дня закінчували підготовку вуликів до зими.

Особливою традицією було влаштовувати "бджолині хороводи" — бджолярі збиралися, їли мед і навіть змагалися, хто краще імітуватиме дзижчання бджіл. Вважалося, що той, хто з'їсть більше меду та найкраще зображатиме бджолу, матиме гарний медовий урожай наступного року.

Також наші пращури щиро вірили, хто з'їсть хоча б ложку меду, той неодмінно здобуде здоров'я.

Чоловік тримає соти з медом. Фото: google.com

Цей день також вважався важливим для передбачення погоди на зиму. Ось основні народні прикмети на 23 жовтня:

Якщо цього дня пішов град, через два тижні слід чекати справжньої зими.

Якщо випав сніг і не розтанув, чекайте на теплу зиму.

Якщо у свято Якова йде дощ, наступний рік буде урожайним.

Якщо на вулиці бруд і сльота, снігу не буде до 4 листопада.

Якщо морозу ще не було, ще чотири тижні зими не буде.

Якщо верба пожовкла і скидає листя, до ранньої зими.

Якщо вітер північний або східний, до швидких холодів.

Сніг випав на жовте листя. Фото: google.com

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У цей осінній день, 23 жовтня, привітання приймають:

Олександр;

Володимир;

Вольдемар;

Омелян;

Гнат;

Максим;

Микола;

Еміль;

Яків;

Єфросинія.

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